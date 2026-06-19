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13 વર્ષની ઓળખાણ, લગ્નની લાલચ આપી વર્ષો સુધી દુષ્કર્મ! પછી આરોપીએ શરૂ કર્યો બ્લેકમેલિંગનો ખેલ

Ahmedabad News: અમદાવાદના ઈસનપુર પોલીસે લગ્નની લાલચ આપી બળાત્કાર કર્યાની ફરિયાદ નોધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે. લગ્નની લાલચ આપી વર્ષો સુધી દુષ્કર્મ બદલ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મહત્વનું છે કે, બન્ને છેલ્લા 13 વર્ષથી એકબીજાના પરિચયમાં હતા અને બન્નેના લગ્ન થઈ પણ ગયા હતા. પોલીસે પરિણીતાની ફરિયાદ લઈને બોપલના જય પટેલની ધરપકડ કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 19, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:39 PM IST
13 વર્ષની ઓળખાણ, લગ્નની લાલચ આપી વર્ષો સુધી દુષ્કર્મ! પછી આરોપીએ શરૂ કર્યો બ્લેકમેલિંગનો ખેલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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13 વર્ષની ઓળખાણ, લગ્નની લાલચ આપી વર્ષો સુધી દુષ્કર્મ! શરૂ કર્યો બ્લેકમેલિંગનો ખેલ
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