/અમદાવાદ: પાંચકૂવા દરવાજા પાસે લાલાભાઈની બારીમાં મકાન ધરાશાયી, રેસ્ક્યૂ કરાયા બાદ મહિલા જિંદગીની જંગ હારી

દર્શલ રાવલ, અમદાવાદ: શહેરમાં ગઈ કાલ સાંજથી વરસાદના જોરદા ઝાપટાં જોવા મળી રહ્યા છે. હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ હજુ પણ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ બધા વચ્ચે અમદાવાદના શહેર કોટડા વિસ્તાર પાંચકૂવા દરવાજા પાછળ લાલાભાઈની બારીમાં આવેલું એક જર્જરિત મકાન તૂટી પડતા કાટમાળ નીચે 3 લોકો દટાયા હોવાના સમાચાર છે.
3 લોકો કાટમાળ નીચે દબાયા
પાંચકૂવા દરવાજા પાછળ એક જર્જરિત મકાન અચાનક ધરાશાયી થયું છે. આ ગંભીર ઘટનાની જાણ થતાં જ અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ ફાયર બ્રિગેડે સ્થાનિકો અને મજૂરોની મદદથી કાટમાળ હટાવી ત્રણ લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા.બે લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા જ્યારે બીજા માળે દટાયેલા સોનલબેન રાણાનું બે કલાકની જહેમત બાદ રેસ્ક્યુ કરાયું હતું. જોકે, હોસ્પિટલ ખસેડતા પહેલા જ તેમનું મોત નીપજ્યું.
અમદાવાદમાં તૂટી પડ્યો છે વરસાદ
અમદાવાદમાં આજે પણ ભારે વરસાદ તૂટી પડ્યો છે. શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં ધોળે દિવસે અંધારપટ છવાઈ ગયો છે. ભારે વરસાદની સાથે વાદળોના ગડગડાટ, વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને કાળા ડીબાંગ વાદળો છવાતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં અંધારપટ જેવો માહોલ સર્જાયો છે. પવનના સુસવાટા અને વીજળીના ચમકારા સાથે વિરામ બાદ ફરી વરસાદી માહોલ જામતાં વાતાવરણમાં ભારે ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે.
ભારે વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આજે અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે જ્યારે આવતીકાલે ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન ખાતા દ્વારા કરવામાં આવી છે. હાલ વરસાદની 4 સિસ્ટમ સક્રિય છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, વેસ્ટન ડિસ્ટબન્સ અને લો પ્રેસર સિસ્ટમ સક્રિય છે.