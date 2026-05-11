અમદાવાદની ગ્લાસ હેઝાર્ડ કાચની ઈમારતો લોકોનું જોખમ વધારી રહી છે, કાચના રિફ્લેક્શનના કારણે રસ્તાઓ બન્યા ‘ભઠ્ઠી’

Risks of Glass Hazard Buildings : ઝડપથી વિકસતા અમદાવાદ શહેરમાં હાઈરાઈઝ ઈમારતોની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. જેમાંથી અનેક ઈમારતોમાં બહાર કાચ લગાવેલા જોવા મળે છે. ત્યારે સતત ગરમી વધી રહ્યા છે એવામાં આ ગ્લાસ કવર્ડ ઈમારતો મુશ્કેલીમાં વધારો કરી રહી છે. પરંતુ કેટલીક ગ્લાસ કવર્ડ બિલ્ડિંગો આ ગરમી વચ્ચે લોકો માટે માથાનો દુખાવો સમાન બની છે. કેમ કે આવી બિલ્ડિંગો રિફ્લેક્ટ કરીને વધુ ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે. તેમ જ આગ જેવી ઘટનાઓમાં પણ આવી બિલ્ડીંગોની ડિઝાઇન જોખમી રૂપ બનતી હોય છે. આ અમે નહીં પરંતુ વર્તમાન તેમજ પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર ચિંતા વ્યક્ત કરી

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 11, 2026, 07:30 AM IST|Updated: May 11, 2026, 08:45 AM IST
Image Credit: અમદાવાદમાં કાચની બનેલી ઈમારત

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

