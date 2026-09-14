/અમદાવાદમાં મિત્રતાના નામે દગો, પાડોશી મહિલા મિત્ર જ નીકળી લાખોના દાગીનાની ચોર

ઉદય રંજન, અમદાવાદ: ભોળી દેખાતી આ મહિલા કોઈ સામાન્ય ગૃહિણી ન સમજતા પરંતુ એક શાતિર ભેજું ધરાવતી ચોર છે. અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં કરિયાણાની દુકાન ચલાવતી એક મહિલાના બંધ મકાનમાંથી લાખો રૂપિયાના સોના-ચાંદીના દાગીનાની ચોરી થઈ હતી. આ મામલે ગત 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમરાઈવાડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પોલીસે જ્યારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો અને આસપાસના લોકોની પૂછપરછ કરી, ત્યારે ચોર બહારનો કોઈ નહીં પરંતુ ફરિયાદીની પાડોશમાં રહેતી તેની જ મહિલા મિત્ર નીકળી હતી પોલીસે આરોપી મહિલા શિવાંગી જેસરની ધરપકડ કરી લીધી છે અને તેણે ચોરી કરેલા કુલ રૂ. 6 લાખની કિંમતના સોના-ચાંદીના દાગીના સહીસલામત કબ્જે કર્યા છે સાથે જ પોલીસે વધુ પૂછ પરછ શરૂ કરી છે
અમરાઈવાડી પોલીસ ની પૂછપરછ માં આ ચોરી કરવા પાછળનું કારણ અને મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને પોલીસ અને ફરિયાદી બંને ચોંકી ગયા હતા. ફરિયાદી મહિલા અને આરોપી શિવાંગી જેસર બંને પાડોશી હોવાની સાથે સાથે સારી મિત્રો પણ હતી. ફરિયાદી મહિલાના પતિએ તેને નવા દાગીના બનાવી આપ્યા હતા, જે તેણે હોંશે હોંશે પોતાની મિત્ર શિવાંગી જેસર ને બતાવ્યા હતા. આ કિંમતી દાગીના જોતાં જ શિવાંગી જેસરની દાનત બગડી ગઈ અને તેણે મિત્રના જ ઘરમાં ચોરી કરવાનો માસ્ટર પ્લાન ઘડી કાઢ્યો હતો.
આરોપી મહિલા શિવાંગી જેસરે થોડા દિવસો બાદ શિવાંગીએ ફરિયાદી મહિલા મિત્ર પાસે જઈને બહાનું કાઢ્યું કે તેને પોતાની ઓફિસમાં તાળું મારવું છે, તેમ કહીને ફરિયાદીના ઘરનું તાળું માંગી લીધું. આ જ તાળાની તેણે બજારમાંથી ચૂપચાપ ડુપ્લીકેટ ચાવી બનાવી લીધી અને તાળું પરત આપી દીધું. જ્યારે ફરિયાદી મહિલાએ ઘરે આ જ તાળું માર્યું અને કામ અર્થે ઘરની બહાર ગઈ, ત્યારે શિવાંગીએ ડુપ્લીકેટ ચાવીથી ધોળા દિવસે ઘર ખોલી દાગીના પર હાથફેરો કરી લીધો હતો અને સામાન્ય રીતે રહેવા લાગી હતી.
અમરાઈવાડી પોલીસની પૂછ પરછ માં સામે આવ્યું છે કે આરોપી શિવાંગીએ ધોળા દિવસે પોતાની મહિલા મિત્રના ઘરે ચોરી કરી હતી. આસપાસના લોકોએ પણ ચોરી થયા ને સમયે ત્યાં જોઇ હતી, પરંતુ પાડોશી અને મિત્ર હોવાથી કોઈને શંકા ગઈ ન હતી. હાલ તો અમરાઈવાડી પોલીસે મહિલા ચોર શિવાંગીની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી છે અને અન્ય કોઈ ગુનામાં તેની સંડોવણી છે કે કેમ તેની તપાસ ચાલી રહી છે... પરંતુ આ ઘટના સમાજ માટે લાલબત્તી સમાન છે.
જો તમે પણ ઘરમાં લાખોના દાગીના કે કિંમતી વસ્તુઓ રાખો છો, તો આસપાસના લોકોને કે પાડોશીઓને તે દેખાડતા પહેલા સો વાર વિચારજો. ક્યારે, કોની દાનત બગડી જાય અને કોણ ડુપ્લીકેટ ચાવી બનાવીને તમારા જ ઘરમાં હાથફેરો કરી જાય, તે કહેવું મુશ્કેલ છે.