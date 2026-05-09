/અમદાવાદમાં ફરઝાનાનું ભૂત બોલ્યું! 34 વર્ષ પહેલા દાટેલી લાશ ફરઝાનાની નીકળી, ભાઈ સાથે મેચ થયા DNA, હવે આગળ શું થશે?

Ahmedabad 34 Year Old Murder Mystery Solved : અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં આવેલા એક મકાનમાં 34 વર્ષ પહેલા થયેલી ધોળકાની ફરઝાનાની હત્યાનો ભેદ ડીએનએ ટેસ્ટ દ્વારા કેવી રીતે ઉકેલાયો, જુઓ ફિલ્મી સ્ટોરી જેવી રિયલ ઘટના
Ahmedabad Crime News ; ગઢે મુડદે ઉખાડના... અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે આ કહેવતની જેમ જ 34 વર્ષ પહેલાના હત્યા કેસ પરથી પડદો ઉંચક્યો છે. નહિ તો લોકોને ખબર જ ન પડી હોય કે, અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં 34 વર્ષ પહેલા કોઈ ફરઝાના નામની યુવતીની હત્યા થઈ હતી. વટવા વિસ્તારના એક મકાનમાંથી નીકળેલા અવશેષોના ડીએનએ ફરઝાનાના ભાઈ સાથે મેચ થયા છે. તેમજ આ કેસમાં એક સાક્ષી પણ મળી આવતા પોલીસે બંને આરોપી સામે મજબૂત પુરાવા એકઠા કરી લીધા છે.
ફરઝાનાના કંકાલના ડીએનએ સાથે તેના ભાઈના ડીએનએ મેચ થયા
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, વટવાના કુતુબનગરમાં ૩૪ વર્ષ પહેલાં ફરઝાનાની હત્યા કેસમાં પોલીસને વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મેળવવામાં સફળતા મળી છે. જેમાં ફરઝાનાના કંકાલમાંથી મળેલાં ડીએનએ સાથે તેના ભાઈના ડીએનએ મેચ થયા છે. જેથી હવે પોલીસે ફરઝાનાની હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ ફરઝાનાનો પતિ સમસુદ્દીન અને અને તેઓ પિતરાઈ જેઠ ઈકબાલ પોલીસની કસ્ટડીમાં અગાઉથી છે. અને આ કેસમાં પોલીસને ઘટનાના સાક્ષીનું નિવેદન પણ મળ્યું છે.
પોલીસે ફરઝાનાનો પરિવાર શોધી કાઢ્યો હતો
વટવાના કુતુબનગરમાં આવેલાં એક મકાનમાં મહિલાની હત્યા કરીને તેને દાટી દેવામાં આવી હોવાની બાતમીના આધારે ક્રાઇમબ્રાંચે એક બંધ મકાનમાં ખોદકામ કરીને ફરઝાના નામની યુવતીના કંકાલને શોધી કાઢ્યું હતું. પોલીસે આ કેસમાં તેની હત્યા કેસમાં સંડોવાયેલા પતિ સમસુદ્દીન ખેડાવાલા અને જેઠ ઈકબાલ ખેડાવાલાની અટકાયત કરી હતી. જ્યારે અન્ય બે આરોપીઓના મોત નિપજ્યા હતા. જો કે પોલીસને મળેલું કંકાલ ફરઝાના છે તે સાબિત કરવું જરૂરી હોવાથી પોલીસે ધોળકામાં રહેતાં તેના ભાઈના ડીએનએ મેચ કરવાનું નક્કી કરીને વિવિધ સેમ્પલ મેળવીને ગાંધીનગર ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં મોકલ્યા હતા. જેમાં પોલીસને મળેલા ડીએનએ ફરઝાનાના ભાઈ સાથે મેચ થયા હતા.
34 વર્ષ પહેલા થયેલી હત્યાની એક સાક્ષી પણ મળી
આ વિશે માહિતી આપતા અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના એસીપી ભરત પટેલે જણાવ્યું કે, તપાસમાં પોલીસને આરોપીના જમાઈની પુછપરછ કરતા સાબિયાબીબી નામની મહિલા આ કેસની મહત્વની સાક્ષી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું હતું. તેવામાં ડીએનએની પણ પુષ્ટી થતાં હવે પોલીસ દ્વારા હવે સત્તાવાર રીતે ફરઝાનાની હત્યા અંગે તેના પતિ સમસુદ્દીન, જેઠ ઈકબાલ તેમજ અન્ય બે આરોપીઓ વિરૂદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
(ફરઝાનાની હત્યાના 2 આરોપી)
34 વર્ષ પહેલાની મર્ડર મિસ્ટ્રી, બે આરોપી હજી જીવિત
આ ઘટનાને બોલિવુડની ફિલ્મો સાથે જોડી શકાય છે. રાજેશ ખન્નાની કુદરત ફિલ્મ અને આમીર ખાનની તલાશ ફિલ્મમાં પણ કંઈક આવુ જ હતું. જેમાં મોતને ભેટનાર વ્યક્તિની આત્મા હેરાન કરતી હોય છે. અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં પણ કંઈક આવું જ થયું હતું. અહીં એક મકાનમાં રહેતા પરિવારને કંઈક અજુગતુ થતુ હોવાનું અને આત્માનો ભાસ વારંવાર થતો હતો. આ વાત વાયુવેગે ફેલાઈ હતી. જે પોલીસ કર્મચારીઓના કાન સુધી પહોચી હતી, અને 34 વર્ષ પહેલા ફરઝાના નામની યુવતીની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો છે.
