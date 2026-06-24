/અમદાવાદમાં પત્નીને સાબરમતીમાં ધક્કો મારી રચી અકસ્માતની કહાની; 9 વર્ષ બાદ પતિની પાપલીલાનો પર્દાફાશ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: વર્ષ 2017માં અમદાવાદના કાલુપુર વિસ્તારમાં રહેતા મિનેશ સોલંકી સાથે કોમલબેનના લગ્ન થયા હતા. લગ્નજીવનના શરૂઆતના ચાર મહિનાથી જ બંને વચ્ચે ઘરેલુ બાબતોને લઈને સતત ઝઘડા થતા હતા. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે પતિ મિનેશે તે સમયે જ પત્નીને રસ્તામાંથી હટાવવાનો પ્લાન બનાવી લીધો હતો. 25 જૂન 2017ના રોજ રથયાત્રાના દિવસે મિનેશ પોતાની પત્ની કોમલને ફરવા લઈ ગયો હતો.
દિવસભર અમદાવાદના અલગ અલગ સ્થળોએ ફર્યા બાદ રાત્રે બંને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પહોંચ્યા. ત્યાં વાતચીત દરમિયાન મિનેશે પત્નીને અચાનક નદીમાં ધક્કો મારી દીધો અને ઘટનાને અકસ્માત જેવું સ્વરૂપ આપી ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો. બીજા જ દિવસે રિવરફ્રન્ટ વિસ્તારમાં મહિલાનો મૃતદેહ મળ્યો હતો, બીજી તરફ પતિએ કાલુપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પત્ની ગુમ થઈ હોવાની ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આથી આખો કેસ અકસ્માત મોત અને ગુમ થયેલી મહિલાના કેસ તરીકે નોંધાયો હતો.
નવ વર્ષ સુધી આ કેસ વણઉકેલાયેલો રહ્યો. જે દરમિયાન અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને અચાનક એક માહિતી મળી કે આ અકસ્માત મોત પાછળ હત્યાનું રહસ્ય છુપાયેલું છે. ત્યારબાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા આ કેસની તમામ વિગતો અને તે સમયના પુરાવા, ટેક્નિકલ માહિતી અને સાક્ષીઓના નિવેદનોની ફરી તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. તપાસ દરમિયાન મૃતકની ઓળખ કોમલબેન મિનેશભાઈ સોલંકી તરીકે થઈ. તપાસમાં શંકાની સોય સીધી પતિ મિનેશ સોલંકી સુધી પહોંચી. પોલીસે તેની સઘન પૂછપરછ કરતાં આખરે તેણે પત્નીની હત્યા કર્યાની કબૂલાત કરી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસે આરોપીને કસ્ટડીમાં લઈને વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે રિવરફ્રન્ટ વેસ્ટ પોલીસને સોંપ્યો છે.
પોલીસની પ્રાથમિક રકમ સામે આવ્યું છે કે હત્યારો પતિ મિનેશ સોલંકી સામે અગાઉ પણ છેતરપિંડી, પ્રોહિબિશન અને અન્ય ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે હત્યા કર્યા બાદ આરોપીએ પોતાની પત્ની ગુમ થઈ હોવાની ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી સમગ્ર તપાસને અકસ્માત અને ગુમ થયેલી વ્યક્તિ તરફ વાળી દીધી હતી, પરંતુ વર્ષો બાદ મળેલી બાતમી અને જૂના પુરાવાઓ શોધીને થયેલી તપાસ અને ટેક્નિકલ એનાલિસિસના આધારે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે નવ વર્ષ જૂના બ્લાઈન્ડ મર્ડર કેસનો ભેદ ઉકેલી દીધો.