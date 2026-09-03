/અમદાવાદના માણેકચોક વિસ્તારમાં ગેસ સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ, આગ લાગતા દોડધામ

Ahmedabad : અમદાવાદના ઐતિહાસિક માણેકચોક વિસ્તારમાં ગુરુવારે રાત્રે આગ લાગવાની ઘટનાને પગલે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ખાડિયા-માણેકચોક નજીક ઘાંચીની પોળમાં આવેલા એક મકાનના ધાબા પર અચાનક આગ લાગી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો.
ગેસના બાટલામાં બ્લાસ્ટ
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, મકાનના ધાબા પર રાખવામાં આવેલા ગેસના બાટલામાં બ્લાસ્ટ થતાં આગ લાગી હતી. આગની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકોમાં પણ ગભરાટ ફેલાયો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર બ્રિગેડની પાંચથી વધુ ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
ફાયર બ્રિગેડના જવાનો દ્વારા પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા. હાલ આગ કાબૂમાં હોવાનું ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. જોકે, ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ કે ઈજાના બનાવ અંગેની સત્તાવાર માહિતી હજુ સામે આવી નથી.
આગ લાગવાનું કારણ અકબંધ
ગેસ સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ થયો હોવાના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન છે. આગ કયા કારણોસર લાગી અને તેના કારણે કેટલું નુકસાન થયું તે પણ તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થશે. સૌથી મહત્વનો સવાલ એ છે કે રહેણાંક મકાનના ધાબા પર ગેસના બાટલા શા માટે રાખવામાં આવ્યા હતા. ગેસ સિલિન્ડરના સંગ્રહ અંગે કોઈ બેદરકારી થઈ હતી કે કેમ અને આગનું ચોક્કસ કારણ શું હતું, તે તપાસના અંતે સામે આવશે.
માણેકચોક જેવા ગીચ વિસ્તારમાં આગની ઘટના બનતા ફાયર બ્રિગેડની ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી હતી. હાલ સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને સમગ્ર ઘટનાની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.