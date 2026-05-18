પતિને છોડીને જેઠ સાથે ભાગી, જેઠમાં મન લાગ્યું તો એના જ ડ્રાઈવર મિત્ર સાથે પ્રેમ પાંગર્યો! આ રીતે ખૂલી શાંતિગીરી ગોસ્વામીની મર્ડર મિસ્ટ્રી

Ahmedbad Murder Mystery : સુરેન્દ્રનગરના ધ્રાંગ્રધામાં ગત વર્ષે શાંતિગીરી ગોસ્વામી નામના એક શખ્સના મર્ડરનો ભેદ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ખુલ્લો પાડ્યો છે. એક મહિલાની વાસના અને અનૈતિક સંબંધોની આડમાં એક મહિલાએ જે ખેલ રચ્યો, તે જોઈને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ

Written ByDipti Savant
Published: May 18, 2026, 05:29 PM IST|Updated: May 18, 2026, 05:31 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

