અમદાવાદમાં રામોલ પોલીસનો મોટો પ્રહાર: ખાનગી બસમાંથી ₹25 લાખનું MD ડ્રગ્સ પકડાયું, 'ઝાંગી' એપ મારફતે ચાલતું હતું નેટવર્ક

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં ડ્રગ્સના કાળા કારોબાર સામે રામોલ પોલીસે મોટો પ્રહાર કર્યો છે...વડોદરા-અમદાવાદ એક્સપ્રેસ-વેના ટોલ પ્લાઝા પાસે ખાનગી ટ્રાવેલ્સની બસને રોકી પોલીસે ચેકિંગ શરૂ કર્યું હતું...બસમાં કન્ડક્ટરની સીટ પાછળ સોફા પર બેઠેલા એક યુવક પર પોલીસને શંકા જતા તેની તલાશી લેવામાં આવી...અને તલાશી દરમિયાન જે મળ્યું તે જોઈને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ હતી...યુવક પાસેથી બે પાર્સલ મળી આવ્યા...એક પાર્સલમાંથી 397 ગ્રામથી વધુ અને બીજા પાર્સલમાંથી 446 ગ્રામથી વધુ MD ડ્રગ્સ મળી આવ્યું... આમ કુલ 843 ગ્રામ 610 મિલિગ્રામ MD ડ્રગ્સ પોલીસે ઝડપી પાડ્યું હતું.
પોલીસે MD ડ્રગ્સ ઉપરાંત મોબાઈલ ફોન, પાવર બેંક અને ચાર્જર સહિત કુલ 25 લાખ 36 હજાર રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે...આ કેસમાં ઝડપાયેલા આરોપીનું નામ છે રિઝવાન ઉર્ફે રિજુ મોહંમદ ફારૂક મનસુરી...24 વર્ષીય રિઝવાન મૂળ મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોરનો રહેવાસી છે.
પોલીસની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે રિઝવાન ઇન્દોરમાં ગેરેજમાં કામ કરતો હતો...પરંતુ MD ડ્રગ્સનો બંધાણી હોવાના કારણે પૈસાની લાલચમાં તે પોતે જ ડ્રગ્સ કેરિયર બની ગયો હતો...અને સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે...25 લાખનું ડ્રગ્સ અમદાવાદ પહોંચાડવાના બદલામાં તેને માત્ર 6 હજાર રૂપિયા મળવાના હતા.
પરંતુ આ કેસમાં સૌથી મોટો ખુલાસો ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતાં પણ વધુ ચોંકાવનારો છે...ડ્રગ્સ માફિયાઓ પોલીસના ટ્રેકિંગથી બચવા માટે સામાન્ય કોલિંગ અને વોટ્સએપને બદલે 'ઝાંગી' નામની એન્ક્રિપ્ટેડ મેસેજિંગ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતા હતા...ડ્રગ્સ ક્યાંથી આવવાનું...કોને પહોંચાડવાનું...અને ક્યારે ડિલિવરી કરવાની...આ તમામ વાતચીત આ એપ મારફતે કરવામાં આવતી.
પૂછપરછમાં રિઝવાને પોલીસને જણાવ્યું કે આ MD ડ્રગ્સનો જથ્થો તેને ઈન્દોરના શાનુ પઠાણે આપ્યો હતો... અને અમદાવાદમાં આ ડ્રગ્સ વટવા વિસ્તારમાં રહેતા રિયાઝ અલી નામના શખ્સને પહોંચાડવાનું હતું...'ઝાંગી' એપમાં રિયાઝ અલીનો નંબર પણ અલગ નામથી સેવ કરવામાં આવ્યો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે...એટલું જ નહીં, રિઝવાન અગાઉ પણ આ જ વ્યક્તિને અંદાજે 900 ગ્રામથી 1 કિલો જેટલું MD ડ્રગ્સ પહોંચાડી ચૂક્યો હોવાની પોલીસને કબૂલાત આપી છે.
હવે રામોલ પોલીસે આ સમગ્ર ડ્રગ્સ નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવા તપાસ તેજ કરી છે...ડ્રગ્સ મોકલનાર ઈન્દોરના શાનુ પઠાણ અને અમદાવાદમાં ડ્રગ્સ મંગાવનાર રિયાઝ અલી સામે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે...બંને ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે...
એક તરફ ડ્રગ્સ માફિયાઓ પોલીસથી બચવા ટેક્નોલોજીની ઢાલ બનાવી રહ્યા હતા... તો બીજી તરફ રામોલ પોલીસે ટેક્નિકલ ઇનપુટ અને ચોક્કસ બાતમીના આધારે આ આખું નેટવર્ક પકડી પાડ્યું છે.