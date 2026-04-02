ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadઅમદાવાદમાં જામ્યો ચૂંટણીનો જંગ: ભાજપ એક્શન મોડમાં! આજથી AMCના 48 વોર્ડ માટે સેન્સ પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ

અમદાવાદમાં જામ્યો ચૂંટણીનો જંગ: ભાજપ એક્શન મોડમાં! આજથી AMCના 48 વોર્ડ માટે 'સેન્સ' પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ

Ahmedabad Municipal Corporation Elections: ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીઓ જાહેર થતાની સાથે જ સત્તાધારી પક્ષ ભાજપ સંપૂર્ણપણે સક્રિય થઈ ગયો છે. ચૂંટણીના મેદાનમાં મજબૂત ઉમેદવારો ઉતારવા માટે આજથી અમદાવાદમાં બે દિવસીય 'સેન્સ' લેવાની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રક્રિયા અંતર્ગત શહેરની વિવિધ વિધાનસભા બેઠકો હેઠળ આવતા તમામ વોર્ડના દાવેદારો અને કાર્યકરો સાથે સીધો સંવાદ કરવામાં આવશે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 02, 2026, 11:18 AM IST

Ahmedabad Municipal Corporation Elections: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો ગરમાવો તેજ બન્યો છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા (AMC)ની ચૂંટણી જાહેર થતાની સાથે જ સત્તાધારી પક્ષ ભાજપ સંપૂર્ણ રીતે સક્રિય થઈ ગયો છે. બે દિવસમાં AMC ના 48 વોર્ડમાં મજબૂત ઉમેદવારોની પસંદગી કરવા માટે આજથી બે દિવસીય 'સેન્સ' લેવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.

ગુજરાત વિધાનસભા વાઈઝ ઉમેદવારોનું લિસ્ટ તૈયાર થશે
ભાજપ દ્વારા આ પ્રક્રિયા સુવ્યવસ્થિત રીતે ચાલે તે માટે વિધાનસભા મતવિસ્તાર મુજબ વોર્ડની સેન્સ લેવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે પ્રથમ દિવસે વેજલપુર, નારણપુરા, એલિસબ્રિજ, દરિયાપુર, નિકોલ, નરોડા અને અમરાઈવાડી વિધાનસભા હેઠળ આવતા વિવિધ વોર્ડ માટે દાવેદારોને સાંભળવામાં આવશે. આગામી બે દિવસમાં શહેરના તમામ 48 વોર્ડની સેન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે.

ભાજપના નિરીક્ષકોની ટીમ મેદાનમાં
પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા નક્કી કરાયેલા ખાસ નિરીક્ષકોની ટીમ અમદાવાદ આવી પહોંચી છે. જેમાં મુખ્યત્વે હર્ષ દવે, રાજેશ ચુડાસમા અને ભાનુબેન બાબરિયાનો સમાવેશ થાય છે. આ નિરીક્ષકો શહેરના જુદા જુદા સ્થળોએ બેસીને ટિકિટના દાવેદારો અને સ્થાનિક કાર્યકરો સાથે સીધો સંવાદ કરશે. કાર્યકરોની અપેક્ષાઓ અને દાવેદારોની ક્ષમતાને આધારે તેઓ પોતાનો અભિપ્રાય તૈયાર કરશે. તેઓ પક્ષના પાયાના કાર્યકરો અને ટિકિટ વાંછુકોને સાંભળ્યા બાદ નિરીક્ષકો એક વિસ્તૃત રિપોર્ટ તૈયાર કરશે, જે પ્રદેશ ચૂંટણી સમિતિને સોંપવામાં આવશે.

ટિકિટ માટે ખેંચતાણ અને ઉત્સાહ
ગુજરાતમાં ચૂંટણીની જાહેરાત થતા જ મુરતિયાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સેન્સ પ્રક્રિયા દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો પોતપોતાના બાયોડેટા સાથે ઉમટી પડ્યા છે. ભાજપ આ વખતે યુવા ચહેરાઓ અને પક્ષ પ્રત્યે વફાદાર કાર્યકરોને પ્રાધાન્ય આપે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આ પ્રક્રિયાના અંતે તૈયાર થયેલો રિપોર્ટ ભાજપની પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ સમક્ષ જશે, જ્યાં આખરી નામો પર મહોર મારવામાં આવશે. 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

