જો તમે રસ્તે બેઠેલા સિમકાર્ડ ધારકો પાસેથી કાર્ડ લેતા હોય કે બદલાવતા હોય તો જરા ચેતજો....! મોટી મોડ્સ ઓપરેન્ડીનો ખુલાસો
Ahmedabad News: જો તમે રસ્તે બેઠેલા સિમ કાર્ડ ધારક પાસેથી સિમ કાર્ડ લેતા હોય કે બદલાવતા હોય તો જરા ચેતજો. કેમ કે એવા શખ્સો તમારી જાણ બહાર તમારા નામે બીજું સીમકાર્ડ ઇશ્યુ કરી છેતરપિંડી કરી શકે છે. આવી જ એક ઘટનામાં અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમે બે શખ્સોની ધરપકડ કરી મોટી કાર્યવાહી કરી છે.
જેની તપાસમાં આરોપીઓ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાયનાન્સ અને NPCI ના અધિકારી બનીને પોલિસી ફ્રોડ આચરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેમાં સાઈબર ક્રાઈમ ગેંગના ૨ સભ્યોને ગાઝિયાબાદ ખાતેથી ઝડપી પાડયા છે. આ શખ્સોના નામ સુમિતકુમાર કોલી અને આશુ અગ્રવાલ છે. જે બંનેની સાયબર ક્રાઇમે છેતરપિંડી કરવાના ગુનામાં ગાઝિયાબાદથી ધરપકડ કરી છે. સાયબર ક્રાઇમને એક ફરિયાદ મળી હતી જે ફરિયાદ આધારે કાર્યવાહી કરતા મોટી મોડ્સ ઓપરેન્ડી નો ખુલાસો થયો છે.
સાયબર ક્રાઇમને મળેલી ફરિયાદ જોઈએ તો. 28 એપ્રિલ 2022 થી 10 માર્ચ 2026 ફરિયાદીને તેમના મોબાઈલ ઉપર મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઇનાન્સ અને NPCI ના અલગ અલગ અધિકારીના નામની ઓળખ આપી પુર્વઆયોજીત કાવતરુ રચી NPCIના સીનીયર ઓફીસર જીતેન્દ્ર ગોસ્વામી તરીકે વાત કરી ફરીયાદીને ગવર્મેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટમાં LIC ના 10 લાખ જમા પડેલ છે. જે પરત મેળવવા માટે જુદા-જુદા ટેક્સ, સ્ટેમ્પ ડયુટી, ફી વગેરેના બહાને અલગ અલગ ટ્રાન્ઝેક્શનો કરાવી બાદમાં બે બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલાવડાવી ફરીયાદીના નામનું નવું સીમકાર્ડ લેવડાવી તે દીલ્હી ખાતે કુરીયર કરાવડાવ્યુ.
તેમાં છેતરપીંડીની રકમ જમા કરાવડાવી તેમજ ફરીયાદીના બન્ને બેંક એકાઉન્ટનો દુરુપયોગ કરી "NPCI માં તમારી 1 કરોડ 48 લાખ રકમ જમા છે તેવું કહેતા. અને આ રકમ તમારા ICICI બેંક અને HDFC બેંકમાં અડધી અડધી જમા થશે.” તેવી લોભામણી લાલચ આપી ટેક્સ ફીના નામે નાણા પડાવી લઈ ફરીયાદીને વિશ્વાસમાં લેવા માટે પોતાનું NPCI નું આઈકાર્ડ અને આધારકાર્ડનો ફોટો મોકલી બીજા 1.12 લાખ ટેક્સ ભરશો તો તમારા નાણા પરત મળશે તેવું જણાવી 48.35 ની છેતરપીંડી વિશ્વાસઘાત કર્યો. જેમાં ફરિયાદીએ ફરિયાદ કરતા સાયબર ક્રાઇમે મોટી કાર્યવાહી કરી. જેમાં મોટા ખુલાસા પણ થયા.
