મોબાઈલ ચોરી સિનિડિટેક નેટવર્કનો પર્દાફાશ, સાયબર ફ્રોડમાં થતો ચોરીના ફોનનો ઉપયોગ; 105 મોબાઈલ જપ્ત
Ahmedabad News: ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મહિલા સહિત 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી 105 ચોરીના મોબાઈલ જપ્ત કર્યા છે. આરોપીઓ ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાંથી ફોન ચોરી અન્ય રાજ્યોમાં વેચતા હતા, જેનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડ માટે થતો હતો. મુખ્ય આરોપી રણજીતસિંહ વર્ષ 2022થી આ નેટવર્ક ચલાવતો હતો.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: મોબાઈલ ચોરી સિનિડિટેક નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ નેટવર્કમાં સડોવાયેલ મહિલા સહિત 4 આરોપી કરી ધરપકડ છે. આરોપી ચોરીનો મોબાઈલ અન્ય રાજ્યોમાં વેચી સાયબર ફોર્ડ માટે તે મોબાઇલનો ઉપયોગ કરતા હતા. ચોરીના 105 મોબાઈલ જપ્ત કરીને મોબાઈલ ચોરીના ગેંગ સંડોવાયેલા અન્ય આરોપી શોધખોળ શરૂ કરી છે. કોણ છે આ આરોપીઓ અને કેવી રીતે ચાલતું મોબાઈલ ચોરીનું નેટવર્ક?
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે રણજીતસિંહ તોમર, મહેશ દંતાણી, હર્ષદ મારુ અને સુમન દંતાણીની ધરપકડ કરી છે. આ ચારેય આરોપીઓ મોબાઈલ ચોરી સિનિડિટેક ગેંગના છે. ચારેય આરોપીઓ ભેગા મળીને ચોરીના મોબાઈલનું નેટવર્ક ચલાવતા હતા. ચોરીના મોબાઈલ અલગ-અલગ રાજ્યોમાં વેચી દેતા હતા. આરોપી મોડ્સ ઓપરેન્ડી વાત કરીએ તો મુખ્ય આરોપી રણજીતસિંહ તોમર દ્વારા ચોર ટોળકી પાસેથી ચોરીના મોબાઈલ ખરીદતો હતો.
105 ચોરીના મોબાઇલ કરાયા જપ્ત
આ ચોરી કરાયેલા મોબાઈલને પાર્સલ દ્વારા યુપી મેરઠ પાસે આવેલ મવાના ગામમાં મોકલવામાં આવતા હતા. જ્યાં આ મોબાઈલ વેચતા હતા. આ મોબાઈલ સાયબર ફોર્ડ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જો કે, ક્રાઈમ બ્રાન્ચે માહિતી આધારે ચારેય આરોપીની ધરપકડ કરી 105 મોબાઇલ એક મોટું પાર્સલ પકડ્યું છે. જે પૈકી 16 જેટલા ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો છે.
આ રીતે વેચાણ થતું હતું મોબાઈલનું
પકડાયેલ મુખ્ય આરોપી રણજીતસિંહ તોમરની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, વર્ષ 2022થી અત્યાર સુધી 400 જેટલા ચોરીના મોબાઈલ ફોન ખરીદ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ 400 ફોન પૈકી અગાઉ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 2023માં 50 જેટલા ફોન રિકવર કર્યા હતા, 40 ફોન OLX પર વેચ્યા હતા, 60 ફોન અગાઉ આશુસિંગને મવાના ખાતે આપ્યા હતા અને અન્ય બાકીના ફોન સ્પેરપાર્ટ અલગ કરી વેચી દીધા હતા.
આ નેટવર્કમાં અનેક લોકો સંડોવાયેલા
જો કે, આરોપી રણજીતસિંહ દ્વારા અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર સહિતના ધાર્મિક સ્થળો અને ભીડભાડવાળા સ્થળેથી થયેલા ચોરીના ફોન ખરીદતો હતો. આ ફોન થોડોક સમય બંધ રાખતો હતો. બાદમાં મોટી સંખ્યામાં મેરઠના મવાના ગામમાં વેચતો હતો. આ ચોરીના મોબાઈલ નેટવર્કમાં હજી અનેક લોકો સંડોવાયેલા હોઈ શકે છે.
હાલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મહિલા સહિત ચાર આરોપી ધરપકડ કરી રિમાન્ડ મેળવીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. મુખ્ય આરોપી અન્ય કેટલા ચોરીના મોબાઈલ લઈને વેચાણ નેટવર્ક ચલાવ્યું છે જે દિશામાં વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
