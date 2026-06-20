/દિલ્હી આગની ઘટના બાદ અમદાવાદમાં તંત્ર એક્શન મોડમાં; શહેરની અનેક હોટેલો સીલ, જાણો લિસ્ટમાં છે કોના નામ

Ahmedabad News: દિલ્હીમાં બનેલી તાજેતરની કમનસીબ ઘટના બાદ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) નું તંત્ર સંપૂર્ણપણે એક્શન મોડ પર આવી ગયું છે. શહેરમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી હોટેલો સામે તંત્ર દ્વારા લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. ફાયર બ્રિગેડ અને એસ્ટેટ વિભાગની સંયુક્ત ટીમોએ વહેલી સવારથી જ શહેરની વિવિધ હોટેલો પર ધામા નાખીને નોટિસ આપવા તેમજ સીલ મારવાની પ્રક્રિયા અત્યંત તેજ કરી દીધી છે.
નવરંગપુરા સહિતના વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગ
મળતી માહિતી મુજબ, નવરંગપુરા ફાયર સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી હોટેલોમાં આજે વ્યાપક ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ફાયર સેફ્ટીના સાધનોનો અભાવ અને નિયમોના ભંગ બદલ તંત્ર દ્વારા હોટેલોને સીલ મારવાની કડક કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. આ અગાઉ પણ ફાયર વિભાગે બોડકદેવ અને થલતેજ જેવા પોશ વિસ્તારોમાં 6 હોટેલોને સીલ મારીને કડક સંદેશ આપ્યો હતો. આજની કાર્યવાહી દરમિયાન મુખ્યત્વે આર કે હોટેલ, ગ્રીન ફોર્ચ્યુન હોટેલ, અને પેસિફિક ઇનફાયર હોટેલ સામે કાયદેસરના પગલાં ભરી તેમને સીલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ચાંદખેડા અને જમાલપુર વિસ્તારમાં પણ આવી જ રીતે હોટેલો સામે આકરાં પગલાં લેવામાં આવ્યા છે.
તંત્ર અને હોટેલ મેનેજર સામસામે
કાર્યવાહી દરમિયાન હોટેલ મેનેજરો દ્વારા એવો બચાવ કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમની પાસે બિલ્ડિંગનું NOC છે, પરંતુ હોટેલનું વ્યક્તિગત NOC નથી. મેનેજરોએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ફાયર વિભાગે સૂચવેલા તમામ સાધનો તેમણે વસાવી લીધા છે. જો કે, સ્થળ પર ફાયર સેફ્ટીની પૂરતી સુવિધા ન હોવાથી અને યોગ્ય NOC ન હોવાને કારણે ફાયર અને એસ્ટેટ વિભાગે કોઈ પણ પ્રકારની સાડાબારી રાખ્યા વિના હોટેલોને સીલ કરી દીધી હતી.
ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર પંકજ રાવલનું નિવેદન
અમે આ હોટેલોને સાત દિવસ પહેલાં જ નોટિસ આપીને સ્ટેરકેસ (દાદર) ખુલ્લો કરવા અને જરૂરી ફાયર સેફ્ટીના સાધનો વસાવવા માટે સ્પષ્ટ જાણ કરી હતી. આમ છતાં, નિર્ધારિત સમયમાં નિયમોનું પાલન ન થતાં અને ફાયર NOC ન લેવાતાં આજે આ આકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. લોકોની સુરક્ષા સાથે કોઈ પણ પ્રકારનું સમાધાન ચલાવી લેવાશે નહીં."
મેનેજરનું જુઠાણું પકડાયું: દર્દીનું બહાનું કાઢ્યું પણ અંદર કોઈ ન હતું
કાર્યવાહી દરમિયાન એક રસપ્રદ અને આશ્ચર્યજનક કિસ્સો પણ સામે આવ્યો હતો. એક હોટેલના મેનેજરે સીલિંગની પ્રક્રિયા રોકવા માટે એવું બહાનું કાઢ્યું હતું કે હોટેલના એક રૂમમાં દર્દી રોકાયેલ છે. જો કે, ફાયર વિભાગની ટીમે સતર્કતા દાખવીને તુરંત જ રૂમ ખોલાવીને તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન રૂમમાં કોઈ દર્દી હોવાનું માલૂમ પડ્યું ન હતું. હોટેલ મેનેજર તંત્રને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે ખોટું બોલતા હોવાનું સાબિત થતાં અધિકારીઓએ વધુ કડક વલણ અપનાવી તાત્કાલિક હોટેલ સીલ કરી દીધી હતી. તંત્રની આ કડક ઝુંબેશને પગલે શહેરના અન્ય હોટેલ સંચાલકોમાં પણ ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.