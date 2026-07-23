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અમદાવાદ બાનમાં! જળબંબાકારની સ્થિતિ વચ્ચે CM પણ ફસાયા; આજે અને આવતીકાલે સ્કૂલોમાં રજા, બોપલમાં 8 ઈંચથી વધુ વરસાદ

Ahmedabad Rains: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની ક્ષેમકુશળતા અને સલામતીને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. AMC દ્વારા તકેદારીના ભાગરૂપે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે આવતીકાલે, તા. 24 જુલાઈ, 2026 (શુક્રવાર) ના રોજ અમદાવાદ શહેરની તમામ પ્રાથમિક, માધ્યમિક શાળાઓ, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ તેમજ તમામ કૉલેજોમાં શૈક્ષણિક કામગીરી તદ્દન બંધ રહેશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:11 PM IST
અમદાવાદ બાનમાં! જળબંબાકારની સ્થિતિ વચ્ચે CM પણ ફસાયા; આજે અને આવતીકાલે સ્કૂલોમાં રજા, બોપલમાં 8 ઈંચથી વધુ વરસાદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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