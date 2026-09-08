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'મારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ, નહી તો તારી દીકરી...', કહીને આરોપીએ મહિલા સાથે માણ્યું વારંવાર શરીરસુખ

Ahmedabad News: કહેવાય છે કે પહેલો સગો પાડોશી અને પાડોશીઓ સાથે સારો વ્યવહાર રાખવો જરૂરી છે, પણ આંખ બંધ કરીને મૂકેલો વિશ્વાસ ક્યારેક ભારે પડી શકે છે. અમદાવાદના ઇસનપુરમાંથી એક એવો જ ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જ્યાં પાડોશમાં ભાડે રહેતા એક શખ્સે પહેલાં મહિલા સાથે મિત્રતા કેળવી અને પછી તેના ફોટા પાડીને બ્લેકમેલિંગ શરૂ કર્યું આ નરાધમે મહિલાની નાની દીકરીને મારી નાખવાની ધમકી આપીને મહિલા પર વારંવાર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હોવાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે. ત્યારે ઇસનપુર પોલીસે દુષ્કર્મ ની ફરિયાદ નોંધી ને આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે અને પુરાવા એકત્ર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 08, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:15 PM IST
'મારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ, નહી તો તારી દીકરી...', કહીને આરોપીએ મહિલા સાથે માણ્યું વારંવાર શરીરસુખ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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