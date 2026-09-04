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‘હું બધી જરૂરિયાત પૂરી કરીશ’, લગ્નની લાલચ આપી મહિલા કોન્સ્ટેબલ પાસે 17 લાખ પડાવ્યા, ધર્માંતરણનું દબાણ કરી અનેકવાર દુષ્કર્મ આચર્યું!

Ahmedabad News: અમદાવાદના ગોમતીપુરમાં રહેતી મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ લગ્નની લાલચે દુષ્કર્મ અને છેતરપિંડીનો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. જેમાં એક વિધર્મી યુવકે શેરબજારમાં રોકાણના નામે 17 લાખની છેતરપિંડી આચરી હોવાની વાત સામે આવી છે યુવકે મહિલા કોન્સ્ટેબલને છેતરવા માટે પોતે કુંવારો હોવાનું જણાવી પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી, લગ્નની ખોટી લાલચ આપી યુવતી પર દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. પાટણના માજિદ ખાન ચૌહાણ નામના યુવકે પોલીસકર્મીઓ સાથે ઓળખાણનો હવાલો આપ્યો હતો. 
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 04, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 12:07 PM IST
‘હું બધી જરૂરિયાત પૂરી કરીશ’, લગ્નની લાલચ આપી મહિલા કોન્સ્ટેબલ પાસે 17 લાખ પડાવ્યા, ધર્માંતરણનું દબાણ કરી અનેકવાર દુષ્કર્મ આચર્યું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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‘હું બધી જરૂરિયાત પૂરી કરીશ’, લગ્નની લાલચ આપી મહિલા કોન્સ્ટેબલ પાસે 17 લાખ પડાવ્યા..
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