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અમદાવાદ : શક્તિવર્ધક દવાના નામે 5 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી ! નકલી પોલીસ બની ધમકી આપી લાખોનો તોડ

અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાંથી શક્તિવર્ધક દવાઓના નામે ચાલતા આંતરરાજ્ય કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામ પર નકલી જાહેરાતો દ્વારા લોકોને ફસાવી, કેશ ઓન ડિલિવરી બાદ નકલી પોલીસ બની ધમકી આપી રૂપિયા પડાવવામાં આવતા હતા. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 10, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:44 PM IST
અમદાવાદ : શક્તિવર્ધક દવાના નામે 5 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી ! નકલી પોલીસ બની ધમકી આપી લાખોનો તોડ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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