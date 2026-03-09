વેપારીઓ અને સિનિયર સિટીઝન સાવધાન! હનીટ્રેપમાં ફસાવી લાખો પડાવતી મહિલાઓ સહિતની ગેંગ સક્રિય

Prev
Ahmedabad News: અમદાવાદમાં વેપારીઓ અને સિનિયર સિટીઝનને હની ટ્રેપમાં ફસાવતી ગેંગ ઝડપાઈ, નકલી PI બની લાખો રૂપિયા પડાવતા હતા. રામોલ પોલીસે બે મહિલા સહિત 3 આરોપીની ધરપકડ કરી છે. અગાઉ પણ આ ગેંગના 3 આરોપીઓ ઝડપાયા હતા. આરોપીઓ માતા, પત્ની અને પ્રેમિકા સાથે મળીને હનીટ્રેપમાં ફસાવતા હતા. કોણ છે હનીટ્રેપના આરોપીઓ. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:27 PM IST
  • અમદાવાદ સહિત અલગ-અલગ શહેરમાં 20થી વધુ લોકોને શિકાર બનાવનાર ગેંગ ઝડપાઈ
  • માતા, પત્ની અને પ્રેમિકા સાથે મળીને હનીટ્રેપનું રેકેટ ચલાવતો નકલી PI જેલભેગો
  • નકલી પોલીસ બની તોડ કરતી ગેંગ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા બિછાવતા હતા માયાવી જાળ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વેપારીઓ અને સિનિયર સિટીઝનને પ્રેમજાળમાં ફસાવીને બ્લેકમેલ કરતી ગેંગનો ઝોન-5 LCB અને રામોલ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે આ મામલે બે મહિલા સહિત વધુ ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જેઓ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી નિર્દોષ લોકોને ટ્રાગેટ કરતા હતા. પોલીસે રવિન્દ્રકુમાર હડવદીયા, તેની પ્રેમિકા ગીતાબેન ગોહીલ અને નાઝ ઉર્ફે કીજલ પટેલની હનીટ્રેપ અને નકલી પોલીસના કેસમાં ધરપકડ કરી છે.

આ ગેંગ સોશિયલ મીડિયા અને ફોન મારફતે સિનિયર સિટીઝન અને વેપારીનો સંપર્ક કરતા હતા. ત્યારબાદ હોટેલ કે ફ્લેટમાં બોલાવતા હતા અને નકલી પોલીસની રેડ પાડીને લાખો રૂપિયા પડાવતા હતા.

આ રીતે લોકોની બનાવી હતી શિકાર
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ઝડપાયેલ આરોપી નસરીન ઉર્ફે નાઝ પઠાણ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વેપારીઓ અને સિનિયર સીટીઝન સાથે સંપર્ક કેળવતી હતી. ત્યારબાદ તેમને વિશ્વાસમાં લઈ પોતાના ઘરે મળવા બોલાવતી હતી. જેવો શિકાર ઘરે પહોંચે કે તરત જ ગેંગના અન્ય સભ્યો પોલીસ બનીને ત્રાટકતા હતા. આ ગેંગનો મુખ્ય આરોપી રવિન્દ્ર હળવદિયા પોતાની ઓળખ નકલી PI તરીકે આપતો હતો, જ્યારે અગાઉ પકડાયેલા ઉપેશ સરવૈયા અને હિતેન ચૌહાણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બનીને લોકોને ડરાવતા હતા.

20થી વધુ લોકોને હનીટ્રેપમાં ફસાવીને પડાવ્યા લાખો રૂપિયા
પોલીસે અત્યાર સુધીમાં રવિન્દ્ર હળવદિયા, ગીતા ગોહિલ અને નાઝ પઠાણની ધરપકડ કરી છે. આ ટોળકીએ માત્ર અમદાવાદ જ નહીં, પરંતુ નરોડા, વિવેકાનંદનગર, જામનગર, પાલીતાણા અને વડોદરા જેવા શહેરોમાં પણ 20થી વધુ લોકોને હનીટ્રેપમાં ફસાવીને લાખો રૂપિયા પડાવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. 

હજુ પણ બે આરોપીઓ ફરાર
મહત્વનું છે કે, સોશિયલ મીડિયા પર અજાણી વ્યક્તિઓ સાથે મિત્રતા કરવી જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. જે આ કિસ્સા પરથી સાબિત થાય છે. હાલમાં રામોલ પોલીસે આ કેસમાં અગાઉ 3 આરોપીઓ ઉપેશ ઉર્ફે કાનો શાંતિભાઈ સરવૈયા, હિતેન ઉર્ફે બબુ મુકેશભાઈ ચૌહાણ અને અસ્ફાક ઇમ્તિયાઝભાઈ શેખની ધરપકડ કરી હતી અને હજુ પણ 2 આરોપીઓ સંગીતાબેન ચૌહાણ અને હાર્દિક ફરાર હોવાથી તેમની શોધખોળ શરૂ કરી છે.

