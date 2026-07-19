Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /એક જ પરિવારના 7 લોકોના મોત, વતન દાહોદમાં આક્રંદ; મુખ્ય આરોપી મેહુલ ડોડીયા સાબરમતીથી ઝડપાયો

એક જ પરિવારના 7 લોકોના મોત, વતન દાહોદમાં આક્રંદ; મુખ્ય આરોપી મેહુલ ડોડીયા સાબરમતીથી ઝડપાયો

Vastral Fireworks Factory Blast FIR: અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટની ઘટના બની ત્યારે મેહુલ ડોડિયા હાજર હતો. તેને ઇજા પણ થઈ છે અને આરોપી ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ સંચાલક માતા રમીલાબેન-પુત્ર મેહુલ અને ભાગીદાર સાદીક સૈયદની ધરપકડ કરાઈ છે. મેહુલની માતા રમીલાબેનના કાનના પડદા જતા રહ્યાં છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 19, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:04 PM IST
એક જ પરિવારના 7 લોકોના મોત, વતન દાહોદમાં આક્રંદ; મુખ્ય આરોપી મેહુલ ડોડીયા સાબરમતીથી ઝડપાયો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આવી ગઈ ભારે આગાહી! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં પૂર જેવો માહોલ સર્જાશે; જો સિસ્ટમ મજબૂત...
Gujarat Monsoon 202638 min ago
2
Major Accident1 hr ago
3
Foods not to store in fridge1 hr ago
4
FIFA World Cup 2026 Final2 hrs ago
5
Rajkot edible oil price hike2 hrs ago