/વિદેશમાં ગુમ થયો અમદાવાદનો પરિવાર : દીકરીની વાતને પોલીસે મજાક ગણી, ધારાસભ્યની દખલગીરી બાદ ફરિયાદ નોંધાઈ

Ahmedabad Family Hosatage Case : અમદાવાદમાં ગોમતીપુરમાં રહેતા પરિવારને બંધક બનાવવાની ઘટનામાં મોટા અપડેટ આવ્યા છે. ગોમતીપુર પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. આ અંગે ફરિયાદ દાખલ થયા બાદ હવે શું થશે જુઓ
Ahmedabad News દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ : વિદેશમાં ગુમ અમદાવાદના ગોમતીપુરના પરિવાર અંગે આખરે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. ધારાસભ્ય દિનેશ કુશવાહની દખલગીરી બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવ્યાનું ગુમ પરિવારના સ્વજનોનું કહેવું છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, શરૂઆતમાં પોલીસે આખી ઘટના મજાકમાં લીધી હતી. સમગ્ર ઘટનામાં અમદાવાદના એજન્ટ પ્રિતેશ જોશીને પકડી પિરવારને શોધવાની કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે.
પરિવાર વાયા દિલ્હી થઈ લંડન જવા માટે નીકળ્યો હતો
તપાસમા સામે આવ્યું કે, વૈશાલી યેમેકરે લંડન જવા માટે સોશિયલ મીડિયા મારફતે ઓનલાઈન એજન્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. તેઓએ ચાંદખેડા મોટેરા સ્ટેડિયમ રહેતા એજન્ટ પ્રિતેશ જોશીનો લંડન જવા માટે સંપર્ક કર્યો હતો. પ્રિતેશ જોશીએ વલસાડના દર્શન મિસ્ત્રી સાથે સંપર્ક કરાવ્યો હતો. જેના બાદ એજન્ટે બધુ ગોઠવ્યું હતું. પતિ પત્ની અને બે પુત્ર સાથે પરિવાર વાયા દિલ્હી થઈ લંડન જવા માટે નીકળ્યો હતો. દિલ્હીથી વાયા શ્રીલંકા અને દુબઈ થઈ લંડન લઈ જવાના હતા.
20 એપ્રિલના રોજ સાંજે સાડા પાંચ વાગે ગોમતીપુરથી દિલ્હી જવા માટે પરિવારના તમામ સદસ્યો નીકળ્યા હતા. જેના બાદ ગત રવિવારે બપોરે છેલ્લે દૂબઈ ખાતે પરિવાર સાથે પુત્રી શ્રેયાની ટેલિફોનિક વાત થઈ હતી. બાદમાં અપરણકારો દ્વારા એક કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. અપહરણકારો દ્વારા કુલ એક કરોડ ને 30 લાખની ખાંડણી માંગવામાં આવી હતી. જેમાં વ્યક્તિદીઠ 30 લાખ રૂપિયામાં નક્કી થયું હતું.
લંડન એરપોર્ટ પર ઉતર્યા બાદ પૈસા આપવાના હતા. આ બાદ અપહરણકારોએ પરિવાજનોનો સંપર્ક કરીને તેને બ્લેકમેલ કરવાનુ શરૂ કર્યું હતું. અપહરણકારો દ્વારા બંધક બનાવાયેલા પરિવારના અર્ધનગ્ન ફોટાઓ મોકલવામાં આવ્યા હતા. પરિવાર કગરતા હોય તેવા ઓડિયો મોકલવામાં આવ્યા. તો સાથે જ કિડની વેચવાની પણ ધમકી આપવામાં આવી.
હાલ સમગ્ર મામલો સામે આવ્યા બાદ ગોમતીપુરા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરાયો છે. પરિવાર વિદેશ જતો હતો ત્યારે શાહીબાગમાં મૂકવા ગયા ત્યારના વીડિયો સામે આવ્યા છે. તો દૂબઇ એરપોર્ટ પરના પરિવારના ફોટો પણ સામે આવ્યા છે. જેથી ડરી ગયેલી શ્રેયાએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. પરિવાર હેમખેમ મળી આવે તેવી દીકરી શ્રેયાએ પોલીસને રજુઆત કરી છે.
સમગ્ર ઘટના અંગે ધારાસભ્ય દિનેશ કુશવાહાએ જણાવ્યું કે, પોલીસ કર્મચારીએ અધિકારીને મળવા ન દેતા મોડી કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે. વ્યવસ્થામાં તૃટી છેસ જે દૂર કરવા cm સહિતના પ્રયાસ ચાલુ છે. હાલ ઘટનામાં પોલીસ સારી કામગીરી કરી રહી છે જે વખાણવાલાયક. મારી પાસે દીકરી આવી અને pi ને જાણ કરતા કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે.