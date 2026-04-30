અમદાવાદમાં ‘ભૂત’ ના સંકેતે ઉકેલ્યો ત્રણ દાયકા જૂનો મર્ડર કેસ; 1992થી ગુમ થયેલી મહિલાના કંકાલે ખોલ્યો મોટો ભેદ!
Ahmedabad Vatva 1992 murder case: વટવામાં હત્યાને લઈને તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. 35 વર્ષ પહેલા થયેલી મહિલાની હત્યાને લઈને તપાસ શરૂ કરાઈ છે. મહિલાની હત્યા કરીને મૃતદેહ દફનાવી દીધો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. કુતુબનગરમાં જેસીબી સાથે ખોદકામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. 1990માં ફરજાના નામની મહિલાની હત્યા થઈ હતી.
- પ્રેમિકાની આત્માએ લીધો બદલો?
- વટવામાં 35 વર્ષ જૂના મહિલાના હત્યા કેસમાં તપાસ
- ક્રાઈમ બ્રાંચે મૃતદેહ શોધવા ખોદકામ શરૂ કર્યું
- મહિલાનો મૃતદેહ કુતુબનગરમાં દાટ્યો હોવાની શંકા
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે કહેવાય છે કે પાપ ગમે એટલું છુપાવો પણ એક દિવસ બહાર જરૂર આવે છે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 1992માં થયેલી એક એવી હત્યાનો ભેદ ઉકેલ્યો છે જેની કહાની હોરર ફિલ્મ જેવી છે. વટવાના કુતુબ નગરમાં એક મકાનના ખાળ કૂવામાં 34 વર્ષથી દફન થયેલા રાજ પરથી પડદો ઊંચકાયો છે શું છે સમગ્ર ઘટના આવો એ જાણીએ.
આ હોરર હત્યાની વાત અને વાર્તા શરૂ થાય છે વર્ષ 1992 માંથી જ્યારે ફરઝાના ઉર્ફે શબનમ નામની યુવતી અચાનક ગાયબ થઈ ગઈ હતી. જે મૂળ બનાસકાંઠાની હતી પણ આજ દિન સુધી ફરઝાના ઉર્ફે શબનમને લઇને કોઈ જ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમશુદાની ફરિયાદ નથી દાખલ થઈ અને પરિવાર પર પોતાની પુત્રી ને ભૂલી ગયો હતો પણ 34 વર્ષ પહેલા ગુમ થયેલી ફરઝાના ઉર્ફે શબનમનું ગુમ થવાની પગેરું અને કારણ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાંચની પીઆઈ એ પી જેબલિયા ની સ્કોડ શોધી કાઢ્યું છે.
જી હe....તમે જે અત્યારે જેસીબીથી ખોદકામ કર્યું તો માનવ અવશેષ નીકળ્યા, જે આજથી 34 વર્ષ પહેલા ગુમ થયેલી ફરઝાના ઉર્ફે શબનમના હોવાની સંભાવના છે તો આવો હવે એ સમજી એ કે પોલીસને 34 વર્ષ લાગેલા ગુમ થયેલ યુવતીનું શું સપનું આવ્યું હશે કે 34 વર્ષ બાદ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાંચ આ વટવાના કુતુબ નગરમાં ખોદકામ કરી રહી છે. અમદાવાદ ક્રાઈમબ્રાંચને તો સપનું નથી આવ્યું પણ અમદાવાદનો એક એવો પરિવાર છે જે હત્યારાના પરિવાર હોવાની સંભાવના સેવાય રહી છે અને આ હત્યામાં ભોગ બનનારના ડરામણા સપના આવતા હતા. પરિવારના સભ્યોને ઘરમાં ફરઝાનાનો વારંવાર આભાસ થવા લાગ્યો ઘરના સભ્યો એટલા ડરી ગયા હતા કે તેમને લાગતું હતું કે ફરઝાનાની રૂહ તેમનો પીછો કરી રહી છે, જેને કારણે પરિવાર આખો દુઃખી રહે છે ત્યારે જ પરિવાર ના એક સભ્ય દર શુક્રવારે અગરબતી અને દિવો કરવા માટે રાત્રે આ જગ્યા પર આવતો હતો.
