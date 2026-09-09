/દિવસે થિયેટરમાં નોકરી, રાત્રે ચોરી: 23 ગુના અને 5 વાર પાસા કાપનાર રીઢો ચોર દિવ્યાંગ રાઠોડ LCBના સકંજામાં!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ચોરીના ગુનાઓ રોકવા અમદાવાદ શહેર પોલીસના ખાસ એક્શન પ્લાન હેઠળ LCB ઝોન-૭ ની ટીમને એક રીઢા ચોર ને ઝડપી પાડવા માટે સફળતા મળી છે. ઝોન 7 એલસીબી ને એક ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં થયેલી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે. પોલીસે દિવ્યાંગ ઉર્ફે દિવેશ બળવંતભાઈ રાઠોડ નામના ચોરની ધરપકડ કરી છે અને તેની પાસેથી રૂ. ૯,૦૦૦ નો રોકડ મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે. આ એ જ દિવ્યાંગ ઉર્ફે દિવેશ બળવંતભાઈ રાઠોડ છે જેણે છેલ્લા ૧૦ વર્ષમાં એટલે કે વર્ષ ૨૦૧૬ થી અત્યાર સુધીમાં ચોરીના કુલ ૨૩ જેટલા ગુનાઓને અંજામ આપ્યો છે.
પોલીસે ના હાથે પકડાયેલ રીધા ચોર દિવ્યાંગ ઉર્ફે દિવેશ બળવંતભાઈ રાઠોડની ચોરી કરવા ની મોડસ ઓપરેન્ડી એકદમ ફિલ્મી સ્ટોરી જેવી જ છે. દિવ્યાંગ ઉર્ફે દિવેશ બળવંતભાઈ રાઠોડ નરોડાના મિરાજ સિનેમામાં દિવસે નોકરી કરતો હતો, જેથી કોઈને તેના પર શંકા ન જાય એ માટે થી દિવસની શિફ્ટ પૂરી કરીને રાત્રે તે પોતાનું બાઈક લઈને નીકળી પડતો. જે પણ મકાન કે દુકાન બંધ દેખાય, તેના તાળા તોડીને તે અંદરથી કિંમતી સામાન ચોરીને ફરાર થઈ જતો.
આ કામમાં તેનો એક સાગરીત હિતેન્દ્ર ઉર્ફે ટશન સિંધોલિયા તેને સાથ આપતો હતો. દિવ્યાંગ જ્યારે અંદર ચોરી કરતો હોય, ત્યારે હિતેન્દ્ર બહાર વોચ રાખતો હતો. જોકે, હિતેન્દ્ર હાલ પોલીસ પકડથી દૂર છે જેને પણ પકડવા પોલીસે કમર કસી છે પોલીસની પૂછ પાછ માં એ પણ સામે આવ્યું છે દિવ્યાંગ ઉર્ફે દિવેશ બળવંતભાઈ રાઠોડ જે સિનેમાઘર માં નોકરી કરતો હતો ત્યાં તેને પગાર ઓછો લાગતો હોવા થી ઘર ચલાવવા માટે અને હરવા ફરવા ના મોજ શોખ પૂરા કરવા માટે થી દિવસે સિનેમાઘર માં નોકરી અને રાત્રે ચોરી કરતો હતો.
પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે દિવ્યાંગને મહેનતની કમાણી કરવી ગમતી નહોતી. નોકરીમાં બહુ મહેનત ન કરવી પડે તે માટે તેણે શોર્ટકટ અપનાવી ચોરીનો રસ્તો પસંદ કર્યો હતો દિવ્યાંગના માતા-પિતાનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે, અને તેના પરિવારમાં હાલ તેની પત્ની અને એક બાળક છે. તે ચોરીના પૈસાથી જ પોતાનું ઘર ચલાવતો હતો. એટલું જ નહીં, આ ચોર મહાશય ફરવાના પણ ભારે શોખીન છે. ચોરી કર્યા બાદ ખિસ્સામાં પૈસા આવે એટલે મોજશોખ પૂરા કરવા તે માઉન્ટ આબુ જેવા હિલ સ્ટેશન પર ફરવા જતો રહેતો હતો... પૈસા પૂરા થઈ જતાં ફરી અમદાવાદ આવી જતો અને દિવસે નોકરી અને રાત્રે ચોરી કરતો.
ચોર દિવ્યાંગ ઉર્ફે દિવેશ રાઠોડ પોલીસ માટે નવો નથી. આ રીઢો ઘરફોડીયો અગાઉ 5 વખત તો પાસા હેઠળ જેલની હવા ખાઈ ચૂક્યો છે. તેનો ગુનાહિત ઇતિહાસ બહુ લાંબો છે. અમદાવાદ શહેરના ઓઢવ, સરદારનગર, સોલા હાઈકોર્ટ, કૃષ્ણનગર, બોડકદેવ, નરોડા, બાપુનગર, ઘાટલોડીયા, ચાંદખેડા, વસ્ત્રાપુર, નિકોલ, આનંદનગર અને અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાંચ સહિત ગાંધીનગર અને અરવલ્લીના મોડાસામાં તેની સામે 23 થી વધુ ઘરફોડ ચોરી અને પ્રોહિબિશનના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે... અમદાવાદ પોલીસે હાલ તો આ રીઢા ચોરને સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે અને તેના ફરાર સાગરીત હિતેન્દ્ર ઉર્ફે ટશનની શોધખોળ માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પરંતુ દિવસે સજ્જન દેખાતો અને સિનેમામાં કામ કરતો માણસ રાત્રે કેટલો મોટો ગુનેગાર હોઈ શકે છે, તેનું આ જાગતું ઉદાહરણ છે.