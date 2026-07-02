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  • /ખાખી પર ખૌફનાક વાર : અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જેસીપી શરદ સિંઘલ પર જીવલેણ હુમલો, JCPએ ગોળી મારી

ખાખી પર ખૌફનાક વાર : અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જેસીપી શરદ સિંઘલ પર જીવલેણ હુમલો, JCPએ ગોળી મારી

અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં કુખ્યાત હિસ્ટ્રીશીટર કલીમને પકડવા ગયેલી ક્રાઈમ બ્રાંચની ટીમ પર હુમલો થયો હતો. પૂછપરછ અને ધરપકડની કાર્યવાહી દરમિયાન આરોપી કલીમે અચાનક છરી વડે જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ (JCP) શરદ સિંઘલ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં JCP શરદ સિંઘલ ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 02, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:07 PM IST
ખાખી પર ખૌફનાક વાર : અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જેસીપી શરદ સિંઘલ પર જીવલેણ હુમલો, JCPએ ગોળી મારી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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