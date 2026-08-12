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અમદાવાદના SG હાઈ-વે પર હૃદય કંપાવનારી ઘટના: 32 માળની બિલ્ડિંગની ક્રેન પરથી યુવકે વ્હાલું કર્યું મોત! આખી રાત ડેડબોડી લટકતી રહી...

Ahmedabad High Rise Building Death: એસજી હાઇવે પર નિર્માણાધીન ટ્રેમોન્ટ એડલીપ બિલ્ડિંગમાં 32મા માળે ક્રેનમાં લટકીને યુવકે ફાંસો ખાધો છે. મોડી રાતથી હજુ સુધી મૃતદેહ લટકેલી હાલતમાં છે. સ્થાનિક લોકોએ ઘટના અંગે જણાવ્યું હતું કે સવારે આઠ વાગ્યે પણ આ યુવક લટકેલો જોવા મળ્યો હતો. હાલમાં બોડી નીચે ઉતરવાના પ્રયાસ ચાલુ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:01 AM IST
અમદાવાદના SG હાઈ-વે પર હૃદય કંપાવનારી ઘટના: 32 માળની બિલ્ડિંગની ક્રેન પરથી યુવકે વ્હાલું કર્યું મોત! આખી રાત ડેડબોડી લટકતી રહી...

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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