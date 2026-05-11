/અમદાવાદની ગ્લાસ હેઝાર્ડ કાચની ઈમારતો લોકોનું જોખમ વધારી રહી છે, કાચના રિફ્લેક્શનના કારણે રસ્તાઓ બન્યા ‘ભઠ્ઠી’

Ahmedabad News દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ : શહેરમાં દિવસેને દિવસે હાઈરાઈઝ ડિઝાઈનર ઈમારતો બની રહી છે. જેમાં ગ્લાસનો ઉપયોગ વધારે કરાય છે. પરંતું શું તમને ખબર છે કે આ ડિઝાઇનમાં જે ગ્લાસ હેઝાર્ડ બિલ્ડીંગ છે, તે લોકો માટે જોખમી ડિઝાઇન કહેવાઈ રહી છે. જે ડિઝાઇન ગરમી વચ્ચે લોકો માટે માથાનો દુખાવો સમાન બની છે. આ અમે નહિ પણ હાલના ચીફ ફાયર ઓફિસર સાથે પૂર્વ અધિકારીએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ત્યારે જોઈએ ગ્લાસ હેઝાર્ડ ડિઝાઇન શુ છે અને તેની અસર અને ચિંતા શુ વ્યક્ત કરાઇ છે.
કાચની ઇમારતો અને વધતી ગરમી
હાલ અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં અસહ્ય ગરમી પડી રહી છે. અને હજુ પણ આ ગરમીમાં વધારો થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. જે ગરમી વચ્ચે લોકો બચવાના ઉપાય તો કરી રહ્યા છે. પરંતુ કેટલીક ગ્લાસ કવર્ડ બિલ્ડિંગો આ ગરમી વચ્ચે લોકો માટે માથાનો દુખાવો સમાન બની છે. કેમ કે આવી બિલ્ડિંગો રિફ્લેક્ટ કરીને વધુ ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે. તેમ જ આગ જેવી ઘટનાઓમાં પણ આવી ઈમારતોની ડિઝાઇન જોખમી રૂપ બનતી હોય છે.
કાચ પર તકડો રિફલેક્ટ થઈને રસ્તા પર પડે છે
શહેરમાં આવી અનેક ઇમારતો આવેલી છે, જે સુંદર અને શોભાયમાન લાગતી હશે. જે ઈમારત દેખાવે સારી લાગે છે. પણ જ્યારે તે ઈમારત પર સૂરજનો તાપ પડે છે, તરત તે તાપ ગ્લાસ ડિઝાઇન પર રીફલેક્ટ કરીને રસ્તા પર પડે છે. જ્યાં પહેલાથી જ વધુ તાપ હોય છે. ત્યાં રિફલેક્શનના કારણે તાપ અને ગરમીમાં વધારો થાય છે. જેના કારણે તે સર્કલ પર ઉભા રહેવું લોકો માટે મુશ્કેલ બની જાય છે. આ માત્ર એક ઈમારત વાત નથી. પણ અમદાવાદમાં વસ્તી સાથે વિસ્તાર વધી રહ્યો છે. જેમાં ઊંચી ઊંચી ડિઝાઈનેબલ ઈમારતો બની રહી છે. જેમાં ખાસ ફોરેન કોન્સેપ્ટ સાથે ગ્લાસ હઝાર્ડ બિલ્ડીંગ ડિઝાઇન હાલ આકર્ષણ જમાવ્યું છે. આ તમામ ઈમારતની વાત છે. તે પછી ઇસ્કોન રોડ હોય. સિન્ધુ ભવન રોડ પર હોય. એસજી હાઇવે પર હોય કે અમદાવાદના કોઈ પણ વિસ્તારમાં હોય, જ્યાં આ પ્રકારની ડિઝાઇનની કેટલીક સારી તો કેટલીક ખરાબ અસર પણ છે.
