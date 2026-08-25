/અમદાવાદમાં કોણે કર્યું ભૂતિયા ડિમોલેશન? કોણ ખેલી રહ્યું છે જમીન ખાલી કરાવવાનો ખેલ? બોગસ ડિમોલિશન મામલે ચોંકાવનારો ખુલાસો

દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ: અમદાવાદના નાના ચિલોડા પાસે GIDCમાં આવેલ પ્રાઇવેટ પ્લોટ પર બુલડોઝર સાથે કેટલાક લોકો પહોંચ્યા હતા. 'અમે કોર્પોરેશનમાંથી આવ્યા છીએ અને અહીં દબાણ થયેલું છે' તેમ કહીને અજાણ્યા શખ્સોએ સિક્યોરિટી અને બાઉન્સર સાથે પાન પાર્લર, ચાની કીટલી અને ગરેજ એમ કુલ ત્રણ દુકાનો તોડી પાડી હતી. જ્યારે દુકાનદારને પાડોશીએ જાણ કરી. ત્યારે દુકાનદાર ઘરે જમતા જમતા સ્થળ પર દોડી આવ્યા અને સમગ્ર ઘટના બાદ જ્યારે AMCના અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેઓ પણ અજાણ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જે બાદ દુકાનદારે પોલીસ નો સંપર્ક કર્યો. જ્યાં પોલીસ સ્થળ પર દોડી આવી. જ્યાં amc ની સ્પષ્ટતા સાથે પોલીસે સમગ્ર મામલે ફરિયાદ લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી દુકાન તોડનારનો શોધખોળ હાથ ધરી હતી.
અમદાવાદ શહેરના નાના ચિલોડા વિસ્તારમાં કોર્પોરેશનની જાણ વગર જ ત્રણ દુકાનોનું ડિમોલિશન કરી દેવાયું. જે મામલો સામે આવતા કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા. ત્યારે ઘટના સમયે વીડિયોમાં અમુક શખ્સો નજરે પડ્યા હતા. જેમણે સિક્યુરિટી એજન્સીનો યુનિફોર્મ પહેર્યો હોવાનું દેખાયું હતું. જેમાં હવે મહેતાપસિંહ વર્માનું નામ સામે આવ્યું છે. ત્યારે શહેરની રાજપૂત સિક્યુરિટી સર્વિસીસના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મહેતાપસિંહ વર્માનું નામ ગેરકાયદે ડિમોલિશન સાથે સંકળાતા વિવાદ વકર્યો છે. બીજી તરફ એજન્સીના માલિક અજયસિંહ ભદોરિયાનું કહેવું છે કે મહેતાપસિંહ વર્મા સાથે એજન્સીને કોઈ લેવા-દેવા નથી. તેમની સાથે એજન્સીનું નામ ન જોવા માટે પણ કહ્યું....
દુકાન માલિક પ્રણવ મોદી અને નંદીશ મોદીના જણાવ્યા મુજબ, બે મહિના પહેલા જ દુકાન પાસે આઇકોનીક રોડ બનવાને લઈને amc દ્વારા દુકાન બહાર વધારાનું બાંધકામ હતું તે માર્કિંગ કરી દૂર કરી દેવાયું હતું. છતાં અચાનક આજે સવારે આવેલી ટીમે કાયદાનો ડર બતાવી amc ની ઓળખ આપી દુકાનો જમીનદોસ્ત કરી દીધી. ખાસ વાત એ છે કે ડિમોલિશન કરવા આવેલા લોકો સાથે સિક્યોરિટી અને બાઉન્સરો પણ તૈનાત હતા.
AMCના નામે થયેલી આ દાદાગીરી અને દુરુપયોગને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને ગંભીરતાથી લીધો છે. AMCની TP અને એસ્ટેટ કમિટીએ આ મામલે કડક કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા છે. કોર્પોરેશનના નામે ખાનગી પ્લોટમાં દુકાનો તોડનારી એજન્સી સામે હવે AMC પોતે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવશે. તો દુકાન માલિક નંદીશ મોદીએ 30 વર્ષથી દુકાન ચલાવતા હોવા અને પિતાના નામે જગ્યા હોવા છતાં જ્યારે કાયદેસર જગ્યા સામે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ થઈ છે તેની સામે ન્યાયની માંગ કરી છે. અને આવી ઘટના અન્ય સાથે ન બને તેવા પગલાં ભરવા અપીલ કરી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ નરોડા પોલીસ પણ એક્શન મોડમાં આવી છે. પોલીસે બનાવ સ્થળની મુલાકાત લઈ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. દુકાન માલિકો અને AMCના અધિકારીઓને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવી નિવેદન લેવા સાથે તપાસ શરૂ કરી છે. ત્યારે જોવાનું એ રહે છે કે દુકાન તોડનાર કોણ છે અને તેણે દુકાનો કેમ તોડી અને તેની સામે શુ કાર્યવાહી થાય છે.