Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

કેવી રીતે ‘દિલો કી રાની’ IDથી ખુલ્યું અપહરણનું રહસ્ય? અમદાવાદમાં સાળીને પામવા જીજાજીએ ખેલ્યો 'પ્રેમરંગ'

Ahmedabad Crime News: અમદાવાદ શહેર પોલીસ જ્યારે રથયાત્રામાં હતી, ત્યારે જ અમદાવાદના શહેરકોટડા વિસ્તારમાં એક એવી પ્રેમ કહાની સામે આવી છે, જે સાંભળીને તમે પણ સ્તબ્ધ થઈ જશો. એક જીજાજીએ પોતાની પત્ની અને માસૂમ બાળકોના સુખને સાળીના મોહમાં હોમી દીધું. સગીર સાળીને પામવા માટે જીજાજીએ એવું ક્રાઇમ હાઇવોલ્ટેજ ડ્રામા રચ્યો કે પોલીસ પણ 8 મહિના સુધી અંધારામાં રહી. પરંતુ કહેવાય છે ને કે 'ગુનેગાર ગમે તેટલો શાતિર હોય, એક ભૂલ તેને જરૂર પકડાવે છે. અહીં એક ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી 'દિલો કી રાની'એ આખા કાવતરાની પોલ ખોલી નાખી છે. શહેરકોટડા પોલીસે હૈદરાબાદથી આ પ્રેમી પંખીડાઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:00 AM IST
  • અમદાવાદના જીજાજીની ચોંકાવનારી પ્રેમ કહાની
  • સાળીના મોહમાં અંધ બનેલા જીજાજીએ પત્ની-બાળકોને તરછોડ્યા
  • સાળીના પ્રેમમાં અંધ જીજાજીએ રચ્યું અપહરણનું કાવતરું

Trending Photos

કેવી રીતે ‘દિલો કી રાની’ IDથી ખુલ્યું અપહરણનું રહસ્ય? અમદાવાદમાં સાળીને પામવા જીજાજીએ ખેલ્યો 'પ્રેમરંગ'

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: જીજા સાળીની શાતીર પ્રેમ કહાનીની ઘટનાની શરૂઆત 27 જૂન 2025ના રોજ થઈ હતી, જ્યારે શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક સગીરા ગુમ થઈ હોવાની ફરિયાદ નોંધાય હતી. પરિવાર ચિંતિત હતો અને પોલીસ તપાસ કરી રહી હતી. પરંતુ કોઈ સુરાગ મળતો નહોતો. દિવસો મહિનામાં બદલાયા, પણ સગીરાનો પત્તો ન લાગ્યો. મામલો ગંભીર બનતા અમદાવાદ શહેરના D-ડિવિઝન ACP હરેન્દ્ર ચૌધરીને તપાસ સોંપવામાં આવી. 

8 મહિના બાદ પોલીસને મળી સફળતા
આ મામલે DCP રૂપાલ સોલંકી, ACP હરેન્દ્ર ચૌધરી અને PSI રઘુવીરસિંહ ચાવડાની ટીમે રાત-દિવસ એક કરીને તપાસ શરૂ કરી. 8 મહિના સુધી ચાલેલી આ લાંબી તપાસમાં પોલીસની ધીરજની કસોટી થઈ રહી હતી, પણ છેવટે ટેકનિકલ સર્વેલન્સમાં એક એવું આઈડી મળ્યું જેણે આખા કેસની દિશા બદલી નાખી. આખરે પોલીસને એક આશાનું કિરણ ફરી દેખાવા લાગ્યું, જે આરોપી જીજાના કાવતરાનો પર્દાફાશ કરનારું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

તપાસ દરમિયાન પોલીસને જાણવા મળ્યું કે, એક અજાણી ઇન્સ્ટા ગ્રામ ID પરિવારના સભ્યોને ફોલો કરી રહ્યું હતું. સગીરાના પરિવારના સભ્યોને આ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર દિલો કી રાની નામનું એક અજાણ્યું ID સતત ફોલો કરી રહ્યું હતું. તેમની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી રહ્યું હતું. પોલીસે જ્યારે આ IDના આઈપી એડ્રેસ અને લોકેશન ટ્રેસ કર્યા, તો છેડો હૈદરાબાદ સુધી પહોંચ્યો. 

