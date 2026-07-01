/કોણ છે મહાઠગ વિજય મુખી? EDની ઓળખ આપી 3.18 કરોડ પડાવનાર માસ્ટરમાઇન્ડને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દબોચ્યો!

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કોણ છે મહાઠગ વિજય મુખી? EDની ઓળખ આપી 3.18 કરોડ પડાવનાર 'માસ્ટરમાઇન્ડ'ને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દબોચ્યો!

Ahmedabad News: ED અને CBI જેવી દેશની સૌથી મોટી તપાસ એજન્સીઓમાં સેટિંગ કરાવી આપવાના નામે અમદાવાદમાં કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી નો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અમદાવાદ ની વિષ્ણુભાઈ કાંતિલાલ આંગડિયા પેઢીમાં પડેલા ED ના દરોડા બાદ કેસ પતાવવાના અને પૈસા પાછા આપવાના નામે છેતરપિંડી કરનાર ગેંગના મુખ્યની અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે. આ મહાઠગે આંગડિયા પેઢીના માલિક પાસેથી 3 કરોડ 18 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ માસ્ટરમાઇન્ડ વિજય મુખીની ધરપકડ કરીને તેની BYD ઇલેક્ટ્રિક કાર જપ્ત કરી છે. આ મહાઠગની ક્રાઈમ કુંડળી તપાસવા ની શરૂવાત કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 01, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:03 PM IST
કોણ છે મહાઠગ વિજય મુખી? EDની ઓળખ આપી 3.18 કરોડ પડાવનાર 'માસ્ટરમાઇન્ડ'ને ક્રાઈમ બ્રાન્ચે દબોચ્યો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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