શું ગુજરાતમાં ગેસ સિલિન્ડરની છે અછત? મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધની અમદાવાદમાં સીધી અસર, LPG સિલિન્ડર માટે લાગી લાંબી લાઈનો

Ahmedabad LPG Gas Shortage: મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધની અસર હવે સીધી તમારા રસોડા સુધી પહોંચી છે. અમદાવાદમાં LPG સિલિન્ડર માટે લાંબી લાઈનો અને ભાવમાં ધરખમ વધારો થયો છે. ચાલો જાણીએ શું છે આખી સ્થિતિ? 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 09, 2026, 07:15 PM IST
  • સબસિડીવાળા ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ 860થી વધીને 920 થયો 
  • કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ 1902 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો
  • જો પૂરતો સ્ટોક તો ઓનલાઈન બુકિંગ કેમ થઈ રહ્યું નથી?

Ahmedabad LPG Gas Shortage: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા મહાસંગ્રામની અસર હવે ધીમે ધીમે સમગ્ર વિશ્વમાં દેખાવા લાગી છે. યુદ્ધ ક્યારે પૂર્ણ થશે તેની કોઈ સ્પષ્ટતા નથી, પરંતુ તેની અસર હવે ઉદ્યોગોથી લઈને સામાન્ય લોકોના જીવન સુધી પહોંચી ગઈ છે. અમદાવાદમાં LPG ગેસના સિલિન્ડર માટે લોકો લાંબી લાઈનોમાં ઉભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે. ઓનલાઈન બુકિંગ બંધ હોવાની ફરિયાદો સામે આવી રહી છે અને ગેસના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. ચાલો જાણીએ શું છે આખી સ્થિતિ? 

યુદ્ધ હજારો કિલોમીટર દૂર ચાલી રહ્યું છે. પણ તેની અસર હવે અમદાવાદના ઘરો સુધી પહોંચી ગઈ છે. અમદાવાદમાં ગેસ એજન્સીઓની બહાર લોકો ગેસ સિલિન્ડર મેળવવા માટે લાંબી લાઈનોમાં ઉભા જોવા મળી રહ્યા છે. લોકોનો આરોપ છે કે, ઓનલાઈન બુકિંગ થઈ રહ્યું નથી અને ગેસ એજન્સીઓમાં પૂરતી બોટલ મળતી નથી. પરિસ્થિતિ એવી બની છે કે હવે લોકોને સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ સતાવી રહ્યો છે કે, રસોઈ બનાવવી તો કેવી રીતે?

ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવમાં વધારો
માત્ર અછત જ નહીં, પરંતુ ભાવમાં પણ વધારો નોંધાયો છે. સબસિડીવાળા ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ 860 રૂપિયાથી વધીને 920 રૂપિયા થયો છે. જ્યારે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ 1902 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે. ભાવમાં વધારો અને અછતના ડર વચ્ચે લોકો ગેસ સિલિન્ડર રિફિલ કરાવવા માટે પડાપડી કરી રહ્યા છે.

  • સાત સમુદ્ર પાર યુદ્ધ, અસર અમદાવાદમાં
  • મિડલ ઈસ્ટના મહાસંગ્રામથી લાગ્યો ડર!
  • શું ગુજરાતમાં ગેસ સિલિન્ડરની છે અછત?
  • ગેસ રિફિલિંગ માટે લોકોની લાગી લાઈન
  • એજન્સીએ કહ્યું, 'પુરતો સ્ટોક, નથી અછત'
  • યુદ્ધની ગુજરાતમાં ગેસના પુરવઠા પર અસર

જો કે ગેસ એજન્સી સંચાલકોનું કહેવું છે કે, પુરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે અને લોકોને ખોટું પેનિક ન થવા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે જો પૂરતો સ્ટોક છે તો ઓનલાઈન બુકિંગ કેમ થઈ રહ્યું નથી? અને ભાવમાં વધારો કેમ થયો? આ મુદ્દે ગુજરાત પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિએશનનો સંપર્ક કરતા તેમણે સ્વીકાર્યું કે, મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધના કારણે દેશ સહિત ગુજરાતમાં ગેસના પુરવઠા પર અસર થઈ રહી છે.

સરકારે ઉદ્યોગોને શું કહ્યું?
પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પણ સૂચના આપી છે કે, તેઓ ગેસના બદલે વૈકલ્પિક ઇંધણનો ઉપયોગ કરે. પ્રોપેન અને બ્યુટેન જેવા વિકલ્પો વાપરવા માટે સરકારે સૂચન કર્યું છે. ભારત મોટા પ્રમાણમાં ગેસનો પુરવઠો કતાર અને અન્ય મિડલ ઈસ્ટ દેશોમાંથી મેળવે છે. તેથી મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતું યુદ્ધ હવે સીધી અસર સામાન્ય લોકોના રસોડા સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે. જો સમયસર પુરવઠો સુધરશે નહીં તો આગામી દિવસોમાં આ મુશ્કેલી વધુ વધી શકે છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

LPG price hikeGas Shortagemiddle east warમિડલ ઈસ્ટ યુદ્ધની અસરગેસ સિલિન્ડર અછત

