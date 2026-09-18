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અમદાવાદીઓ સાવધાન! સાંજે 4થી 6 મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે, લોકોને કામ વિના ઘરની બહાર ન નીકળવા AMCની અપીલ

Ahmedabad HeavyRains: આ એક જ ચોમાસામાં સતત ત્રણ વાર અમદાવાદ જળમગ્ન બન્યું છે, જેણે સામાન્ય જનજીવન ખોરવી નાખ્યું છે. ભારે વરસાદને પગલે શહેરની સ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે અમદાવાદના કેટલાક વિસ્તારો જાણે નદીમાં ફેરવાયા છે, તો કેટલાક વિસ્તારોમાં સ્વિમિંગ પુલ જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. આ વખતે માત્ર પૂર્વ જ નહીં, પરંતુ પશ્ચિમ વિસ્તાર પણ પૂરી રીતે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. સાંજે 4 થી 6 વાગ્યા દરમિયાન હજુ વધુ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા નાગરિકોને ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ કોઈ અગત્યના કામ સિવાય ઘરની બહાર ન નીકળે અને સુરક્ષિત સ્થાને જ રહે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 18, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 12:33 PM IST
અમદાવાદીઓ સાવધાન! સાંજે 4થી 6 મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવશે, લોકોને કામ વિના ઘરની બહાર ન નીકળવા AMCની અપીલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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