આ વાત સાંભળીને સવાલ થઈ રહ્યો છે કે શું હકીકતમાં 21મી સદી અને ટેક્નોલોજીના સમયમાં આવું ભૂત પ્રેત કે આત્મા ભટકતી હશે? શક્ય છે ખરું ? પણ જે પ્રમાણે આસપાસના લોકોની વાતો સાંભળી અને 34 વર્ષ બાદ અમદાવા ક્રાઈમ બ્રાંચની ટીમને અહીંયા ખોદકામ કરવું એ પણ એક સવાલ ઊભો કરી રહ્યો છે. હવે એ સમજી એ કે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કેમ અહીંયા સુધી 34 વર્ષ બાદ પહોંચી તો અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પીઆઈ એ પી જેબલિયા અને તેની સ્કોડ ને એક બાતમી મળી હતી કે વર્ષ 1992માં ફરઝાના ઉર્ફે શબનમ નામની 21 વર્ષીય યુવતીની ગળું દબાવીને 4 શખ્સો તેની હત્યા કરી લાશનો નિકાલ પોતાના જ ઘરના ખાળ કૂવામાં કરી દીધો હતો અને આ બાતમી મળતા પીઆઈ એ પી જેબલિયાની ટીમે એક બાદ એક કડી જોડવાનું ચાલુ કર્યું અને આ કડી આ ખાલકુવા સુધી લઈ ગઈ અને જ્યાંથી આખા શરીરના માનવ અવશેષો વર્ષો વીતી ગયા બાદ પણ મળી આવ્યા છે.
સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે કે હત્યારાનો પરિવાર માનસિક તણાવમાં સતત રહેતો હતો અને આત્માના ડરમાંથી રાહત મેળવવા માટે પરિવારે તાંત્રિક વિધિઓનો સહારો લીધો હતો. આ તાંત્રિક વિધિઓ અને ઉપાયો દરમિયાન જ વર્ષોથી દબાયેલું મડદું જીવતું થયું છે. બ્રાન્ચને આ અસામાન્ય ઘટનાની ગુપ્ત માહિતી મળી અને તપાસ શરૂ કરાઈ. જ્યારે વટવાના કુતુબ નગર ખાતે આવેલા શમશુદ્દીનના ઘરની તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે એ જ ખાળકૂવો મળી આવ્યો જેની અંદર ફરઝાનાના અવશેષો દફનાવવામાં આવ્યા હતા.
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 12 કલાક સુધી ખોદકામ શરૂ રાખ્યું અને મૃતદેહના અવશેષ મળી આવ્યા ત્યારે આ અવશેષને મૃતકના ભાઈ સાથે DNA મેચ કરવામાં આવશે ત્યારે અત્યાર સુધીમાં તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ હત્યામાં ચાર લોકો સંડોવાયેલા હતા. જેમાંથી ત્રણ આરોપીઓના મોત થઈ ચૂક્યા છે એક આરોપી જીવીત છે. જેની તપાસ અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી છે ત્યારે આ હત્યા વર્ષ 1992માં પ્રેમ સબંધોમાં ઝગડામાં હત્યા થઈ હોવાનું અનુમાન સેવાય રહ્યું છે અને જ્યાં ખાળ કૂવામાંથી મૃતદેહના અવશેષ મળી આવ્યા છે તે હત્યા માટે જ ખાડો ખોદવામાં આવ્યો હતો ત્યારે પોલીસે આ હત્યાના સમગ્ર કેસને ઉકેલવા માટે પ્રયાસ હાથ ધર્યા છે. સવાલો એ પણ થઈ રહ્યા છે કે દર શુક્રવારે જે દીવો અને અગરબતી કરવા આવતો યુવક કોણ છે? શું હકીકતમાં મૃતકની આત્મા હેરાન પરેશાન કરી રહી હતી? મૃતકનો પરિવારે કેમ કોઈ પોલીસ ફરિયાદ ન નોંધાવી? હત્યામાં શામેલ 4 આરોપીઓ કોણ કોણ છે? શું હત્યારાના પરિવાર ને મૃતક દેખાઈ રહી હતી?
