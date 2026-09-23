/અમદાવાદથી અમેરિકામાં કાળો ખેલ: 10 લાખ લોકોને મેસેજ મોકલી આચર્યું લાખોનું કૌભાંડ, 7 સભ્યોની ગેંગ પકડાઈ

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ રાતના અંધારામાં અમદાવાદના એક આલીશાન આર્કેડની બંધ દુકાન...કાનમાં હેડફોન ભરાવીને લેપટોપ પર આંગળીઓ ઘસતા યુવક-યુવતીઓ...અને સાત સમંદર પાર અમેરિકામાં બેઠેલા નાગરિકોના ખાતામાંથી સરકતા હજારો ડોલર! જી હા, અમદાવાદમાં બેસીને અમેરિકામાં કાળો 'ખેલ' પાડતી એક ઇન્ટરનેશનલ હાઈટેક ગેંગનો નરોડા પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે...
અમદાવાદમાં બેસીને અમેરિકામાં 'ખેલ'!
અમદાવાદનું હંસપુરા રાજચંદ્ર સર્કલ...અને અહીં આવેલું સાહિત્ય આર્કેડ...આ કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગની દુકાન નંબર 112માં રાતના અંધારામાં એક એવો ખેલ ચાલતો હતો જેનો છેડો સીધો અમેરિકા સાથે જોડાયેલો હતો
પોલીસને મળી હતી બાતમી
નરોડા પોલીસને બાતમી મળી હતી કે અહીં કોઈ કાયદેસરની ઓફિસ નહીં, પણ વિદેશીઓને લૂંટવાનું ગેરકાયદેસર ઈન્ટરનેશનલ કોલ સેન્ટર ધમધમી રહ્યું છે...બાતમી પાકી થતાં જ પોલીસે દરોડો પાડ્યો અને અંદરનું દ્રશ્ય જોઈને પોલીસ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ...ઓફિસમાં હાઈટેક લેપટોપ અને કાનમાં હેડફોન લગાવીને 2 યુવતીઓ અને 5 યુવકો અમેરિકન નાગરિકોને પોતાની જાળમાં ફસાવી રહ્યા હતા. આ આખા કૌભાંડનો માસ્ટરમાઈન્ડ છે જીગેશ ગૌરવભાઈ ઝાલાહર, જેણે બાકીના કર્મચારીઓને માત્ર 10 હજારના રૂપિયા પગાર પર આ કાળા કારોબારમાં ઉતાર્યા હતા.
શું હતી ઠગોની મોડસ ઓપરેન્ડી
આ શાતિર ઠગોની મોડસ ઓપરેન્ડી અત્યંત હાઈટેક હતી...મુખ્ય સૂત્રધાર જીગ્નેશ માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ અને ટેલિગ્રામ દ્વારા અમેરિકન નાગરિકોનો બેંક લોનનો ડેટા મેળવતો હતો...ત્યારબાદ તેના કૉલર્સ અમેરિકન બેંકના ઓફિશિયલ વકીલ બનીને નાગરિકોને 'લોન સેટલમેન્ટ'ના સ્ક્રિપ્ટેડ મેઈલ મોકલતા...સસ્તામાં લોન પતાવવાની લાલચ આપીને અમેરિકનોના ક્રેડિટ કાર્ડની ગુપ્ત વિગતો મેળવી લેવાતી અને વેન્ડરો મારફતે તેમના ખાતામાંથી સીધા ડોલર ઉપાડી લેવાતા...અત્યાર સુધીમાં આવા 200થી વધુ અમેરિકન નાગરિકો આ ટોળકીનો ભોગ બની ચૂક્યા છે અને પ્રાથમિક તપાસમાં જ 38 લાખથી વધુની ઠગાઈ આચરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
10 લાખ અમેરિકનોને મોકલ્યા મેસેજ
છેલ્લા પાંચ-છ મહિનાથી ચાલતા આ ગોરખધંધામાં ઠગોએ અંદાજિત 10 લાખ અમેરિકનોને મેસેજ મોકલ્યા હતા...સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આ ગેંગ સીધા બેંક ખાતામાં પૈસા નહોતી મંગાવતી...પકડાઈ જવાના ડરથી જીગેશ અમેરિકન નાગરિકો પાસેથી ડોલર ઉપાડી પોતાના 'ટ્રસ્ટ વોલેટ'માં બીટકોઈન એટલે કે ક્રિપ્ટોકરન્સી સ્વરૂપે 50 ટકા હિસ્સો જમા કરાવતો હતો. ત્યારબાદ ટેલિગ્રામ ગ્રુપ્સ દ્વારા આ ક્રિપ્ટોને ભારતીય રૂપિયામાં કન્વર્ટ કરાવી આંગડિયા પેઢી મારફતે કેશ અમદાવાદ મંગાવાતી હતી.
મુદ્દામાલ જપ્ત
નરોડા પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી 1 લેપટોપ, 1 ડેસ્કટોપ અને 8 મોબાઈલ સહિત કુલ 21 ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનો અને 2.60 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે...હાલમાં પોલીસ આ ક્રિપ્ટો વોલેટ અને ટેલિગ્રામ નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવા ઊંડી તપાસ ચલાવી રહી છે.
અમદાવાદમાં બેઠા-બેઠા સાત સમંદર પાર આ ગેંગ અમેરિકામાં મોટો 'ખેલ' પાડતી હતી...નરોડા પોલીસની તપાસમાં ખૂલાસો થયો છે કે આ બોગસ કોલ સેન્ટર છેલ્લા પાંચ-છ મહિનાથી ધમધમતું હતું...હંસપુરામાં ચાલતા આ હાઈટેક કૌભાંડે સાબિત કરી દીધું છે કે સાયબર ગુનેગારો હવે સાત સમંદર પાર બેઠેલા લોકોને પણ શિકાર બનાવવામાં અચકાતા નથી.