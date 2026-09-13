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અમદાવાદ: પાંચકૂવા દરવાજા પાસે લાલાભાઈની બારીમાં મકાન ધરાશાયી, રેસ્ક્યૂ કરાયા બાદ મહિલા જિંદગીની જંગ હારી

Ahmedabad News: અમદાવાદ સહિત ગુજરાતના અનેક ભાગોમાં ગઈ કાલથી ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં ગઈ કાલે સાંજે જોરદાર વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો અને આજે પણ વરસાદે રંગ દેખાડયો છે. શહેર કોટડા વિસ્તાર પાંચકૂવા દરવાજા પાછળ લાલાભાઈની બારીમાં આવેલું એક મકાન તૂટી પડ્યું જેમાં એકનું મોત નિપજ્યું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 13, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:01 PM IST
અમદાવાદ: પાંચકૂવા દરવાજા પાસે લાલાભાઈની બારીમાં મકાન ધરાશાયી, રેસ્ક્યૂ કરાયા બાદ મહિલા જિંદગીની જંગ હારી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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