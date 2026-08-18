/અમદાવાદના આ એરિયામાં મોડીરાત્રે એકલા ના ફરતા...દીપડો મારી રહ્યો છે આંટાફેરા; મળ્યા પંજાના નિશાન, વન વિભાગની ટીમ અલર્ટ

Ahmedabad News: અમદાવાદ જિલ્લાના સાણંદ વિસ્તારમાં દીપડાની હાજરીને લઈને સ્થાનિક રહીશોમાં ભારે ફફડાટ અને દહેશતનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સાણંદ અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં દીપડાની અવરજવર અંગેના એક પછી એક નવા સમાચારો સામે આવી રહ્યા છે. ગઈકાલે જે સ્થળે દીપડાની હાજરી જણાઈ હતી, તે સિવાયના અન્ય નવા વિસ્તારોમાંથી પણ દીપડાના પંજાના નિશાન (ફૂટ પ્રિન્ટ) મળી આવતા ગ્રામજનોની ચિંતામાં વધારો થયો છે.
દીપડો આસપાસની સીમમાં સક્રિય હોવાની પુષ્ટિ
તાજેતરની માહિતી મુજબ, સાણંદ નગરની સીમમાં તેમજ સાણંદથી મોટી દેવતી ગામ તરફ જવાના માર્ગ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં દીપડાના પંજાના નવા નિશાન જોવા મળ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગઈકાલે મોટી દેવતી ગામ જવાના રસ્તા પર આવેલા એક ઈંટોના ભઠ્ઠા નજીકથી દીપડાના સેંકડો નિશાન મળી આવ્યા હતા, ત્યારબાદ આજે વધુ એક નવા વિસ્તારમાંથી પગલાં મળી આવતા દીપડો આસપાસની સીમમાં સક્રિય હોવાની પુષ્ટિ થાય છે.
તમામ પ્રયાસો છતાં દીપડો હજી સુધી પકડ બહાર
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક હરકતમાં આવી ગઈ છે. ગઈકાલે જ વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને પૂરી લેવા માટે ઈંટોના ભઠ્ઠા નજીક પાંજરું ગોઠવી દેવામાં આવ્યું હતું. જોકે, તમામ પ્રયાસો છતાં દીપડો હજી સુધી પકડ બહાર છે અને વન વિભાગના હાથતાળી આપી રહ્યો છે.
દીપડો ટૂંક સમયમાં પાંજરે પુરાય તેવી આશા
વન વિભાગ દ્વારા આસપાસના ગામોમાં નાઇટ પેટ્રોલીંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે અને સ્થાનિકોને પણ રાત્રિના સમયે બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા તેમજ સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. દીપડો ટૂંક સમયમાં પાંજરે પુરાય તેવી આશા સાથે વન વિભાગ દ્વારા સતત સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.