/ચાંદખેડામાં પવિત્ર સંબંધ કલંકિત: સાવકા પિતાની હવસનો શિકાર બનતી દીકરીએ હિંમત દાખવી નરાધમનો પર્દાફાશ કર્યો

જ્યારે ઘરના દરવાજા જ સુરક્ષાની જગ્યાએ અસુરક્ષાનું સરનામું બની જાય, ત્યારે ભરોસો પણ ડૂબી જાય છે...અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાંથી એક એવી ખળભળાટ મચાવતી ઘટના સામે આવી છે, જેણે પિતા અને પુત્રીના પવિત્ર સંબંધને કલંકિત કરી દીધો છે...કોણ છે આ હવસખોર અને કેવી રીતે આ હવસખોરનો પર્દાફાશ થયો...જોઈશું સાવધાન ગુજરાતમાં...
એકલતાનો ફાયદો ઉઠાવી પાપ આચર્યું
પરિવારની રક્ષણ કરવાની જવાબદારી જેની પર હોય, તે જ વ્યક્તિ જો ભક્ષક બની જાય ત્યારે વિશ્વાસનો પાયો હલી જાય છે...અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર સમાજને શરમમાં મૂકી દીધો છે...પિતા જેવો આદરણીય સંબંધ જ્યારે હવસની આગમાં હોમાઈ જાય, ત્યારે તેને શું નામ આપવું તે સમજ નથી પડતું
આરોપી સાવકો પિતા કપડાની દુકાનમાં નોકરી કરતો હતો, પરંતુ તેની માનસિકતા એટલી વિકૃત નીકળી કે તેણે ઘરની દીકરીને જ નિશાની બનાવી દીધી...માતા અને ભાઈ ઘર બહાર હોય ત્યારે આ નરાધમ હવસનો શિકાર દીકરીને બનાવતો હતો...
ઘટનાની વિગતો એવી છે કે દીકરો શાળાએ જતો અને માતા નોકરી પર જતી...ત્યારે કોલેજ જતી યુવતી ઘરમાં એકલી રહેતી હતી...આ જ એકલતાનો લાભ ઉઠાવીને સાવકો પિતા સવારે નોકરીએ જતા પહેલા દીકરી સાથે શારીરિક અડપલાં કરતો અને જો કોઈને કહીશ તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપતો હતો...આખરે કંટાળીને દીકરીએ પોતાની માસી અને માતાને સમગ્ર હકીકત જણાવી હતી.
જ્યારે દીકરીએ પરિવારને આ વાત કરી ત્યારે શરૂઆતમાં વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ હતો, પરંતુ દીકરીએ હિંમત દાખવીને માસીના ફોનથી વિડિયો કોલ ચાલુ રાખીને મોબાઈલ રૂમમાં છૂપી રીતે મૂકી દીધો અને આ હેવાનિયતની ક્ષણો કેદ કરી લીધી...આ પાક્કા પુરાવા સાથે મામલો ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો હતો.
ભોગ બનનાર માતાની ફરિયાદના આધારે ચાંદખેડા પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરીને સાવકા પિતા સામે દુષ્કર્મનો ગુનો દાખલ કરી તેની ધરપકડ કરી લીધી છે...હાલ પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે, પરંતુ આ ઘટનાએ પિતાના પવિત્ર નામને હંમેશા માટે કલંકિત કરી દીધું છે.
સમાજમાં દીકરીઓને સુરક્ષિત રાખવાની જવાબદારી જે પિતાના ખભે હોય, તે જ વ્યક્તિ જ્યારે ભક્ષક બની જાય ત્યારે વિશ્વાસનો આખોય પાયો ડગળી જાય છે...ચાંદખેડાની આ ઘટનાએ સાબિત કરી દીધું છે કે ક્યારેક ઘરની ચાર દીવાલોની અંદર જ સૌથી મોટો ખતરો છુપાયેલો હોય છે...