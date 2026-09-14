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અમદાવાદમાં મિત્રતાના નામે દગો, પાડોશી મહિલા મિત્ર જ નીકળી લાખોના દાગીનાની ચોર

Ahmedabad Crime News: અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં પાડોશી મિત્ર દ્વારા જ મિત્રના ઘરમાં લાખોની ચોરી કરવાના આ ચોંકાવનારા ની ઘટના પોલીસ ચોપડે નોંધાઈ છે કેહવાય છે કે પહેલો સગો પાડોશી જ છે પરંતુ અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે જેણે આ કહેવતને સાવ ખોટી પાડી દીધી છે. અહીં એક મહિલાને પોતાની પાડોશી અને ખાસ બહેનપણી પર વિશ્વાસ મૂકવો ભારે પડી ગયો છે. મિત્રના નવા દાગીના જોયા બાદ પાડોશી મહિલાની દાનત એવી બગડી કે તેણે શાતિર દિમાગ લગાવીને ડુપ્લીકેટ ચાવી બનાવી અને લાખોના દાગીના ચોરી લીધા. કોણ છે આ શાતિર મહિલા ચોર અને કેવી રીતે આપ્યો ઘરફોડ ચોરીને અંજામ?

Written ByViral Raval
Published: Sep 14, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:19 PM IST
અમદાવાદમાં મિત્રતાના નામે દગો, પાડોશી મહિલા મિત્ર જ નીકળી લાખોના દાગીનાની ચોર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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