શું દીકરાના જન્મની ઈચ્છામાં બે દીકરીઓની હત્યા? ઢોસા કેસમાં મોટો વળાંક, ડાયરીમાં ચોંકાવનારી વિગતો
અમદાવાદના ચાંદખેડામાં બે નાની દીકરીઓના શંકાસ્પદ મોતે સનસની મચાવી છે. પહેલા આ ઘટનાને ફૂડ પોઇઝનિંગ માનવામાં આવી, પરંતુ હવે કેસમાં નવા-નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. ઘરેથી મળેલી ડાયરીમાં માતાએ પુત્રના જન્મ માટે માનતા પણ રાખી હતી.
- અમદાવાદમાં બે બાળકીના મોત કેસમાં નવો ખુલાસો
- પોલીસની તપાસ બાદ માતા-પિતા શંકાના દાયરામાં?
- શું ઢોસા ખાવાને કારણે નથી થયા બંને બાળકીના મોત?
Ahmedabad News: અમદાવાદના ચાંદખેડા સ્થિત મારૂતિ પ્લાઝા રેસિડેન્સીમાં પ્રજાપતિ પરિવારની બે નાની બાળકીઓના મોતની ઘટના ચર્ચામાં છે. શરૂઆતમાં આ ઘટનાને ફૂડ પોઇઝનિંગ સાથે જોડીને જોવામાં આવી. દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ઢોસા ખાવાને કારણે બાળકીઓની તબીયત ખરાબ થઈ અને તેના મોત થયા હતા. પરંતુ હવે આ કેસમાં એક ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે. પોલીસ તેને હત્યા કે આત્મહત્યાનો એંગલ જોડીને જોઈ રહી છે.
પહેલા દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ઢોસા ખાધા બાદ તબીયત બગડી અને બંને બાળકીઓના મોત થયા હતા. બીજીતરફ પોલીસ તપાસમાં અલગ વિગતો સામે આવી રહી છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે બાળકીઓના મોત કોઈ ઝેરી પદાર્થ ખાવાને કારણે થયા છે. એટલે કે ફૂડ પોઇઝનિંગથી બંને બાળકીઓના મોત થયા નથી. પોલીસને ઘરમાંથી સલ્ફોસની ગોળીઓ પણ મળી છે.
પોલીસને ઘરમાંથી મળી ડાયરી
તપાસ દરમિયાન પોલીસને ઘરમાંથી એક ડાયરી મળી છે, જેણે આ મામલામાં નવો વળાંક લાવી દીધો છે. જાયરીમાં માતા ભાવના પ્રજાપતિ પુત્રના જન્મની ઈચ્છાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું કે પરિવાર પ્રથમ દીકરી બાદ પુત્ર ઈચ્છતો હતો. આ ખુલાસા બાદ પોલીસ તમામ પાસાંઓની તપાસ કરી રહી છે કે ક્યાંક પરિવારે પુત્રના જન્મની લાલચમાં આ ખતરનાક ઘટનાને અંજામ તો આપ્યો નથીને.
પોલીસે આ મામલામાં આશરે 25 લોકોના નિવેદન નોંધાવ્યા છે. પાડોશીઓ, ધનશ્યામ ડેરીના કર્મચારીઓ અને પરિવારના નજીકના લોકોની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. સાથે પતિ-પત્નીના કોલ ડિટેલનો રેકોર્ડ પણ મંગાવવામાં આવ્યો છે, જેથી ઘટનાના દરેક પાસાંની તપાસ કરી શકાય.
ચાંદખેડા પોલીસે અલગ-અલગ પાસા ઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ હાથ ધરી છે. બીજી તરફ માતા પોતાના બ્લડ રિપોર્ટમાં એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટનું પ્રમાણ મળી આવ્યું છે. તો પોલીસને તપાસ દરમિયાન ઘરેથી અનાજમાં નાંખવાની દવા પણ મળી આવી છે. જે પિતા વિમલ પ્રજાપતિએ રામનગરમાંથી 27મી માર્ચના દિવસે ખરીદવામાં આવી હતી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
