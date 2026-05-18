/પતિને છોડીને જેઠ સાથે ભાગી, જેઠમાં મન લાગ્યું તો એના જ ડ્રાઈવર મિત્ર સાથે પ્રેમ પાંગર્યો! આ રીતે ખૂલી શાંતિગીરી ગોસ્વામીની મર્ડર મિસ્ટ્રી

Ahmedbad Murder Mystery : સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગ્રધામાં ગત વર્ષે શાંતિગીરી ગોસ્વામી નામના એક શખ્સના મર્ડરનો ભેદ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ખુલ્લો પાડ્યો છે. એક મહિલાની વાસના અને અનૈતિક સંબંધોની આડમાં એક મહિલાએ જે ખેલ રચ્યો, તે જોઈને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ
Ahmedabad Crime News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વધુ એક મર્ડર મિસ્ટ્રીનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે. આ મર્ડર મિસ્ટ્રી ફિલ્મ સ્ટોરીને પણ ટક્કર મારે તેવી કહાની છે. હત્યાની કહાની સાંભળીને સારા-સારા ગુનેગારો પણ ચોંકી જાય તેવી છે. ગઈ તારીખ 8 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગધ્રા કેનાલમાંથી શાંતિગીરી ગોસ્વામીનો મૃતદેહ તેને શરૂઆતમાં અકસ્માત મોત ગણવામાં આવતું હતું. ત્યારે તે સુનિયોજિત હત્યા નીકળી છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અઢી મહિનાની સઘન તપાસ, હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સ અને ટેકનોલોજીના આધારે મૃતકની પત્ની અને તેના પ્રેમીની ધરપકડ કરી છે.
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કાંતિ ઉર્ફે ભરત સાબરીયા અને મહિલા આરોપી જાગૃતિ ગોસ્વામીની ધરપકડ કરી છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ બંનેની 8 ઓક્ટોબર, 2025 નારોજ ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના સોલડી ગામમાં શાંતિગીરી ગોસ્વામીના હત્યા કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
શાંતિગીરી ગોસ્વામીની ધ્રાંગધ્રા કેનાલમાંથી મૃતદેહ મળ્યા બાદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ એક અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધાયો હતો. જે છેલ્લા ઘણા સમયથી બંધ ફાઈલ જેવો જ હતો. પરંતુ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળેલી એક ગુપ્ત માહિતીએ આખી હત્યાની કહાની ખોલી છે. ધ્રાંગધ્રા કેનાલમાંથી જે શાંતિગીરી ગોસ્વામી નો મૃતદેહ મળ્યો હતો, તેના પીએમ રિપોર્ટમાં માથા, ગળા અને હાથ પર ઈજાના નિશાન મળ્યાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો જેના આધારે એક બાદ એક એક કડી ઓ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જોડવાનું શરૂ કર્યું અને જે સત્ય બહાર આવ્યું તે ચોકાવનારું હતું .
એક મહિલાના ત્રણ શિકાર
આ વિશે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના એસીપી ભરત પટેલે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, જેમાં આ હત્યા કેસના મૂળિયાં ૧૨ વર્ષ જૂના અનૈતિક સંબંધોમાં રોપાયેલા હતા. પકડાયેલી આરોપી પત્ની જાગૃતિ ગોસ્વામીના પ્રથમ લગ્ન સુખદેવ ગીરી ગોસ્વામી સાથે થયા હતા, જેનાથી તેને બે સંતાનો હતા. પરંતુ જાગૃતિને તેના જ જેઠ એટલે કે શાંતિગીરી સાથે પ્રેમ સંબંધ થતાં તે પતિને છોડીને જેઠ સાથે ભાગી ગઈ હતી. અને ફરી બંને એ જ ગામમાં અલગ મકાન ભાડે રાખીને સંતોનો સાથે રહેવા લાગ્યા હતા. પણ શાંતિગીરી ગોસ્વામી વ્યવસાયે એક ટ્રક ડ્રાઇવર હોવાથી વારંવાર બહાર રહેતો હતો અને એક-એક માસ સુધી અન્ય રાજ્યોમાં રહેતો હતો. જેના કારણે જાગૃતિ ગોસ્વામી આ દરમિયાન જાગૃતિને શાંતિગીરીના જ ડ્રાઈવર મિત્ર કાંતિલાલ ઉર્ફે ભરત સાબરિયા સાથે આડા સંબંધ બાંધ્યા હતા. બંનેને શાંતિગીરી ગોસ્વામી કાંટાની જેમ ખૂંચવા લાગ્યો હતો. જેના કારણે બંનેએ શાંતિગીરી ગોસ્વામીની હત્યા કરવાનું કાવતરું બનાવ્યું હતું.
