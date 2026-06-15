/અમદાવાદ સાઈબર ક્રાઈમને મળી મોટી સફળતા, NEET પેપરલીક કૌભાંડ મામલે વધુ 3 આરોપીઓ પકડાયા

સપના શર્મા, અમદાવાદ: NEET પરીક્ષાને લઇ મોટો ખુલાસો થયો છે. સાઇબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે NEET પેપર લીક કૌભાંડ મામલે વધુ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે. ટેલિગ્રામ ચેનલો મારફતે સાઇબર છેતરપિંડી આચરવાના ગુનામાં આરોપીઓ પકડાયા. પકડાયેલા આરોપીઓમાંથી રાજસ્થાનમાંથી બે આરોપીઓ તથા NEET રિફંડ ફ્રોડ મામલે બિહારના એક આરોપીની ધરપકડ થઇ છે.
આરોપીઓ કરતા હતા નીટ પેપર વિશે દાવા
ટેલિગ્રામ પર ચેનલ બનાવીને ઓરિજિનલ પેપરની લાલચ આપતા હતા. ટેક્નિકલ લોકેશનના આધારે રાજસ્થાનથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. અત્રે જણાવવાનુ કે Re-NEET પેપરના દાવાઓ કરવામાં આવતા હતા. કુલ 8 જેટલાં ટેલિગ્રામ ચેનલ બનાવવામાં આવી હતી. આરોપીઓ એડવાન્સ પૈસા લેતા હતા. ગેમિંગ એપ્લિકેશનની મદદથી પૈસા પોતાના એકાઉન્ટમાં જમા કરાવતા હતા. 1.5 કરોડ રૂપિયા લોકો પાસેથી ઉઘરાવેલા હતા. અંદાજિત 1 હજાર જેટલાં લોકો પાસેથી તેમણે પૈસા પડાવ્યા હતા.
અત્રે જણાવવાનું કે પકડાયેલામાંથી આકાશ મિણા B. Ed પાસ છે, જયારે સુમેરસિંહ મીણા ITI પાસઆઉટ છે. હાલ આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલુ છે. NEET UG2026 ની રિફંડ ફી છેતરપિંડી કરી પૈસા પોતાના એકાઉન્ટમાં જમા કરાવ્યા. અત્યાર સુધીમાં 150 વિદ્યાર્થીઓના પૈસા પોતાના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાવ્યા છે. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાંચે ગયાથી આરોપીને પકડ્યો. હજુ પણ તપાસમાં વિદ્યાર્થીઓનો આંકડો હજી પણ વધી શકે છે
રદ થયેલી પરીક્ષાની રિફંડની પ્રોસેસ શરૂ
અગાઉ NEET પરીક્ષાનું પેપર ફૂટી જતા પરીક્ષા રદ થઈ હતી અને હવે NTA એ રિફંડની પ્રોસેસ શરૂ કરી દીધી છે. નોંધનીય છે કે સરકારે તમામ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા ફી રિટર્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. બિહારના 19 વર્ષીય નવીનકુમાર શંકર પ્રસાદે કર્યો સાયબર ફ્રોડ કરી રીંફન્ડ પોતાના એકાઉન્ટમાં જમા કરાવ્યા. NTA જે પૈસા વિદ્યાર્થીઓને રિફંડ કરતી હતી તે છેતરપિંડી કરી પોતાના એકાઉન્ડમાં જમા કરાવ્યા. ઉમેદવારોના પોર્ટલ એકાઉન્ટને ટાર્ગેટ કરી બ્રુટફોર્સ અટેક કરી પાસવર્ડ ક્રેક કર્યા. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓના એકાઉન્ટસમાં ગેરકાયદેસર રીતે લોગીન કર્યું. નવીનકુમાર લોગીન કર્યા બાદ આરોપી ઉમેદવારોના પાસવર્ડ બદલી નાખતો હતો. ઉમેદવારોને મળવાપાત્ર ફી પોતાના એકાઉન્ટના જમા કરાવ્યા. આરોપીએ BSc સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે.
હવે નહીં થાય પેપર લીક- NTA ડાયરેક્ટર
બીજી બાજુ NTAના ડાયરેક્ટર આકાશ જૈને કહ્યું કે NTA ની ઇમેજ ખરાબ કરવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓ જે લાંબા સમયથી મહેનત કરી તેમને એવુ ફીલ ન થવું જોઈએ કે પેપર લીક થઇ રહ્યા છે. આં વર્ષે હું ખાતરી આપુ છું કે પેપર લીક નહી થાય. અમે ખુબ ઓછા સમયમાં ઘણા બધા બદલાવો કર્યા છે. NEET ની સફળતા માટે સરકાર ઘણો પ્રયત્ન કરી રહી છે. અમે ઘણી વસ્તુઓને ઈમ્પ્રુવ કરી છે. TWO -WAY કોમ્યુનિકેશન સ્ટ્રોંગ કર્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, હાઈ સિક્યુરિટી સાથે અમે NEET ની પરીક્ષા લેવામાં આવશે
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