/ખાખી પર ખૌફનાક વાર : અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જેસીપી શરદ સિંઘલ પર જીવલેણ હુમલો, JCPએ ગોળી મારી

અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં કુખ્યાત હિસ્ટ્રીશીટર કલીમને પકડવા ગયેલી ક્રાઈમ બ્રાંચની ટીમ પર હુમલો થયો હતો. પૂછપરછ અને ધરપકડની કાર્યવાહી દરમિયાન આરોપી કલીમે અચાનક છરી વડે જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ (JCP) શરદ સિંઘલ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં JCP શરદ સિંઘલ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં એક ઓપરેશન દરમિયાન ઈસનપુરના કુખ્યાત હિસ્ટ્રીશીટર કલીમે પોલીસ ટીમ પર હિંસક હુમલો કર્યો છે. ચંડોળા તળાવ પાસે આરોપીને પકડવા ગયેલી ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ પર આરોપી હિંસક બન્યો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન કલીમે અચાનક તેની પાસે છુપાવેલી છરી કાઢી JCP શરદ સિંઘલ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો, જેમાં JCP ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.
પોતાનો જીવ બચાવવા માટે JCP શરદ સિંઘલે સર્વિસ રિવોલ્વરથી જવાબી ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેનાથી ગોળી આરોપી કલીમના પગમાં વાગી હતી. પોલીસ રેકોર્ડ મુજબ, આરોપી કલીમ પાસેથી 4 ગેરકાયદેસર હથિયારો મળી આવ્યા છે અને તેની સામે 30થી વધુ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. હાલમાં ઈજાગ્રસ્ત JCP અને આરોપી બન્નેને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે.
અમદાવાદઃ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના JCP શરદ સિંઘલ પર છરીથી હુમલો, સ્વબચાવમાં આરોપી પર JCPનું ફાયરિંગ#breakingnews #gujarat #ahmedabad #crimebranch #jcpsharadsinghal #viralvideos #trendingvideos #viralreels #trendingreels pic.twitter.com/uncmKBRIGp
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 2, 2026
કોણ છે કુખ્યાત હિસ્ટ્રીશીટર કલીમ?
અમદાવાદના ઈસનપુર વિસ્તારના કુખ્યાત હિસ્ટ્રીશીટર કલીમનું આખું નામ મહમંદ કલીમ ઉર્ફે કલીમ ભૈયા અકબરખાન પઠાણ છે. કલીમ અમદાવાદના ઇસનપુર વિસ્તારમાં શાહઆલમ ખાતે આવેલી રસુલાબાદ ઉર્દુ સ્કૂલની સામે રહે છે. કલીમ ઉર્ફે કલીમ ભૈયા અકબરખાન પઠાણ ઇસનપુર ખાતે આવેલી 'ધી નિવેરા હાઇસ્કુલ'માંથી માત્ર ધોરણ-7 સુધીનો અભ્યાસ કરેલો છે.
કલીમના પિતા અકબરખાન પઠાણ ઇસનપુરના સૂર્યનગર પોલીસ ચોકી પાસે ઝાડુ બનાવવાની દુકાન ચલાવે છે, જ્યારે તેની માતા સિરાજુનનિશા ઘરકામ કરે છે. તેની પત્નીનું નામ નાઝીયાબાનુ છે. તેનો દીકરો અરકાન હાલ ધોરણ-10 માં અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. તેનો ભાઈ સલીમભાઇ શાહઆલમના જ્યોતીપાર્ક ખાતે પરિવાર સાથે રહે છે અને તેની બહેન શહેનાઝબાનુ વાપી ખાતે સ્થાયી થયેલી છે.
કલીમનો ગુનાહિત ઇતિહાસ
આરોપી કલીમ ભૈયાનો ગુનાહિત ઇતિહાસ ખૂબ જ લાંબો છે. તે મારામારી, ચોરી અને ગેરકાયદેસર છરી રાખવા જેવા અનેક ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો છે. તેની સામે ઇસનપુર, વટવા, દાણીલીમડા, પાલડી, નારોલ અને ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનમાં અસંખ્ય ગુનાઓ નોંધાયા છે. તેના પર અગાઉ વર્ષ 2018માં 'પાસા' (PASA) હેઠળ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત તેની સામે 5 વખત અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
વર્ષ 2025માં અમદાવાદ શહેર ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા આર્મ્સ એક્ટના ગુના હેઠળ તેની ગંભીર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 14 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ તે તેના અન્ય સહ-આરોપીઓ સાથે ગેરકાયદેસર હથિયારોના મોટા જથ્થા સાથે ઝડપાયો હતો.
નામ: મહમંદકલીમ ઉર્ફે કલીમ ભૈયા અકબરખાન પઠાણ ઉ.વ.૩૪ ધંધો. મજુરી, રહે. ઘ.નં.૧૫૪૦, મુસામિયાની ચાલી, રસુલાબાદ ઉર્દુ સ્કૂલની સામે, શાહઆલમ, ઇસનપુર,
અભ્યાસ: આરોપી મહમંદકલીમ ઉર્ફે ભૈયા અકબરખાન પઠાણ એ ધોરણ-૦૭ સુધીનો અભ્યાસ ધી નિવેરા હાઇસ્કુલ, શાહઆલમ, ઇસનપુર, અમદાવાદ ખાતે છે.
