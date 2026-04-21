અમદાવાદમાં ઈસનપુર પબ્લિક સ્કૂલમાં ભયાનક ઘટના; બે વિદ્યાર્થીઓના ઝઘડામાં ત્રીજા વિદ્યાર્થીને પરિકર ભોંક્યું!

ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadઅમદાવાદમાં ઈસનપુર પબ્લિક સ્કૂલમાં ભયાનક ઘટના; બે વિદ્યાર્થીઓના ઝઘડામાં ત્રીજા વિદ્યાર્થીને પરિકર ભોંક્યું!

અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એકવાર સેવન્થ ડે સ્કૂલ જેવી ઘટના બનતા અટકી છે. અમદાવાદ શહેરની શાળાઓમાં શિસ્ત અને સુરક્ષા સામે સવાલો ઉભા થયા છે. આજે ફરી એકવાર સેવન્થ ડે સ્કૂલ જેવી હિંસક ઘટનાનું પુનરાવર્તન થતા અટકી ગયું છે, પરંતુ લોહીયાળ જંગમાં એક નિર્દોષ વિદ્યાર્થીએ પોતાની આંખ ગુમાવવાનો વારો આવી શકે છે. અમદાવાદની ઈસનપુર પબ્લિક સ્કૂલમાં બે વિદ્યાર્થીઓના ઝઘડામાં વચ્ચે પડેલા ત્રીજા વિદ્યાર્થી પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.
Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:20 PM IST
  • અમદાવાદઃ ફરી એકવાર શાળામાં વિદ્યાર્થી પર હુમલાની ઘટના....
  • ઈસનપુર પબ્લિક સ્કૂલમાં ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થી પર હુમલો....
  • એક વિદ્યાર્થીના આંખમાં મારી દેવાયું ધારદાર પરિકર...
  • સ્કૂલમાં પરીક્ષા બાદ બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થઈ હતી બબાલ....

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એકવાર સેવન્થ ડે સ્કૂલ જેવી ઘટના બનતા અટકી છે. અમદાવાદ શહેરની શાળાઓમાં શિસ્ત અને સુરક્ષા સામે સવાલો ઉભા થયા છે. આજે ફરી એકવાર સેવન્થ ડે સ્કૂલ જેવી હિંસક ઘટનાનું પુનરાવર્તન થતા અટકી ગયું છે, પરંતુ લોહીયાળ જંગમાં એક નિર્દોષ વિદ્યાર્થીએ પોતાની આંખ ગુમાવવાનો વારો આવી શકે છે. અમદાવાદની ઈસનપુર પબ્લિક સ્કૂલમાં બે વિદ્યાર્થીઓના ઝઘડામાં વચ્ચે પડેલા ત્રીજા વિદ્યાર્થી પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.

બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી અને બબાલ
મળતી માહિતી મુજબ, ઈસનપુર પબ્લિક સ્કૂલમાં ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ એક ઝઘડો થયો હતો. હાલ સ્કૂલોમાં વાર્ષિક પરીક્ષાઓ ચાલી રહી છે, જેના કારણે પરીક્ષા પૂરી થતાની સાથે જ બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે કોઈ બાબતે ઉગ્ર બોલાચાલી અને બબાલ શરૂ થઈ હતી. આ ઝઘડો શાંત પાડવા માટે જ્યારે એક ત્રીજો વિદ્યાર્થી વચ્ચે પડ્યો ત્યારે ઉશ્કેરાયેલા હુમલાખોર વિદ્યાર્થીએ તેના પર હુમલો કર્યો હતો. રોષે ભરાયેલા વિદ્યાર્થીએ કંપાસ બોક્સમાં રહેલું ધારદાર પરિકર કાઢીને સીધું જ વચ્ચે પડેલા વિદ્યાર્થીની આંખમાં ઝીંકી દીધું હતું.

આ હુમલામાં વિદ્યાર્થીને આંખના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. લોહીલુહાણ હાલતમાં વિદ્યાર્થીને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે. તબીબોના જણાવ્યા મુજબ હુમલો અત્યંત ઘાતક હોવાથી વિદ્યાર્થીની આંખને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. આ ઘટનાની જાણ થતા જ વાલીઓમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. સમગ્ર મામલે નારોલ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. પોલીસે હુમલાખોર વિદ્યાર્થી સામે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. 

તમને જણાવી દઈએ કે, થોડા સમય પહેલા જ અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં પણ આવી જ એક હિંસક ઘટના બની હતી. વારંવાર બનતી આવી ઘટનાઓ દર્શાવે છે કે શાળાઓમાં બાળકોમાં વધતી જતી આક્રમકતા એક ચિંતાનો વિષય છે. સ્કૂલ પરિસરમાં હિંસા સમયે શિક્ષકો કે સુપરવાઈઝર ક્યાં હતા? વિદ્યાર્થીઓમાં વધતી જતી ગુનાહિત માનસિકતા પાછળનું કારણ શું? શાળા સંચાલકો અને વાલીઓ માટે આ લાલબત્તી સમાન કિસ્સો છે. 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

Violent incident, Isanpur Public School, Ahmedabad, student fight, students fight news, અમદાવાદ, Gujarati News

