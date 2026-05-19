/અમદાવાદમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ, આખો દિવસ સાથે રહ્યા બાદ મિત્રએ જ કરી મિત્રને હત્યા, જાણો શું હતું કારણ?

Ahmedabad News: શહેરના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં મિત્રએ જ મિત્રની હત્યા નિપજાવી. બહેન વિશે બિભત્સ શબ્દો બોલતા મિત્રની હત્યા નિપજાવી હોવાનુ સામે આવ્યુ છે. મહત્વનું છે કે, આખો દિવસ સાથે રહ્યા બાદ મિત્ર સાથે તકરાર થતા મિત્રએ જ છરીના ઘા મારી હત્યા કરી. સમગ્ર મામલે દાણીલીમડા પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોધી હત્યારા મિત્રની ધરપકડ કરી છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાં આવેલા ફૈજલ નગરમાં મિત્ર એ જ મિત્રની હત્યા કરી હોવાનો બનાવ દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનના ચોપડે નોંધાયો છે. અમન પઠાણ નામના યુવકની છરીના ઘા મારી અરબાઝ મણિયારે હત્યાને અંજામ આપ્યો. મહત્વનું છે કે, સરખેજમાં રહેનારો અમન પઠાણ તેના મિત્ર અરબાઝ ઉર્ફે ભાભી મણીયારના ઘરે આવ્યો હતો.
જો કે, હત્યા પહેલા અમન પઠાણે આરોપી અરબાઝની બહેન વિરુદ્ધ બિભત્સ શબ્દ પ્રયોગ કર્યા હતા. જે બાબતની અદાવત રાખી અરબાઝે છરીના ઘા મારી હત્યાને અંજામ આપ્યો હતો. બીજીતરફ પરિવારનો આક્ષેપ છે કે, હત્યા પહેલા આરોપી અને તેના પરિવારજનોએ હત્યા કરવાની ધમકી પણ આપી હતી. જો કે, પરિવાર અમને બચાવવા પહોંચે તે પહેલા તેની હત્યા કરવામાં આવી.
હત્યા પહેલા બન્ને આખો દિવસ હતા એકસાથે
ફૈઝલ નગર પોલીસ ચોકીની નજીકમાં જ થયેલી હત્યાની માહિતી મળતા પોલીસે હત્યારા અરબાઝ મણીયારની ધરપકડ માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી. જેમા આરોપી અરબાઝ આગ્રા નાસી છુટે તે પહેલા લકી હોટલ પાસેથી તેની ધરપકડ કરવામા આવી. આરોપીની પુછપરછમાં સામે આવ્યું કે, અરબાઝ અને અમન ગઈકાલે આખો દિવસ સાથે રહ્યા હતા.
છરીના 5 જેટલા ઘા મારી કરી હત્યા
જ્યારબાદ બન્ને રાત્રે છૂટા પડ્યા બાદ ફોન પર થયેલી વાતચીતમાં અમન અરબાઝની બહેન વિશે બિભત્સ શબ્દો બોલતો હતો. જેથી અરબાઝ હથિયાર સાથે તેની શોધખોળ કરી રહ્યો હતો અને તેવામાં અમન મળી જતા છરીના 5 જેટલા ઘા મારી હત્યા કરવામા આવી. આ ગુનામાં પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી.
પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી
આરોપીની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે, તે હત્યાને અંજામ આપી પોતાના મિત્ર પાસેથી આર્થિક મદદ મેળવી આગ્રા ભાગી જવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. તે સમયે પોલીસને માહિતી મળતા લાલ દરવાજા પાસેથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી. ત્યારે હત્યા અંગે અન્ય કોઈ કારણ જવાબદાર છે કે કેમ તે અંગે પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં શું નવા ખુલાસા થાય છે તે જોવું મહત્વનું છે.