ગુજરાતમાં કૌટુંબિક સંબંધો લાજ્યા! હવસખોર જેઠે નાના ભાઈની પત્ની પર બગાડી દાનત, પતિએ રંગેહાથ ઝડપ્યો
Ahmedabad News: અમદાવાદના ઈસનપુરમાં પારિવારિક સંબંધોને કલંકિત કરતી ઘટના સામે આવી છે. એક બેરોજગાર શખ્સે પોતાના નાના ભાઈની પત્નીની એકલતાનો લાભ ઉઠાવી શારીરિક સંબંધ બાંધવા દબાણ કર્યું અને છેડતી કરી. જો કે, મહિલાએ નરાધમ જેઠ સામે ઈસનપુર પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે.
- અમદાવાદમાં બેરોજગાર જેઠની હરકતે પવિત્ર સંબંધને કર્યો કલંકિત
- નાના ભાઈની પત્નીની એકલતાનો લાભ ઉઠાવી જેઠે કરી છેડતી
- ઈસનપુરમાં ભાઈની પત્ની સાથે હેવાનિયત કરનાર શખ્સની ધરપકડ
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ફરી એકવાર પારિવારિક સંબંધોને કલંકિત કરતી હેવાનિયત સામે આવી છે. ઈસનપુર વિસ્તારમાં એક બેરોજગાર જેઠે પોતાના જ નાના ભાઈની પત્ની પર દાનત બગાડી હતી. જેઠે ભાભીની એકલતાનો લાભ ઉઠાવી વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધવા દબાણ કર્યું અને અંતે હદ વટાવતા છેડતી પર ઉતરી આવ્યો. જો કે, હિંમતવાન ભાભીએ આ નરાધમ જેઠ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા ઈસનપુર પોલીસે આરોપીને લોખંડી સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે. શું છે આ સમગ્ર મામલો?
જેઠે ઓળંગી મર્યાદાઓ
ઈસનપુર વિસ્તારમાં એક શખ્સે પવિત્ર સંબંધોના લીરેલીરા ઉડાડ્યા છે. ઘટનાની વિગત એવી છે કે, ભોગ બનનાર 22 વર્ષીય યુવતીએ બે વર્ષ પહેલા પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા અને તે પતિ સાથે ઈસનપુરમાં રહેતી હતી. પતિ લાટી બજારમાં નોકરીએ જતો ત્યારે ઘરમાં તેનો મોટો ભાઈ જે બેરોજગાર છે તે હાજર રહેતો હતો. ગત દિવસોમાં જ્યારે યુવતી ઘરમાં એકલી હતી, ત્યારે આ નરાધમ જેઠ તેની પાસે આવ્યો અને શારીરિક સંબંધ બાંધવાની બિભત્સ માંગણી કરી. જેઠના મોઢે આવા શબ્દો સાંભળી યુવતી સ્તબ્ધ થઈ ગઈ હતી અને તેણે સ્પષ્ટ ઈનકાર કરી દીધો હતો.
પતિએ પોતાની પત્નીને હેવાન ભાઈના ચુંગાલમાંથી છોડાવી
પહેલી ઘટના બાદ યુવતીએ પરિવારની આબરૂ જાળવવા જેઠને માફ કરી દીધો હતો, પણ આરોપીના મનમાં પાપ ભરેલું હતું. ગત 8મી માર્ચની રાત્રે જ્યારે યુવતી ફરી એકલી હતી, ત્યારે જેઠે તમામ મર્યાદાઓ ઓળંગી નાખી. તેણે ફરી શારીરિક સંબંધની માંગણી કરી અને યુવતીએ ના પાડતા તેના પર તૂટી પડ્યો. જબરદસ્તી દરમિયાન યુવતીના કપડાં પણ ફાટી ગયા હતા. જો કે, યુવતીએ હિંમત હાર્યા વગર બૂમાબૂમ કરતા આસપાસના લોકો અને તેનો પતિ દોડી આવ્યા હતા. પતિએ પોતાની પત્નીને હેવાન ભાઈના ચુંગાલમાંથી છોડાવી હતી અને મામલો પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો હતો.
પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી
ઈસનપુર પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી તેને જેલના સળિયા ગણતો કરી દીધો છે. પકડાયેલો આરોપી લાંબા સમયથી કામ-ધંધા વગર રખડતો હતો અને ઘરે જ રહેતો હતો. હવે પોલીસ એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે, શું અગાઉ પણ તેણે આવી કોઈ હરકત કરી હતી કે કેમ? એક તરફ સમાજમાં સંબંધોનું મૂલ્ય ઘટી રહ્યું છે ત્યારે સંબંધોના નામે શિકાર ખેલતા આવા નરાધમો માટે હવે જેલ જ સાચું સરનામું છે.
