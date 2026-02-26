જેનું ખાધું તેનું જ ખોદ્યું! અમદાવાદમાં વિશ્વાસુ નોકરે જ્વેલર્સને લગાવ્યો લાખોનો ચૂનો
Ahmedabad Crime News : અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં આવેલ ઝાંઝર જ્વેલરી શોરૂમમાં બે સાગરિતોએ મળીને માલિકને લોનના બહાને ચૂનો લગાવવાનું શરૂ કર્યું હતું, જ્વેલર્સની દુકાનમાં ભેળસેળવાળી સોનાની ચેન ગિરવે મૂકાવતા હતા, અને રૂપિયા પડાવતા હતા
Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે, જેનું ખાધું તેનું જ ખોદ્યું. આ કહેવતને સાર્થક કરતો કિસ્સો અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં સામે આવ્યો છે. જે જ્વેલરી શોપમાં નોકરી કરતો હતો, તે જ માલિકની આંખમાં ધૂળ નાંખી હતી. ઓછી ગુણવત્તાવાળું સોનું આપી લાખો રૂપિયા પડાવનાર શખ્સનો વટવા પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. ભેળસેળવાળી સોનાની ચેઈન ગીરવે મૂકીને રોકડી કરતી આ ટોળકીના બે સાગરિતો હવે પોલીસના સકંજામાં આવ્યા છે.
નોકરની દાનત બગડી, માલિક સાથે કરી ગદ્દારી
પોલીસે આરોપી જગદીશ માળી અને સંજય ઠાકોરની ધરપકડ કરી છે. જગદીશ માળી વટવા સ્થિત ઝાંઝર જ્વેલર્સમાં નોકરી કરતો હતો. પરંતુ તેની દાનત બગડી અને તેણે માલિક સાથે જ ગદ્દારી કરવાનું શરૂ કર્યું. જગદીશ પોતે બનાવટી ગ્રાહકો ઊભા કરતો અને તેમને ભેળસેળ વાળી સોનાની ચેઈન આપી જ્વેલર્સમાં જ ગીરવે મૂકવા મોકલતો હતો. ગ્રાહકના સ્વાંગમાં આવેલા શખ્સો ચેઈન મૂકી લાખો રૂપિયાની લોન લઈ જતા અને ત્યારબાદ ક્યારેય વ્યાજ ભરવા કે ચેઈન લેવા ડોકાતા પણ નહોતા. જોકે, માલિકને શંકા જતા આખો ખેલ ઉઘાડો પડ્યો. અંતે બંને શખ્સો પોલીસ હવાલે થયા છે.
જગદીશ દિનેશને કમિશન પણ આપતો
આ વિશે જે-ડિવિઝનના એસીપી નીરવ વ્યાસે જણાવ્યું કે, આરોપી જગદીશની પૂછપરછમાં જે વિગતો સામે આવી છે તે ચોંકાવનારી છે. જગદીશ અત્યાર સુધીમાં જુદા-જુદા ગ્રાહકો મોકલીને ત્રણ વખત ઓછી ગુણવત્તાવાળી સોનાની ચેઈન ગીરવે મુકાવી 7 લાખ જેટલી રોકડ રકમ પડાવી ચૂક્યો છે. આરોપી જગદીશ પોતાના સાગરિતને વિશ્વાસમાં લેવા માટે એવી વાર્તા ઘડતો કે જો તે પોતે સોનું મૂકવા જશે તો માલિક તેના પરિવારને જાણ કરી દેશે. તેથી મદદના બહાને તે એ સંજયને ગ્રાહક બનાવી મોકલતો અને બદલામાં તેમને કમિશન પણ આપતો હતો. સાગરીતો તેની વાતોમાં આવી જતા અને જ્વેલર્સમાં સોનું ગીરવે મૂકી આવતા હતા.
ભેળસેળવાળી સોનાની ચેઈન કોણ બનાવી આપતું?
જોકે, આ મામલે હજુ તપાસનો અંત આવ્યો નથી. પોલીસની પૂછપરછમાં વધુ એક આરોપીનું નામ ખુલ્યું છે. જે આ આખા ગુનાનો માસ્ટર માઈન્ડ હોવાનું મનાય છે. આ ફરાર આરોપી જ ભેળસેળવાળી સોનાની ચેઈનોની વ્યવસ્થા કરી આપતો હતો. હવે સવાલ એ છે કે આ નકલી સોનું ક્યાંથી આવતું હતું? શું આ ગેંગે અન્ય જ્વેલર્સને પણ શિકાર બનાવ્યા છે. વટવા પોલીસે મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ ગુનાના ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
