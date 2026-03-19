યોગ ફાઉન્ડેશનની આડમાં નકલી નોટનો ખેલ! સુરતમાં AIની મદદથી આ રીતે છપાતી હતી અસલી જેવી નોટો, ચીન સાથે જોડાયા તાર
Fake Currency Racket: અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સુરતના 'સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશન'ના ઓઠા હેઠળ ચાલતા નકલી નોટોના હાઈ-ટેક કારખાનાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ ગેંગ AI, ChatGPT અને ચીની પોર્ટલ અલીબાબાથી મંગાવેલા સિક્યોરિટી થ્રેડનો ઉપયોગ કરી અસલી જેવી નોટો છાપતી હતી. પોલીસે ₹2.38 કરોડના મુદ્દામાલ સાથે 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
- અમદાવાદ-સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચનું મેગા ઓપરેશન!
- આરોપીઓએ બજારમાં નોટો વહેતી કરવા માટે એક ખતરનાક સ્કીમ બનાવી હતી
- ગુરુજીનો અસલી ચહેરો હતો કરોડોની નકલી નોટોના સોદાગર!
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દેશના અર્થતંત્રને પોલું કરતા એક ભયાનક ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો છે. સુરતમાં 'સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશનના ઓઠા હેઠળ આધુનિક ટેકનોલોજી અને AIની મદદથી અસલી જેવી દેખાતી નકલી નોટો છાપવાનું કારખાનું ઝડપાયું છે. આયુષ મંત્રાલયના બોર્ડ વાળી ફોર્ચ્યુનર ગાડીમાં જ્યારે કરોડોની નકલી નોટોની ડિલિવરી કરવા સુરતની ગેંગ નીકળી, ત્યારે જ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અમરાઈવાડીમાં છાપો મારી આખું રેકેટ ખુલ્લું પાડ્યું છે.
ફોર્ચ્યુનરમાંથી ₹2.10 કરોડની નકલી નોટ જપ્ત
અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં ટોરેન્ટ પાવર સ્ટેશન પાસે જ્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે એક ફોર્ચ્યુનર ગાડીને આંતરી, ત્યારે પોલીસ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. ગાડી પર 'આયુષ મંત્રાલય' અને 'સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશન'ના બોર્ડ મારેલા હતા. પોલીસને શંકા ન જાય તે માટે ગાડીમાં એક મહિલાને પણ સાથે રાખવામાં આવી હતી. તપાસ કરતા સ્ટેશનરીના બોક્સમાંથી ₹500ના દરની ₹2.10 કરોડની નકલી નોટો મળી આવી. પોલીસે તુરંત જ સુરતના વિવાદાસ્પદ યોગગુરુ પ્રદીપ જોટાંગીયા ઉર્ફે પ્રદીપ ગુરુજી, મુખ્ય આરોપી મુકેશ ઠુંમર સહિત 7 સાગરીતોની ધરપકડ કરી લીધી છે.
આ રીતે છાપતા હતા નકલી નોટો
આ મામલે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જ્યારે સુરતના સરથાણામાં મુકેશ ઠુમ્મરના ઘરે દરોડો પાડ્યો, ત્યારે ત્યાં નકલી નોટનું આખું કારખાનું મળી આવ્યું. મુકેશના ઘરેથી બીજા ₹28 લાખની નકલી નોટો અને નોટો છાપવાનું હાઈ-ટેક પ્રિન્ટર, કટર અને રો-મટીરીયલ જપ્ત કર્યું. આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી ચોંકાવનારી છે. આરોપીઓ AI અને ChatGPTનો ઉપયોગ કરતા હતા. નોટની ડિઝાઇન, લેઆઉટ અને સીરીયલ નંબર અસલી જેવા લાગે તે માટે AI અને ગ્રાફિક સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ થતો હતો.
નકલી નોટ કેસના ચાઇના સાથે જોડાયા તાર
સાથે જ આ નકલી નોટ કેસમાં ચાઇના કનેક્શન સામે આવ્યું છે. જેમાં નોટમાં વપરાતો સ્પેશિયલ સિક્યોરિટી થ્રેડ પેપર RBI અને ભારત લખેલું ચીનથી 'અલીબાબા' પોર્ટલ મારફતે મંગાવવામાં આવતું હતું. આ ગેરકાયદેસર કારખાનું શરૂ કરવા ગેંગના સભ્યોએ ભેગા મળી ₹17.50 લાખનું રોકાણ કર્યું હતું.
7 આરોપીઓની ધરપકડ
પકડાયેલા આરોપીઓમાં મુકેશ ઠુમ્મર, અશોક માવાણી, રમેશ ભાલર, દિવ્યેશ રાણા, પ્રદીપ જોટાંગીયા, આરતી અને ભરત કાકડિયાનો સમાવેશ થાય છે. આ ગેંગે અગાઉ લાખની નકલી નોટો કરિયાણાની દુકાનો, ડેરી પાર્લર અને શાક માર્કેટમાં વટાવી દીધી હોવાની પણ કબૂલાત કરી છે. યોગ ફાઉન્ડેશનને આગળ વધારવાના બહાને આ ટોળકીએ દેશના અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડવાનું મોટું કૌભાંડ રચ્યું હતું.
હાલ તો પોલીસે ₹2.38 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી તમામ આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ હાઈ-ટેક લૂંટારુઓએ અત્યાર સુધી કેટલી નોટો બજારમાં ઘુસાડી છે અને અન્ય કોણ કોણ સંડોવાયેલ છે તે હવે તપાસનો વિષય છે.
