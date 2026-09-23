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અમદાવાદથી અમેરિકામાં કાળો ખેલ: 10 લાખ લોકોને મેસેજ મોકલી આચર્યું લાખોનું કૌભાંડ, 7 સભ્યોની ગેંગ પકડાઈ

અમદાવાદમાં બેઠા બેઠા વિદેશીઓને શિકાર બનાવતા ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરોનો પર્દાફાશ થયો છે. નરોડા પોલીસે હંસપુરા રાજચંદ્ર સર્કલ પાસે આવેલા સાહિત્ય આર્કેડ માં એક બોગસ કોલસેન્ટર ના ઓપરેશનને અંજામ આપ્યો છે. બાતમીના આધારે દુકાન નંબર ૧૧૨ માં દરોડો પાડીને પોલીસે એક એવા કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે અમેરિકન નાગરિકોને ટાર્ગેટ કરતું હતું. 
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 23, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:10 PM IST
અમદાવાદથી અમેરિકામાં કાળો ખેલ: 10 લાખ લોકોને મેસેજ મોકલી આચર્યું લાખોનું કૌભાંડ, 7 સભ્યોની ગેંગ પકડાઈ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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અમદાવાદથી અમેરિકામાં કાળો ખેલ: 10 લાખ લોકોને મેસેજ મોકલી આચર્યું લાખોનું કૌભાંડ
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