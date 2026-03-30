ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadકેનેડા ગયેલા ગુજરાતી દંપતીના લગ્નજીવનમાં ભંગાણ: પતિના અન્ય યુવતીઓ સાથેના સંબંધો પડ્યા ભારે

કેનેડા ગયેલા ગુજરાતી દંપતીના લગ્નજીવનમાં ભંગાણ: પતિના અન્ય યુવતીઓ સાથેના સંબંધો પડ્યા ભારે

Ahmedabad News: નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા મંગલ પાંડે હોલ ખાતે કોષ્ટી સમાજના એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે દરમિયાન ભારે હોબાળો મચ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં હાજર લોકોએ સમાજના ઉપપ્રમુખ મુકેશ કોષ્ટીનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો હતો, જેના કારણે વાતાવરણ તંગ બની ગયું હતું. આ વિવાદ વધતા મામલો છેક નિકોલ પોલીસ મથક સુધી પહોંચ્યો હતો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:00 PM IST
  • અમદાવાદમાં કોષ્ટી સમાજના સમારોહમાં હોબાળો
  • નિકોલના મંગલ પાંડે હોલમાં હતો સમાજનો કાર્યક્રમ
  • સમાજના ઉપપ્રમુખ મુકેશ કોષ્ટીનો કરાયો ઉગ્ર વિરોધ
  • હોબાળા બાદ મામલો નિકોલ પોલીસ મથકમાં પહોંચ્યો

કેનેડા ગયેલા ગુજરાતી દંપતીના લગ્નજીવનમાં ભંગાણ: પતિના અન્ય યુવતીઓ સાથેના સંબંધો પડ્યા ભારે

Ahmedabad News: શહેરના નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલા મંગલ પાંડે હોલમાં આયોજિત કોષ્ટી સમાજના એક કાર્યક્રમમાં ભારે હોબાળો થયો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. સમાજના જ ઉપપ્રમુખ સામે પોતાના જ સમાજના લોકોએ ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવતા મામલો ગરમાયો અને જોતજોતામાં મામલો તંગ બની ગયો હતો. લગ્ન બાદ થયેલા છૂટાછેડા અને સામાજિક રીત-રિવાજ મુજબ આપેલા સ્ત્રીધનના ઘરેણાં પરત ન આપવા બાબતે આ વિવાદ સર્જાયો હતો, જે છેવટે પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો હતો.

શું છે સમગ્ર વિવાદ?
આ વિશે મળતી માહિતી મુજબ, કોષ્ટી સમાજના ઉપપ્રમુખ મુકેશ કોષ્ટીના પુત્ર ઉત્સવના લગ્ન વર્ષ 2022માં સમાજના જ અશોક કોષ્ટીની પુત્રી દિશા સાથે થયા હતા. લગ્ન બાદ આ જોડું કેનેડામાં સ્થાયી થયું હતું. જોકે, કેનેડા ગયા બાદ દિશાને જાણ થઈ હતી કે તેના પતિ ઉત્સવના અન્ય યુવતીઓ સાથે આડા સંબંધો છે, તેના કારણે ઘણીવાર તેણે ઉત્સવને સમજાવ્યો. સમાજના અગ્રણીઓન પણ જાણ કરી. પરંતુ કંઈ જ ન થતાં આ બાબતે બંને વચ્ચે ખટરાગ વધતા અંતે કેનેડામાં જ છૂટાછેડા લેવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

ઉત્સવની જેટલી પણ મિલકત હતી તે તમામ માંથી મેં મારુ નામ હટાવી લીધું, પરંતુ દિશાની માગણી માત્ર એટલી જ છે કે લગ્ન સમયે તેના માતા-પિતાએ જે પણ સોના-ચાંદીના દાગીના આપ્યા હતા તે તેને પરત આપવામાં આવે. પરંતુ ઉત્સવ અને તેના પિતા સમાજમાં નામના ધરાવતા હોવાથી લાખોનું સોનું-ચાંદી પરત આપવા તૈયાર નથી. સમાજના અગ્રણીઓ પણ દિશાના પક્ષમાં કંઈ કરી રહ્યા નથી. મુકેશ કોષ્ટી વારંવાર કોર્ટમાં જવાનું કહી રહ્યા છે, પરંતુ ગરીબ માતા-પિતા કહી રહ્યા છે કે કોર્ટમાં જવાને બદલે સમાજની અંદર જ શાંતિથી મામલો પતી જાય. પરંતુ હવે દિશાના માતા-પિતા કંટાળીને પોલીસ મથકે પહોંચ્યા છે.

સ્નેહમિલન સમારોહમાં વિરોધના દ્રશ્યો
નિકોલના મંગલ પાંડે હોલમાં જ્યારે સમાજનો કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો હતો, ત્યારે દિશાના પરિવારજનો અને અન્ય મહિલા-પુરુષોએ ઉપપ્રમુખ મુકેશ કોષ્ટીનો વિરોધ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. યુવતી પક્ષનો આક્ષેપ છે કે લગ્ન સમયે સામાજિક રીત-રિવાજ મુજબ દીકરીને જે ઘરેણાં આપવામાં આવ્યા હતા, તે ઉત્સવ અને તેનો પરિવાર પરત કરી રહ્યો નથી. છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી ઘરેણાંની માગણી કરવા છતાં તે બાબતે કોઈ નિરાકરણ આવતું નથી. સમાજના હોદ્દેદાર હોવા છતાં મુકેશ કોષ્ટી ઘરેણાં પરત આપવાને બદલે કોર્ટમાં જવાની વાત કરી રહ્યા છે. કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા રોષે ભરાયેલા લોકોએ જણાવ્યું હતું કે દીકરીના માતા-પિતાએ પેટે પાટા બાંધીને આપેલા દાગીના જ્યારે દીકરા પક્ષના લોકો આપવાની ના પાડે ત્યારે સમાજમાં ન્યાયની આશા કોની પાસે રાખવી?

મામલો પોલીસ મથકે પહોંચ્યો
હોલ પર હોબાળો થયા બાદ મામલો વધુ બિચકતા બંને પક્ષો નિકોલ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. પોલીસ મથકના કમ્પાઉન્ડમાં પણ મોટી સંખ્યામાં સમાજના લોકો એકઠા થયા હતા અને ઉપપ્રમુખ વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. યુવતીના પરિવારનું કહેવું છે કે મુકેશ કોષ્ટી દાગીના પરત આપવાની વાતો કરે છે પરંતુ પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ કાર્યવાહી કરતા નથી. હાલમાં નિકોલ પોલીસે બંને પક્ષોની રજૂઆત સાંભળીને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. સમાજના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં થયેલા આ હોબાળાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચા જગાવી છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

