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અમદાવાદના આ એરિયામાં મોડીરાત્રે એકલા ના ફરતા...દીપડો મારી રહ્યો છે આંટાફેરા; મળ્યા પંજાના નિશાન, વન વિભાગની ટીમ અલર્ટ

Ahmedabad News: સાણંદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં દીપડાની હાજરીને પગલે સ્થાનિકોમાં ફફડાટ અને ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગઈકાલે મોટી દેવતી જવાના માર્ગે આવેલા ઈંટોના ભઠ્ઠામાંથી દીપડાના સેંકડો પંજાના નિશાન મળી આવ્યા બાદ, હવે નગરની સીમ અને મોટી દેવતી ગામ આસપાસના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ નવાં ફૂટ પ્રિન્ટ્સ જોવા મળ્યાં છે. ગઈકાલે જોવાયેલાં સ્થળો સિવાયના નવાં સ્થળોએ આ નિશાન દેખાતાં દીપડો અહીંતહીં ફરી રહ્યો હોવાની શક્યતા પ્રબળ બની છે. વન વિભાગ દ્વારા દીપડાને બાંધી લેવા માટે તાકીદે પાંજરું ગોઠવી દેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ દીપડો હજી સુધી પકડ બહાર જ રહ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 18, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:01 PM IST
અમદાવાદના આ એરિયામાં મોડીરાત્રે એકલા ના ફરતા...દીપડો મારી રહ્યો છે આંટાફેરા; મળ્યા પંજાના નિશાન, વન વિભાગની ટીમ અલર્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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