‘દિલો કી રાની’ ID એ ખોલી જીજાજીની પોલ
હૈદરાબાદમાં છુપાયેલો વ્યક્તિ બીજો કોઈ નહીં, પણ સગીરાનો સગો જીજાજી હતો. આ એ જ જીજાજી હતા, જે ફેબ્રુઆરી 2025માં પોતે પણ ગુમ થયા હતા. જેની પણ ગુમ થવાની ફરિયાદ પોલીસ ચોપડે નોંધાઈ હતી. જીજાજી પણ પોલીસને લાંબા સમયથી મળી રહ્યો ન હતો અને પરિવારને લાગ્યું હતું કે, તેઓ ક્યાંક ખોવાઈ ગયા છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તે 3 મહિના અગાઉથી ઘડાયેલું એક મોટું કાવતરુંનો ભાગ હતો. 

લૂક બદલી હૈદરાબાદમાં સાળી સાથે સંસાર માંડ્યો
આરોપી જીજાજીએ સાળી સાથે સંસાર માંડવા માટે પોતાની ઓળખ સાવ બદલી નાખી હતી. હૈદરાબાદમાં તે પોતાનો લૂક બદલીને છુપાયો હતો અને ત્યાં વાયરીંગનું કામ કરીને ગુજરાન ચલાવતો હતો. તેણે સાળી સાથે નવી ઓળખ ઉભી કરી પ્રેમ લગ્ન પણ કરી લીધા હતા. જીજાજી એટલો શાતિર હતો કે, તેણે પોલીસને થાપ આપવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ સગીરાની પરિવાર પ્રત્યેની તેની જિજ્ઞાસાએ તેને પકડાવી દીધો. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પરિવારને જોવાની તેની લાલચે પોલીસને હૈદરાબાદ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો આપ્યો. શહેરકોટડા પોલીસે હૈદરાબાદમાં દરોડો પાડી આરોપી જીજાજીની ધરપકડ કરી અને સગીરાને સુરક્ષિત મુક્ત કરાવી હતી. 

આખરે પ્રેમમાં પાગલ જીજાજીનો ખેલ ખતમ
અમદાવાદ D ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના ACP હરેન્દ્ર ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, આ કેસમાં સગીરાના અપહરણની ફરિયાદ બાદ અમે ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો. 'દિલો કી રાની' નામના ઇન્સ્ટા આઈડી પરથી અમને મહત્વની કડી મળી. આરોપીએ પોતાનો લૂક બદલી નાખ્યો હતો અને હૈદરાબાદમાં રહેતો હતો. પત્ની અને બાળકોને છોડીને તે સાળી સાથે ભાગી ગયો હતો. હાલ અમે આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

એક ઇન્સ્ટાગ્રામ ભૂલે પહોંચાડ્યો જેલના સળિયા પાછળ
આ કિસ્સો સમાજ માટે એક લાલબત્તી સમાન છે. સાળીના પ્રેમમાં અંધ બનેલા આ શખ્સે ન માત્ર પત્ની સાથે દગો કર્યો, પરંતુ પોતાના સંતાનોના ભવિષ્ય પણ જોખમમાં મૂક્યું. કાયદાના લાંબા હાથથી બચવા માટે જીજાજીએ અનેક પેંતરા રચ્યા, પરંતુ શહેરકોટડા પોલીસની સતર્કતા સામે તેની એક ન ચાલી. હાલમાં સગીરાને તેના પરિવારને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરાઈ છે અને આરોપી જીજાજી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલાયો છે.

અમદાવાદ પોલીસે 8 મહિનાની સખત મહેનત બાદ આ અટપટા કેસનો સુખદ અંત આવ્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે ગુનેગાર સુધી પહોંચી શકાય, તેનું આ શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે કોર્ટે આ સંબંધોના હત્યારાને શું સજા ફટકારે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ahmedabad Crime NewsJijaji Sali Love StorySister-in-law kidnappingઅમદાવાદ ક્રાઈમ ન્યૂઝસાળી-જીજાજીની પ્રેમ કહાની

Trending news