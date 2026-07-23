/અમદાવાદ બાનમાં! જળબંબાકારની સ્થિતિ વચ્ચે CM પણ ફસાયા; આજે અને આવતીકાલે સ્કૂલોમાં રજા, બોપલમાં 8 ઈંચથી વધુ વરસાદ

Ahmedabad Rains: અમદાવાદ શહેરમાં સતત વરસતા અનરાધાર વરસાદ અને તેના કારણે સર્જાયેલા વ્યાપક જળબંબાકાર વચ્ચે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર પૂરેપૂરું સતર્ક બન્યું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા અમદાવાદ શહેર અને આસપાસના પંથકમાં આગામી કલાકોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની કડક આગાહી કરવામાં આવી છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકોની સુરક્ષા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે.
ગાંધીનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે આવતીકાલે તમામ શાળાઓ, કોલેજો અને આંગણવાડીઓમાં રજા જાહેર....
ભારત હવામાન વિભાગ, અમદાવાદ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ હવામાનની આગાહી મુજબ ગાંધીનગર જિલ્લામાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ, ગાજવીજ અને પવન સાથેના વાતાવરણની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે.…
— Gujarat Information (@InfoGujarat) July 23, 2026
વિદ્યાર્થીઓની સલામતી માટે AMCનો મોટો નિર્ણય
હવામાન વિભાગની અતિભારે વરસાદની આગાહી અને શહેરના મુખ્ય વિસ્તારો જેવા કે વસ્ત્રાપુર, શિવરંજની, નવરંગપુરા, બોપલ અને પ્રહલાદ નગરમાં રોડ પર ભરાયેલા કમરબૂડ પાણીની સ્થિતિને જોતાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા પ્રાથમિકતાના ધોરણે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. AMC દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની ક્ષેમકુશળતા અને સલામતીને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપીને તકેદારીના ભાગરૂપે નિર્ણય લેવાયો છે કે આવતીકાલે, તા. 24 જુલાઈ, 2026 (શુક્રવાર) ના રોજ અમદાવાદ શહેરની તમામ પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ તેમજ તમામ કૉલેજોમાં શૈક્ષણિક કામગીરી તદ્દન બંધ રહેશે. ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદ ની આગાહીના પગલે આવતીકાલે શાળાઓ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધો.
નાગરિકો અને વાલીઓ માટે ખાસ સૂચના
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા તમામ નાગરિકો, વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના સંચાલકોને આ નિર્ણયની ગંભીરતાથી નોંધ લેવા અને પૂરતી તકેદારી રાખવા અનુરોધ કરાયો છે. તંત્રએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નીચાણવાળા અને જળમગ્ન વિસ્તારોમાંથી પસાર થવું અત્યંત જોખમી હોઈ, અકસ્માત કે દુર્ઘટના ટાળવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
અફવાઓથી દૂર રહેવા અને સાવચેતી રાખવા અપીલ
AMC તંત્ર દ્વારા અમદાવાદના તમામ નાગરિકોને ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે કે અતિ આવશ્યક કામ સિવાય ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળવું. સોશિયલ મીડિયા પર વહેતી થતી ભ્રામક કે અસત્ય અફવાઓથી દૂર રહેવું. માત્ર વહીવટી તંત્ર તથા AMC ના સત્તાવાર બુલેટિન અને સૂચનાઓ પર જ વિશ્વાસ રાખવો.