ફાયર ઓફિસરની ચેતવણી
ચીફ ફાયર ઓફિસર અમિત ડોંગરેએ આ વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, ફાયર ઓફિસમાં ગત વર્ષે નોંધાયેલા 2900 આગના કોલ સામે એપ્રિલ 2026માં જ 290 કોલ અને તે પણ ગત એપ્રિલ 2025 ની સામે 10 ટકા ઉપર કોલમાં વધારો થયો છે. ગ્લાસ હઝાર્ડ પરમીટેબલ છે, પણ તેને લગાવવા કેટલાક નિયમનું પણ ધ્યાન રાખવાની વાત કરી. જેથી આગની ઘટના ન બને અને આગ લાગે તો તેમાં ગ્લાસ હઝાર્ડ અડચણરૂપ ન બને.
તો પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર રાજેશ ભટ્ટના જણાવ્યા પ્રમાણે, ગ્લાસ હેઝાર્ડ માટેના નિયમ છે. જેમ કે, ગ્લાસ હેઝાર્ડ આખી ઈમારત કવર કરતા ન હોવા જોઈએ. ગ્લાસ હઝાર્ડમાં વેન્ટીલેશન હોવા જરૂરી છે. સૂરજનો તાપ રીફલેક્ટ ન થાય તેવા ગ્લાસ હોવા જોઈએ. ગ્લાસ હઝાર્ડ પર મેટલ સીટ ફ્રેમ ન હોવા જોઈએ. ફાયર રસિસ્ટન્ટ ગ્લાસ હોવા જોઈએ. ગ્લાસ ફ્રેમ આગની ઘટનામાં તૂટી પડી શકે જે જોખમ ઉભું કરી શકે છે. ગ્લાસ ફ્રેમ આગ સમયે અડચણ બને જે તોડવું મુશ્કેલ બને. ગ્લાસ હઝાર્ડમાં વેન્ટીલેશન હોવા જોઈએ. બિલ્ડીંગ અને ગ્લાસ હઝાર્ડ વચ્ચે યોગ્ય જગ્યા હોવી જોઈએ. કોઈને રેસ્ક્યુ કરી શકાય તેવી ગ્લાસ હઝાર્ડ ડિઝાઇન હોવી જોઈએ. ગ્લાસ ટ્રાન્સપરન્ટ હોવા જોઈએ.
તેઓનું માનવું છે કે બિલ્ડર બિલ્ડીંગ કોસ્ટ ઘટાડવા અને સારો લુક આપવા ગ્લાસ હઝાર્ડ ડિઝાઇન આપે છે. પણ ટ્રાન્સપરન્ટ ગ્લાસથી બિલ્ડીંગ અંદર અને બહાર હિટ થાય છે. જે હિટ અને ગરમીના કારણે ac પર લોડ પડતા આગ લાગવાના બનવા વધતા હોય છે. જે ન બને માટે જ કાચનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ.
ગ્લાસ હેઝાર્ડ એ બિલ્ડીંગને સારો લુક આપે છે અને બિલ્ડીંગ ખર્ચ પણ ઓછો કરે છે. પણ તેની સામે બિલ્ડરોએ લોકોની સુરક્ષા પણ જોવી જરૂરી છે. કેમ કે તાજેતરમાં શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે સાંગીરલા આર્કેટમાં આગ લાગી હતી. આ ઈમારત પણ ગ્લાસ કવર્ડ બિલ્ડીંગ હતી. જ્યાં પણ આગ સમયે ગ્લાસ તૂટી નીચે પડ્યા હતા. જ્યાં વેન્ટીલેશનના અભાવે ધુમાડો ચોથા માળે ભરાઈ રહ્યો હતો. આ ઘટનાને લઈને ચીફ ફાયર ઓફિસરે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે આવી ઇમારતોને લઈને બિલ્ડર અને લોકોમાં શુ મતમતાંતર જોવા મળે છે. તેમજ ગરમીમાં વધુ ગરમી ઉત્પન્ન કરતા ગ્લાસ દૂર થાય છે કે કેમ...