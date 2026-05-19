  અમદાવાદમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, આખો દિવસ સાથે રહ્યા બાદ મિત્રએ જ કરી મિત્રને હત્યા, જાણો શું હતું કારણ?

અમદાવાદમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, આખો દિવસ સાથે રહ્યા બાદ મિત્રએ જ કરી મિત્રને હત્યા, જાણો શું હતું કારણ?

Ahmedabad News: શહેરના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં મિત્રએ જ મિત્રની હત્યા નિપજાવી. બહેન વિશે બિભત્સ શબ્દો બોલતા મિત્રની હત્યા નિપજાવી હોવાનુ સામે આવ્યુ છે. મહત્વનું છે કે, આખો દિવસ સાથે રહ્યા બાદ મિત્ર સાથે તકરાર થતા મિત્રએ જ છરીના ઘા મારી હત્યા કરી. સમગ્ર મામલે દાણીલીમડા પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોધી હત્યારા મિત્રની ધરપકડ કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 19, 2026, 08:07 PM IST|Updated: May 19, 2026, 08:07 PM IST
About the Author

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

