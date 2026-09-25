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  • /નાનકડી વાતે લીધું મોટું સ્વરૂપ! ઢાલગરવાડમાં સામાન્ય બાબતે જીવલેણ હુમલો: કાકા-ભત્રીજો લોહીલુહાણ, 1000થી વધુ દુકાનો બંધ

નાનકડી વાતે લીધું મોટું સ્વરૂપ! ઢાલગરવાડમાં સામાન્ય બાબતે જીવલેણ હુમલો: કાકા-ભત્રીજો લોહીલુહાણ, 1000થી વધુ દુકાનો બંધ

Ahmedabad News: અમદાવાદના લાલ દરવાજા વિસ્તારમાં આવેલા ઢાલગરવાડ કાપડ બજારમાં વાહન સાઇડમાં લેવા બાબતે થયેલી સામાન્ય બોલાચાલીની અદાવતમાં 10થી વધુ લોકોના ટોળાએ વેપારીની દુકાનમાં ઘૂસી તોડફોડ કરી હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનામાં ઢાલગરવાડમાં 1000થી વધુ દુકાનો બંધ રાખી બેનર સાથે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. કાકા-ભત્રીજા સહિત બચાવવા આવેલા મિત્રને ઇજાઓ પહોંચતાં SVP હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 25, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:25 PM IST
નાનકડી વાતે લીધું મોટું સ્વરૂપ! ઢાલગરવાડમાં સામાન્ય બાબતે જીવલેણ હુમલો: કાકા-ભત્રીજો લોહીલુહાણ, 1000થી વધુ દુકાનો બંધ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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