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દિલ્હી આગની ઘટના બાદ અમદાવાદમાં તંત્ર એક્શન મોડમાં; શહેરની અનેક હોટેલો સીલ, જાણો લિસ્ટમાં છે કોના નામ

Ahmedabad News: દિલ્હીની ઘટના બાદ અમદાવાદ તંત્ર એક્શન મોડ પર આવ્યું છે. શહેરની અનેક હોટેલોમાં નોટિસ આપવા સાથે સીલ મારવાની પ્રક્રિયા તેજ કરી દેવામાં આવી છે. ફાયર બ્રિગેડ અને એસ્ટેટ વિભાગની ટીમ હોટેલો પર પહોંચી ગઈ છે. નવરંગપુરા ફાયર સ્ટેશન વિસ્તારમાં હોટેલમાં ચેકીંગ હાથ ધરાયું છે. ત્યાં પણ હોટેલ સીલ મારવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. અગાઉ ફાયર વિભાગે બોડકદેવ અને થલતેજમાં 6 હોટેલ સીલ કરી હતી. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:08 PM IST
દિલ્હી આગની ઘટના બાદ અમદાવાદમાં તંત્ર એક્શન મોડમાં; શહેરની અનેક હોટેલો સીલ, જાણો લિસ્ટમાં છે કોના નામ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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