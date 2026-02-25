Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

સોલામાં પ્રેમસંબંધની અદાવતમાં ફિલ્મી ઢબે ફાયરિંગ; બહેન સાથેના સંબંધનો બદલો લેવા ભાઈએ રચી ખૂની રમત

Ahmedabad News: અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં ગત 15 ફેબ્રુઆરીએ થયેલા ફાયરિંગ અને જીવલેણ હુમલાના કેસમાં સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસે ત્રણ આરોપી ઝડપી પાડ્યા છે. પિતરાઈ બહેન સાથેના પ્રેમસંબંધની અદાવત રાખીને મુખ્ય આરોપી એ તેના સાગરીતો સાથે મળીને યુવક પર દેશી કટ્ટાથી ફાયરિંગ કર્યું અને હથોડા વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો. પોલીસે આ મામલે મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 25, 2026, 03:35 PM IST

Ahmedabad News: ઉદય રંજન/અમદાવાદ, અમદાવાદમાં 15 ફેબ્રુઆરીએ સોલામાં જાહેરમાં ફાયરિંગની ઘટના બની હતી. ફરિયાદી પ્રકાશભાઈ દેસાઈ જ્યારે પોતાની એક્ટિવા પર બાલાજી ચાર રસ્તા પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે પૂર્વ આયોજિત કાવતરું રચીને આરોપીઓએ તેમના પર હુમલો કર્યો. આરોપીઓએ પહેલા ઝાયલો ગાડીથી પ્રકાશભાઈની એક્ટિવાને ટક્કર મારી તેમને રસ્તા પર પાડી દીધા. ત્યારબાદ મોન્ટુ દેસાઈએ દેશી કટ્ટાથી બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું અને લાકડી, બેઝબોલના ધોકા તથા લોખંડના હથોડા વડે પ્રકાશભાઈ પર તૂટી પડ્યા.

પોલીસની તપાસમાં આ હુમલા પાછળ જે કારણ સામે આવ્યું તે ચોંકાવનારું છે. ફરિયાદી પ્રકાશભાઈનો આરોપી મોન્ટુ દેસાઈની પિતરાઈ બહેન સાથે પ્રેમસંબંધ હતો. આ બાબતે અગાઉ સામાજિક રીતે સમાધાન પણ થઈ ગયું હતું, તેમ છતાં મોન્ટુ દેસાઈના મનમાં અદાવત હતી. આ જ ઝેરને કારણે તેણે પોતાના મિત્રો અંકુર ઠાકોર અને પિન્ટુ નાઈ સાથે મળીને પ્રકાશભાઈની રેકી કરી અને તેમને જાનથી મારી નાખવાના ઈરાદે હુમલો કર્યો. મોન્ટુએ હથોડાથી પ્રકાશભાઈના પગમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી હતી. 

સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસે બાતમીના આધારે ગુનામાં વપરાયેલા દેશી કટ્ટા, હથિયારો અને વાહનો સાથે ત્રણેય આરોપીઓને દબોચી લીધા છે. પકડાયેલા આરોપીઓમાં મુખ્ય સૂત્રધાર મોન્ટુ દેસાઈ મકાન દલાલીનું કામ કરે છે, અંકુર ઠાકોર રિક્ષા ડ્રાઈવર છે અને પિન્ટુ નાઈ એસી ઈન્સ્ટોલેશનનું કામ કરે છે. આ ત્રણેય મૂળ પાટણના છે અને હાલ અમદાવાદમાં રહી ગુનાને અંજામ આપતા માટે આવ્યા હતા હતા. 

પોલીસે તમામ વિરુદ્ધ કડક કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.સમાધાન પછી પણ અદાવત રાખીને ફાયરિંગ કરનારા આ આરોપીઓને પોલીસે પાઠ ભણાવ્યો છે. હાલ તો ત્રણેય આરોપીઓ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે. 

