Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /અમદાવાદમાં પત્નીને સાબરમતીમાં ધક્કો મારી રચી અકસ્માતની કહાની; 9 વર્ષ બાદ પતિની પાપલીલાનો પર્દાફાશ

અમદાવાદમાં પત્નીને સાબરમતીમાં ધક્કો મારી રચી અકસ્માતની કહાની; 9 વર્ષ બાદ પતિની પાપલીલાનો પર્દાફાશ

Ahmedabad News: નવ વર્ષ…એક અકસ્માત મોત…અને બંધ થઈ ગયેલી તપાસ, પરંતુ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી એક બાતમીએ સમગ્ર કેસનો ચહેરો જ બદલી નાખ્યો. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટમાંથી મળેલા મહિલાના મૃતદેહ કોઈ અકસ્માત નહીં પરંતુ પૂર્વયોજિત હત્યાનો ભોગ બની હોવાનું બહાર આવ્યું છે. લગ્નના માત્ર ચાર મહિનામાં જ પતિએ પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી હતી અને પછી ગુનાને છુપાવવા ગુમ થયાની ખોટી ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી. આખરે નવ વર્ષ બાદ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ બ્લાઈન્ડ મર્ડર કેસનો ભેદ ઉકેલી મુખ્ય આરોપી પતિને ધરપકડ કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:25 PM IST
અમદાવાદમાં પત્નીને સાબરમતીમાં ધક્કો મારી રચી અકસ્માતની કહાની; 9 વર્ષ બાદ પતિની પાપલીલાનો પર્દાફાશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આવી હિંમત ક્યાંથી આવે? મંગેતરને ખીણમાં ધકેલ્યા બાદ ગણતરીના કલાકોમાં સિયાએ કરી હતી આ
Lohagad Fort53 min ago
2
અમદાવાદ સુભાષબ્રિજ સમાચાર57 min ago
3
Ireland vs India58 min ago
4
heart disease risk1 hr ago
5
kim jong un warning1 hr ago