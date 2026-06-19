/13 વર્ષની ઓળખાણ, લગ્નની લાલચ આપી વર્ષો સુધી દુષ્કર્મ! પછી આરોપીએ શરૂ કર્યો બ્લેકમેલિંગનો ખેલ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના ઈસનપુરમાં એક પરિણીતાએ જુના મિત્ર સામે અંગત ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આરોપીએ ભોગ બનનારને અમદાવાદ, રાજસ્થાન, દિલ્હી સહિત અનેક સ્થળોએ લઈ જઈ શરીર સંબંધ બાંધ્યા હોવાના આક્ષેપ પણ કર્યો છે. સાથે-સાથે પરિણીતાના પતિને અંગત ફોટા મોકલી બદનામ કરવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસ એક્શનમાં આવીને કાર્યવાહી કરી છે. પોલીસે ધમકી, શારીરિક શોષણ અને અંગત ફોટાના દુરુપયોગ મામલે ગુનો નોંધી જય પ્રમુખભાઈ પટેલની ધરપકડ કરી છે.
બન્નેના લગ્ન થયા બાદ પણ બાંધ્યા સંબંધ
ઘટનાની વાત કરીએ તો બન્ને એક સાથે છેલ્લા 13 વર્ષથી નોકરી કરતા હતા અને એકબીજાના પરિચયમાં હતા. જયારે બન્નેની મુલાકાત થઈ ત્યારે બન્નેના લગ્ન થયા ન હતા. જો કે, બન્નેના લગ્ન બાદ પણ આરોપીએ ધમકી આપી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હોવાની માહિતી સામે આવી છે.
આરોપીએ લગ્ન કરવાની લાલચ આપી
આરોપીએ તેમના અંગત ફોટો વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી ભોગ બનનાર સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા છે. આરોપી પોતે છૂટાછેડા લઈ ભોગ બનનાર સાથે લગ્ન કરી લેશે તેવી વાતો પણ કરી હતી. ત્યારે આરોપી પક્ષના વકીલ અને પરિવાર જણાવી રહ્યો છે કે, પૈસાની લેતીદેતીમાં ખોટી ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.
પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી
નોંધનીય છે કે, ભોગ બનનારના પતિને જાણ થતા છેલ્લે પોલીસની મદદ લેવામાં આવી છે અને પોલીસે આરોપીના મોબાઇલ તપાસ કરી અન્ય કોઈ યુવતી સાથે આવુ કર્યું છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.