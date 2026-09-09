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દિવસે થિયેટરમાં નોકરી, રાત્રે ચોરી: 23 ગુના અને 5 વાર પાસા કાપનાર રીઢો ચોર દિવ્યાંગ રાઠોડ LCBના સકંજામાં!

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં વધતા જતા મિલકત સંબંધી અને ચોરીના બનાવોને ડામવા માટે પોલીસે એક ખાસ એક્શન પ્લાન તૈયાર કર્યો છે. આ જ એક્શન પ્લાન અંતર્ગત LCB ઝોન-૭ ની ટીમે એક એવા રીઢા ઘરફોડીયાને ઝડપી પાડ્યો છે, જેની મોડસ ઓપરેન્ડી જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો. દિવસે થિયેટરમાં નોકરી કરતો આ શખ્સ રાત્રે પોતાનું બાઈક લઈને ચોરી પર નીકળતો હતો. ઝડપાયેલ ચોર સામે 5 વાર પાસા અને 23 ગુના નોંધાય ચુક્યા છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 09, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:55 PM IST
દિવસે થિયેટરમાં નોકરી, રાત્રે ચોરી: 23 ગુના અને 5 વાર પાસા કાપનાર રીઢો ચોર દિવ્યાંગ રાઠોડ LCBના સકંજામાં!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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