તપાસમાં આરોપી સુમિતકુમારે ફરીયાદીને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઈન્ડિયાની મીનીસ્ટ્રી ઓફ ફાઈનાન્સમાંથી મીતેશકુમાર તરીકેની ઓળખ આપી ફરીયાદીને ફોન કોલ કરી, "તમારો મોબાઈલ નંબર અમારા ગવર્મેન્ટના લીસ્ટમાં તમારા નામ સાથે આવેલ છે. તમારી સાથે છેતરપીંડી થઈ છે. જે છેતરપીંડી કરનારા બધા લોકો પકડાઈ ગયા છે. તમે તમારી સાથે થયેલ ફોડની વિગતો મોકલો." તેવી હકિકત જણાવી ફરીયાદી સાથે બનેલ બનાવની વિગતો મેળવી બાદમાં ફરીયાદીને NPCI ના સીનીયર મેનેજર જગદીશચંદ્ર વ્યાસ તરીકેની ઓળખ આપી ફરીયાદીને “હું જ તમારા NPCI ના ફંડનું ટ્રાન્સફર કરીશ તેવું જણાવી મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાયનાન્સ, સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઈન્ડિયા, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશનના નામના બનાવટી ઈ-મેઈલ એડ્રેસ બનાવી વોટ્સએપ દ્વારા બનાવટી આધારકાર્ડ અને NPCI ના આઈકાર્ડનો ફોટો મોકલી વિશ્વાસ ભરોસો કેળવી જુદી-જુદી રકમ ટેક્સ પેટે માંગી ગુનો કરેલ છે.
વધુ તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપી સુમિતકુમારે ધોરણ 12 સુધીનો અભ્યાસ કરેલ છે. તેમજ ૨૦૧૯ થી ૨૦૨૩ - ૨૪ સુધી નોઈડા અને ગાઝિયાબાદના જુદા-જુદા કોલ સેન્ટરોમાં ટેલિકોલર તરીકે નોકરી કરતો હતો. અને હાલમાં બુકિંગ ઉપર ગાડી ડ્રાઈવિંગ કરવાની સાથે સાથે માર્કેટમાંથી ડેટા મેળવી વર્ક ફ્રોમ હોમથી લોકોને ફોન કોલ કરી પોલિસી આપવાના બહાને સાયબર ફોડ કરવાનું કામ કરતો.
તો બીજા આરોપી આશુ સંતકુમાર અગ્રવાલ કે જે સહ આરોપી છે તે સુમિતકુમારને ફરીયાદમાં જણાવેલ મીતેશકુમાર અને જગદીશચંદ્ર વ્યાસ બની વાત કરવા માટે વપરાયેલ મોબાઈલ નંબર સહિત ૧૫ થી ૨૦ જેટલા સીમકાર્ડ ગેરકાયદેસર રીતે પુરા પાડ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જે પ્રત્યેક સીમકાર્ડ દીઠ બજાર ભાવ કરતા ૧૦ ગણા જેટલી રકમ આશુ મેળવતો. આરોપી આશુ અગ્રવાલ પાસે જ્યારે કોઈ ઓરીજીનલ કસ્ટમર સીમકાર્ડ ખરીદવા માટે કે મોબાઈલ નંબર પોર્ટેબિલિટી (MNP) કરાવવા માટે આવે ત્યારે ગ્રાહકના ધ્યાન બહાર તેના આધારકાર્ડ અને બાયોમેટ્રીક આધારે 1 સીમકાર્ડની જગ્યાએ 2 સીમકાર્ડ ઈસ્યુ કરી 1 સીમકાર્ડ કસ્ટમરને આપી બીજું સીમકાર્ડ
સાયબર ફ્રોડ કરતા ગુનેગારોને બ્લેકમાં સેલ કરતો હતો. જે ઈસ્યુ કરવામાં આવેલ સીમકાર્ડ કે જેનાથી ફરીયાદી સાથે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઈન્ડિયાની મીનીસ્ટ્રી ઓફ ફાઈનાન્સમાંથી મીતેશકુમાર તરીકે તેમજ NPCI ના સીનીયર મેનેજર ફાયનાન્સ અને ફંડ ટ્રાન્સફર જગદીશચંદ્ર વ્યાસ તરીકે વાત થયેલ તે સહઆરોપી સુમિતકુમાર પાસેથી કબ્જે કરવામાં આવ્યુ. જે આરોપી આશુ અગ્રવાલે પણ ધોરણ-૧૨ સુધી નો અભ્યાસ કર્યો હોવાનું અને રસ્તા પર કેનોપી (છત્રી) લગાવી અગ્રવાલ ટ્રેડીંગ નામથી વી.આઈ. કંપનીના સીમકાર્ડ સેલ કરવાનું કામ કરતો હોવાનું સામે આવ્યું. આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાતા સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા આવા પ્રકારના ફ્રોડથી બચવા માટે લોકોને સલાહ પણ આપવામાં આવી છે. જેથી અન્ય કોઈ પણ આ પ્રકારના બનાવનો ભોગ ન બને અને બચી શકે. અને કોઈએ નાણાં ગુમાવવાનો વારો પણ ન આવે.
