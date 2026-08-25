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અમદાવાદમાં કોણે કર્યું ભૂતિયા ડિમોલેશન? કોણ ખેલી રહ્યું છે જમીન ખાલી કરાવવાનો ખેલ? બોગસ ડિમોલિશન મામલે ચોંકાવનારો ખુલાસો

Ahmedabad News: અમદાવાદના નાના ચિલોડા વિસ્તારમાં AMCના નામે બોગસ ડિમોલિશનની એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ હોવાની ઓળખ આપીને ત્રણ દુકાનો પર બુલડોઝર ફેરવી દેવાયું હતું. જોકે, આ અંગે જ્યારે તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે AMCએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ડિમોલિશન તેમણે કર્યું જ નથી! ત્યારે સવાલ એ ઊભો થાય છે કે AMCના નામે પ્રાઇવેટ પ્લોટમાં આ દબાણ હટાવવાની કામગીરી કોણે કરી તે મોટો સવાલ ઉભો થયો હતો. હાલ ડિમોલિશનની કામગીરીમાં મહેતાપસિંહ વર્માનું નામ સામે આવતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 25, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:34 AM IST
અમદાવાદમાં કોણે કર્યું ભૂતિયા ડિમોલેશન? કોણ ખેલી રહ્યું છે જમીન ખાલી કરાવવાનો ખેલ? બોગસ ડિમોલિશન મામલે ચોંકાવનારો ખુલાસો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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