Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadભાવનગરથી મુંબઈ સુધી ફેલાયેલા બોગસ એકાઉન્ટ નેટવર્કનો પર્દાફાશ, ખેડૂતોના નામે થતી હતી કરોડોની હેરાફેરી

ભાવનગરથી મુંબઈ સુધી ફેલાયેલા બોગસ એકાઉન્ટ નેટવર્કનો પર્દાફાશ, ખેડૂતોના નામે થતી હતી કરોડોની હેરાફેરી

Cyber Fraud Racket: અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક એવા મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે ખેડૂતો અને ભોળા ગ્રામજનોના નામે બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવી કરોડો રૂપિયાની હેરાફેરી કરતું હતું. સાયબર ફ્રોડ અને ઓનલાઇન ગેમિંગના કાળા નાણાંને વ્હાઇટ કરવા માટે ભાડાના એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરનાર ભાવનગરના રેહાન ભુરાણીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કૌભાંડના તાર મુંબઈથી લઈને ભાવનગર સુધી જોડાયેલા છે. કેવી રીતે ચાલતું હતું આ આખું બોગસ એકાઉન્ટનું નેટવર્ક? ચાલો જાણીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:01 PM IST
  • 16 બેન્ક એકાઉન્ટ્સ અને ઓનલાઇન ગેમિંગના નાણાંની હેરાફેરોનો પર્દાફાશ
  • ખેડૂતોના નામે બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવી કરોડોનું કૌભાંડ આચરનાર શખ્સ ઝડપાયો
  • 20 હજારની લાલચ આપી ખેડૂતોના નામે ખુલાવતો હતો બેન્કમાં એકાઉન્ટ

Trending Photos

ભાવનગરથી મુંબઈ સુધી ફેલાયેલા બોગસ એકાઉન્ટ નેટવર્કનો પર્દાફાશ, ખેડૂતોના નામે થતી હતી કરોડોની હેરાફેરી

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચેરેહાન રફિકભાઈ ભુરાણી નામના શખ્સની ધરપકડ કરી છે. જે મૂળ ભાવનગરનો રહેવાસી છે. રેહાનની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો. તે ભાવનગર APMC અને આસપાસના ગામડાઓના ખેડૂતોને 20 હજાર રૂપિયાની લાલચ આપી તેમના નામે બેન્કમાં કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવતો હતો. એકાઉન્ટ ખુલ્યા બાદ પાસબુક, ચેકબુક, એટીએમ કાર્ડ અને લિંક કરેલું સીમકાર્ડ રેહાન પોતાની પાસે રાખી લેતો હતો. આ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ સાયબર ક્રાઈમ ફ્રોડ અને ઓનલાઇન ગેમિંગના પૈસા જમા કરાવવા માટે થતો હતો. 

16 બેન્ક એકાઉન્ટ્સનો થયો ખુલાસો
ક્રાઈમ બ્રાન્ચની તપાસમાં અત્યાર સુધી રેહાનના કબજામાંથી 16 જેટલા કરંટ એકાઉન્ટ્સ મળી આવ્યા છે. આ એકાઉન્ટ્સ SBI, IDFC અને HDFC જેવી મોટી બેન્કોમાં હતા. આરોપી રેહાન મુંબઈ અને ભાવનગરના અન્ય આરોપીઓના કહેવા મુજબ આ એકાઉન્ટ્સમાંથી પૈસા ઓનલાઇન ટ્રાન્સફર કરતો અથવા રોકડા ઉપાડીને મોકલી આપતો હતો. આ કામના બદલામાં રેહાનને દર 1 લાખના ટ્રાન્સફર પર 150 રૂપિયાનું કમિશન મળતું હતું. 16 પૈકી 3 એકાઉન્ટ્સ તો અગાઉ જ સાયબર હેલ્પલાઈન દ્વારા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. 

Add Zee News as a Preferred Source

કૌભાંડમાં અનેક શખ્સો સંડોવાયેલા હોવાનું ખુલ્યું
આ કૌભાંડમાં માત્ર રેહાન જ નહીં, પણ એક આખું મોટું નેટવર્ક સામેલ છે. પોલીસ તપાસમાં વત્સલ પટેલ, ઈમરાન (જુહાપુરા), યાસીન અને મુસ્તુફા (ભાવનગર) તેમજ મુંબઈના જયેશ અને ઋષભ ગડા જેવા નામોની સંડોવણી સામે આવી છે. અત્યાર સુધીમાં આ એકાઉન્ટ્સમાંથી કેટલા કરોડની હેરફેર થઈ છે તેની તપાસ ચાલી રહી છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચ હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે આ કાળા નાણાંનો સ્ત્રોત કયો હતો અને આ નેટવર્કના મૂળ ક્યાં સુધી ફેલાયેલા છે.

પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા પાલડી વિસ્તારમાંથી બાતમીના આધારે રેહાન ભુરાણીની ધરપકડ કરી છે. ત્યારે હવે ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપી અમદાવાદ કેમ આવ્યો હતો કોને મળવા માટે આવ્યો હતો તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરી છે. આરોપી પાસેથી 16 બેન્ક એકાઉન્ટ્સ મળી આવ્યા છે, જે ખેડૂતોના નામે ખોલાવવામાં આવ્યા હતા. આ એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડના પૈસા ફેરવવા માટે થતો હતો. સાથે જ મુંબઈ અને ભાવનગરના અન્ય આરોપીઓને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ahmedabad crime branchCyber Fraud Racketmoney launderingઅમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચસાયબર ફ્રોડ રેકેટ

Trending news