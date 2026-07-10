/અમદાવાદ : શક્તિવર્ધક દવાના નામે 5 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી ! નકલી પોલીસ બની ધમકી આપી લાખોનો તોડ

હિત્તલ પારેખ, ગાંધીનગર : જો તમે પણ સોશિયલ મીડિયા ફેસબુક કે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર આવતી જાહેરાતો જોઈને અંજાઈ જતા હોવ તો આ અહેવાલ તમારા માટે છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે માત્ર એક ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાથી તમારા સુધી નકલી પોલીસ પહોંચી શકે છે ? સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સે એક એવા આંતરરાજ્ય કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેનું કનેક્શન અમદાવાદના વસ્ત્રાલથી લઈને ઉત્તર પ્રદેશ સુધી જોડાયેલું છે.
5 કરોડથી વધુનું કૌભાંડ
અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં બેસીને આખા દેશને ચૂનો લગાવતી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોભામણી જાહેરાતો આપી, શક્તિવર્ધક દવાઓના નામે કરોડો રૂપિયા ખંખેરતી ફેક્ટરી પર સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સે ત્રાટકીને યુપીના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત 7 આરોપીઓને દબોચી લીધા છે. આ આરોપીઓએ અત્યાર સુધીમાં 5 કરોડથી વધુનો તોડ કર્યો છે.
ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર નકલી જાહેરાત
આ ઠગો સામાન્ય નહોતા. ગ્રાહકોને ફસાવવા માટે તેઓ રોજનો 30 થી 50 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ માત્ર ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર નકલી જાહેરાતો આપવા માટે કરતા હતા. જેવો કોઈ નાગરિક વિગત ભરે, એટલે કોલ સેન્ટરમાંથી શિકાર પર ફોન ઘૂમાવવામાં આવતો હતો.
શું હતી મોડસ ઓપરેન્ડી ?
આ ગેંગની ખરી મોડસ ઓપરેન્ડી હવે શરૂ થતી. શક્તિવર્ધક દવાઓ કેશ ઓન ડિલિવરીથી મોકલાતી. જો કોઈ ગ્રાહક પાર્સલ લેવાની ના પાડે, તો આ આરોપીઓ જે-તે જિલ્લાના નકલી પોલિસ વડા બનીને ફોન કરતા અને જેલમાં પૂરવાની ધમકી આપીને 2 હજારથી લઈને 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો તોડ કરતા હતા. જો કોઈ નાગરિકે દવા લીધી હોય તો પણ તેમની પાસેથી તોડ કરવામાં આવતો હતો.
સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સે આ આખા નેટવર્કને નેસ્તનાબૂદ કરીને મોટી સફળતા મેળવી છે. પરંતુ ઓનલાઈન જાહેરાતો પાછળ છુપાયેલા આવા ચેહરાઓથી નાગરિકોએ સાવધ રહેવાની જરૂર છે.