ગુનાની ટૂંકી વિગત: મારા-મારી, ચોરી તથા છરી રાખવાના કુલ-૦૯ ગુનામાં પકડાઇ ચુકેલ છે. પાસા-૦૧ તથા અટકાયતી પગલા-૦૫ લીધેલા છે.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૧૩૮/૨૦૧૬ ઇપીકો કલમ ૩૨૪, ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૫૦૬, ૧૧૪ તથી જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
વટવા પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૫૧૬/૨૦૧运行 જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૧૬/૨૦૧૮ ઇપીકો કલમ ૩૫૬, ૩૭૯, ૧૧૪ મુજબ.
દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન સે.ગુ.ર.નં.૭૧/૨૦૧૮ જુગાર ધારા ૧૨ મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન સે.ગુ.ર.નં.૨૭૨/૨૦૧૮ જુગાર ધારા ૧૨ મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન સે.ગુ.ર.નં.૦૯/૨૦૧૯ જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન સે.ગુ.ર.નં.૫૯/૨૦૧૯ જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૦૦૩૭૪/૨૦ snapshot ઇપીકો કલમ ૩૦૭, ૩૨૩, ૨૯૪(ખ), ૧૨૦(બી) તથા જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૧૨૨૦૦૦૭૪/૨૦૨૦ જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૦૧૩૨૬/૨૦૨૦ જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૧૨૨૨૦૨૩૨/૨૦૨૦ જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૧૪૧૩૨/૨૦૨૧ જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન એન.સી. ફરીયાદ નં.૨૪/૨૦૨૧ ઇપીકો કલમ ૩૨૩ મુજબ.
પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૧૬૨૧૨૧૪૮/૨૦૨૧ જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૧, ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧0૨૨૨૧૧૨૫૯૫/૨૦૨૧ ઇપીકો કલમ ૧૮૮ તથા જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
પાલડી પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૧૬૨૧૦૧૬૭/૨૦૨૧ ઇપીકો કલમ ૩૭૯(એ)(૩), ૧૧૪ મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૧ઓ૯૩૪/૨૦૨૧ ઇપીકો કલમ ૧૮૮ મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૨૦૪૪૧/૨૦૨૨ જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૨૦૪૧૧/૨૦૨૨ ઇપીકો કલમ ૧૧૪, ૨૯૪(ખ), ૩૨૩, ૩૯૪, ૫૦૬(૨) તથા જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૩૦૦૧૯/૨૦૨૩ ઇપીકો કલમ ૧૮૮ તથા જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૩૦૦૭૪/૨૦૨૩ ઇપીકો કલમ ૧૧૪, ૨૯૪(ખ), ૩૨૪ તથા જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
નારોલ પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૬૫૨૩૧૨૪૯/૨૦૨૩ ઇપીકો કલમ ૧૧૪, ૨૯૪(ખ), ૩૨૪, ૩૨૬ તથા જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૩૧૪૯૧/૨૦૨૩ જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૪૧૨૭૧/૨૦૨૪ બી.એન.એસ. ૧૧૫(૨), ૧૧ canvas(૧), ૨૯૬(બી), ૩૫૧(૩) તથા જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૧૨૨૪૦૮૬૪/૨૦૨૪ જી.પી. એકટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૪૧૪૫૩/૨૦૨૪ ધી જયુવેનાઇલ જસ્ટીશ કેર એન્ડ પ્રોટેશન ઓફ ચીલ્ડ્રન એકટ ૨૦૧૫ ની કલમ ૭૭, ૮૭ બી.એન.એસ. ૫૪ મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૪૧૨૭૯/૨૦૨૪ બી.એન.એસ. ૨૯૬(બી), ૩૫૧(૩) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૪૧૨૮૪/૨૦૨૪ બી.એન.એસ. ૭૫(૧)(આઇ), ૭૫(૨) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૪૦૩૩૮/૨૦૨૪ જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૪૦૫૭૫/૨૦૨૪ જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૪૦૯૭/૨૦૨૪ બી.એન.એસ. એક્ટ કલમ ૧૧૭, ૧૩૨, ૨૨૧, ૨૯૨, ૨૯૬(બી), ૩૫૧(૨), ૫૪ મુજબ.
વટવા પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૩૮૨૫૦૬૧૭/૨૦૨૫ આર્મ્સ એક્ટ કલમ ૨૫(૧-બી)(એ), ૨૭(૧), ૨૭(૨), ૨૯(એ) તથા બી.એન.એસ. એક્ટ કલમ ૧૦૯, ૨૯૬(બી), ૩૦૯(૪), ૩૨૪(૪), ૬૧(૨) તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ડી.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૧૧૨૫૦૨૫૯/૨૦૨૫ આર્મ્સ એક્ટ કલમ ૨૫(૧-બી)(એ), ૨૯ તથા જી.પી.એક્ટ કલમ ૧૩૫(૧) મુજબ.
ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૨૨૨૫૦૪૯૧/૨૦૨૫ જુગાર ધારા ૧૨ મુજબ.
વટવા પોલીસ સ્ટેશન ગુ.ર.નં.૧૧૧૯૧૦૩૮2૫૦૬૧૬/૨૦૨૫ બી.એન.એસ. એક્ટ કલમ ૧૧૫(૨), ૨૯૬(બી), ૩૫૧(૩), ૫૪ મુજબ.