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અમદાવાદ સાઈબર ક્રાઈમને મળી મોટી સફળતા, NEET પેપરલીક કૌભાંડ મામલે વધુ 3 આરોપીઓ પકડાયા

NEET Exam: નીટની પરીક્ષાનું પેપર ફૂટી જતા લાખો વિદ્યાર્થીઓના સપના ચૂર ચૂર થઈ ગયા. અનેક કેસ સામે આવ્યા જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ હતાશ થઈને જીવનલીલા સંકેલી લીધી. આ બધા માટે જવાબદાર એવા નીટ પરીક્ષાના પેપર લીક મુદ્દે  સાઈબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચે વધુ 3 લોકોની ધરપકડ કરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 15, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:27 PM IST
અમદાવાદ સાઈબર ક્રાઈમને મળી મોટી સફળતા, NEET પેપરલીક કૌભાંડ મામલે વધુ 3 આરોપીઓ પકડાયા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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અમદાવાદ સાઈબર ક્રાઈમને મોટી સફળતા, NEET પેપરલીક કૌભાંડ મામલે વધુ 3 આરોપીઓ પકડાયા
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