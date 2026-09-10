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  • /અમદાવાદમાં રામોલ પોલીસનો મોટો પ્રહાર: ખાનગી બસમાંથી ₹25 લાખનું MD ડ્રગ્સ પકડાયું, ઝાંગી એપ મારફતે ચાલતું હતું નેટવર્ક

અમદાવાદમાં રામોલ પોલીસનો મોટો પ્રહાર: ખાનગી બસમાંથી ₹25 લાખનું MD ડ્રગ્સ પકડાયું, 'ઝાંગી' એપ મારફતે ચાલતું હતું નેટવર્ક

જ્યારે ટેક્નોલોજી ગુનેગારોની ઢાલ બને અને અંધારામાં નશાનું કાળું સામ્રાજ્ય ધમધમતું હોય, ત્યારે ખાખીની બાજ નજર તેને ક્યાં સુધી છુપાવવા દે? બસની સામાન્ય સીટ પર મુસાફરી કરતા કોઈ યુવકની બેગમાંથી જ્યારે લાખોનું ડ્રગ્સ નીકળે, ત્યારે સવાલ એ થાય કે શું સુરક્ષિત લાગતી મુસાફરી પણ હવે જોખમી બની ગઈ છે? 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 10, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 04:59 PM IST
અમદાવાદમાં રામોલ પોલીસનો મોટો પ્રહાર: ખાનગી બસમાંથી ₹25 લાખનું MD ડ્રગ્સ પકડાયું, 'ઝાંગી' એપ મારફતે ચાલતું હતું નેટવર્ક

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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