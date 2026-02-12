Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

તમારી બેબીને મારી નાંખી છે, હું પોલીસ સ્ટેશન જઈ રહ્યો છું! વેલેન્ટાઈન ડે પહેલા અમદાવાદની ખતરનાક ઘટના

Lover Killed Fiance On Promise Day : અમદાવાદમાં યુવતીએ સગાઈ તોડી એટલે સનકી મંગેતરે તેની હત્યા કરી. તેના બાદ યુવતીના પિતાને ફોન કરી કહ્યું, તમારી દીકરીને પતાવી દીધી છે. હું પોલીસ સ્ટેશન હાજર થવા જઈ રહ્યો છું 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:20 PM IST
  • સગીર મંગેતરે લગ્ન માટે ના પાડતા યુવકે તેની હત્યા કરી
  • કાંકરિયા લેક પાસે બોલાવીને કોટા સ્ટોનના પથ્થરનો ઘા કરી મારી નાંખી
  • હત્યા કર્યા બાદ સનકી મંગેતર પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર પણ થયો

Ahmedabad Crime News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : મંગેતરે પોતાની પ્રેમિકાની પ્રોમિસ ડેના દિવસે પથ્થરથી માથું છુદીને કરપીણ હત્યા કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે. કાંકરિયા નજીક યુવતીની હત્યા કરી આરોપી પોલીસ સમક્ષ હાજર થયો હતો. મણિનગર પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે. આખરે કેવી શંકાએ યુવકને હત્યારો બન્યાવો, અને કોણ છે આ સનકી પ્રેમી, અને શું હતી સમગ્ર ઘટના, જોઈએ આ અહેવાલ.

કાંકરિયા લેકના ગેટ પર મૃત મળી હતી યુવતી 
અમદાવાદના મણિનગર વિસ્તારમાં એક સગીર યુવતીની નિર્મમ હત્યાનો ચકચાર મચાવતો બનાવ સામે આવ્યો છે. ફેબ્રુઆરી એટલે પ્રેમની અભિવ્યક્તિનો મહિનો. આ ઉજવણી દરમિયાન પ્રોમિસ ડેની રાત્રે કાંકરિયા લેકના ગેટ નંબર 7 પાસે 17 વર્ષની યુવતીની હત્યા કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આ હત્યામાં યુવતીના જ મંગેતર મોહંમદ ઉવૈશ પઠાણની ધરપકડ કરી છે. શંકાની કીડાને કારણે જન્મેલી આ હત્યાની ઘટનાએ સમગ્ર શહેરને હચમચાવી દીધી છે. 

યુવતીએ સગાઈ તોડવાની વાત કરી હતી 
રાતે અંદાજે 10:30 કલાકની આસપાસ કાંકરિયા લેકના ગેટ નંબર 7 પાસે 17 વર્ષની સગીર યુવતીને મોહંમદ ઉવૈશ પઠાણે બોલાવી હતી. તેના બાદ કોટા સ્ટોનના પથ્થરની ધારદાર અણીવાળી જગ્યાનો ઉપયોગ કરી યુવતીની ઘાતકી હત્યા કરી હતી. હત્યાની ઘટના બાદ આરોપી મોહંમદ ઉવૈશ પઠાણે યુવતીના પિતા નાસીરભાઈને ફોન કર્યો હતો અને ફોન પર કહ્યું હતુ કે, તમારી બેબીને મારી નાંખી છે. હું પોલીસ સ્ટેશન હાજર થવા જઈ રહ્યો છું. તેવું કહીને પોલીસ સમક્ષ હાજર થયો હતો. 

આ બાદ દીકરીની હત્યાથી એક પિતા આઘાતમાં છે અને આરોપીને પણ મોતની સજા મળે તેવી માંગ કરી રહ્યાં છે. 

સગીરાએ એક દિવસ પહેલા જ લગ્નનો ઈન્કાર કર્યો હતો 
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે મૃતક સગીર યુવતી અને આરોપી મોહમદ ઉવૈશ વચ્ચે છેલ્લા ચારથી પાંચ મહિના પહેલા સગાઈ નક્કી થઈ હતી. પરંતુ આરોપીનો સ્વભાવ ઉગ્ર અને વ્યવહાર સારો ન હોવાને કારણે યુવતી લગ્ન કરવા ઈચ્છતી ન હતી. સગીરાએ લગ્નનો ઈન્કાર કરી એક દિવસ પહેલા જ સગાઈ કરવાની ના કહી દીધી હતી. આરોપીએ શંકા રાખી આ ખૂની પગલું ભર્યું હોવાનો ખુલાસો થયો છે. 

સગીરા ગોમતીપુર વિસ્તારમાં રહેતી હતી. જ્યારે આરોપી ઉવૈશ પઠાણ વટવાના સૈયદવાડી રહે છે અને ફ્રીજ રીપેરીંગનું કામ કરે છે. મણિનગર પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધીને આરોપી મોહમદ ઉવૈશની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ શરૂ કરી

સગાઈ, શંકા અને યુવકનો અસ્વીકારની આ ઘટનાએ એક સગીર યુવતીને મોત આપ્યું. મણિનગરમાં બનેલી આ ઘટના ફરી એકવાર સમાજ સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. હાલમાં મણિનગર પોલીસે ઘટના સ્થળે FSL ની મદદથી તપાસ શરૂ કરી છે અને આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