જાગૃતિને બીજો પતિ કાંટાની જેમ ખૂંચવા લાગ્યો હતો
પતિ શાંતિગીરી ગોસ્વામી કાંટો બનતા જાગૃતિ ગોસ્વામીએ પતિ શાંતિગીરીને રસ્તામાંથી કાઢી નાંખવા માટે એક હત્યાનો ખતરનાક પ્લાન બનાવ્યો હતો. જેમાં જાગૃતિ ગોસ્વામીએ પહેલા શાંતિગીરીના મિત્ર અને ડીસાના યુનુસ મેમણને શાંતિગીરીની હત્યા કરવા માટે ૨૫ હજારની સોપારી આપી હતી. પરંતુ યુનુસે સૂતેલા શાંતિગીરીનો ફોટો પાડીને કામ પતી ગયું છે તેવું ખોટું નાટક કરીને 25 હજાર પડાવી લીધા હતા. બાદમાં જ્યારે જાગૃતિને ખબર પડી કે પતિ જીવતો છે ત્યારે બીજો એક કારસો ઘડ્યો હતો. જેમાં તેણે પ્રેમી કાંતિ ઉર્ફે ભારત સાબરીયા સાથે મળીને હત્યાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો
ગત 7 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ જ્યારે શાંતિગીરી ટ્રકની વર્દી પતાવીને ઘરે આવ્યો, ત્યારે પહેલા શાંતિગીરી સાથે જાગૃતિ અને કાંતિ ઉર્ફે ભરતે ઝગડો કર્યો અને ત્યાર બાદ કાંતિ ઉર્ફે ભરતે મિત્ર શાંતિગીરીનું માથું દીવાલ સાથે પછાડીને પાડી દીધો હતો. બાદમાં પત્ની જાગૃતિએ ઓશિકાથી મોઢું દબાવીને તેને મારી નાંખ્યો. 12 કલાક સુધી ઘરમાં જ લાશને ખાટલા પાછળ છુપાવી રાખી હતી અને 8 મી ઑક્ટોબર, 2025 ની રાત્રિએ જાગૃતિ અને પ્રેમી કાંતિ ઉર્ફે ભરતે લાશનો નિકાલ કરવા માટે દીપક ઉર્ફે મુન્ના નામના શખ્સને પણ સામેલ કર્યો, જે જાગૃતિ પ્રત્યે આકર્ષિત હતો. ત્રણેય જણાએ મળીને લાશને ધાંગધ્રા કેનાલમાં ફેંકી દીધી અને ગામમાં એક જુઠાણું ફેલાવ્યું હતું કે, શાંતિગીરીને બીજા રાજ્યમાં સારા પગારમાં નોકરી મળી ગઈ છે અને ફોન નંબર પણ બદલી નાંખ્યો છે અને શાંતિગીરીને કોઈ સાથે ગામમાં સંપર્ક નથી રાખવો અને હવે એ ગામમાં ક્યારેય પાછો નહીં આવે. પત્ની જાગૃતિએ પતિ ગુમ થયાની કોઈ પણ પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાવી ન હતી અને ઠંડા કલેજે હત્યા કરીને પ્રેમી કાંતિ ઉર્ફે ભરત સહિત ત્રણ બાળકો સાથે એ જ ઘરમાં રહેવા લાગી હતી.
આ સમગ્ર હત્યા કેસની બાતમી અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને મળી, ત્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે છેલ્લા અઢી મહિનાથી આ કેસ પર ગુપ્ત રીતે કામ કરી રહી હતી. જેમાં યુનુસ નામના શખ્સ પાસેથી મળેલી જાગૃતિ અને તેના પ્રેમી કાંતિ ઉર્ફે ભરતની માહિતી અને અન્ય પુરાવાના આધારે ધરપકડ કરી છે.
આમ, જે હત્યાને અકસ્માતે મોત બતાવીને જે પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ થયો હતો, તેનો ભેદ હવે ઉકેલાઈ ગયો છે. એક મહિલાની વાસના અને અનૈતિક સંબંધોની આડમાં જે પત્નીએ પોતાના પ્રથમ પતિને દગો આપ્યો, તેણે જ ત્રીજા પ્રેમી સાથે મળીને બીજા પતિની હત્યા કરી નાંખી, એ પત્ની હવે પ્રેમી સાથે જ જેલના સળિયા ગણતા થઈ ગઈ છે.