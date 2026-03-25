હવે SG હાઈ-વે થશે 'સિગ્નલ ફ્રી'; અમદાવાદમાં ટ્રાફિક મુક્તિનો માસ્ટર પ્લાન તૈયાર, આ 10 કટ બંધ કરાશે!

Ahmedabad Traffic Problem: અમદાવાદની ટ્રાફિક સમસ્યાના નિવારણ માટે શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા એક્શન પ્લાન' તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. એસ.જી. હાઈવે પરના અવરોધો દૂર કરી વાહનચાલકોને ઉજાલા સર્કલથી વૈષ્ણોદેવી અને ત્યાંથી સીધા ગાંધીનગર સુધી અટકક્યા વગર પહોંચાડવાનો છે. આ પ્રોજેક્ટ માત્ર ટ્રાહિક હળવો કરવાનો છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:58 AM IST

Ahmedabad Traffic Problem: શહેરના સૌથી વધુ ટ્રાફિક ધરાવતા એસજી હાઈવે પર મુસાફરી કરતા વાહનચાલકો માટે એક મોટા રાહતના સમાચાર છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા ટ્રાફિક સમસ્યાના કાયમી નિવારણ માટે એક વિશેષ એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. જેના પછી કદાચ એસજી હાઈવે પર ટ્રાફિકની સમસ્યાનો કદાચ અંત આવી શકે છે. આ પ્લાન મુજબ, ઉજાલા સર્કલથી વૈષ્ણોદેવી સર્કલ સુધીના માર્ગ પર 10 જેટલા કટ બંધ કરીને નવા યુ-ટર્ન આપવામાં આવશે, જેથી વાહનચાલકો અટક્યા વગર સડસડાટ પસાર થઈ શકશે.

એસજી હાઈવે પર મુસાફરી ઝડપી અને સુરક્ષિત બનશે
આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એસજી હાઈ-વે પરના અવરોધો દૂર કરી ટ્રાફિકને ગતિશીલ બનાવવાનો છે. હાલમાં આ રૂટ પર 10 જેટલા કટ અને 8 સિગ્નલો આવે છે, જેના કારણે વારંવાર ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ સર્જાય છે અને વાહન ચાલકોને પારાવાર તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે, ઘણીવાર મોટા અકસ્માતોના કારણે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ બને છે. એસજી હાઈવે પર આ નવા પ્રોજેક્ટના અમલ પછી વાહનચાલકોના સરેરાશ 15 થી 20 મિનિટ જેટલો સમય બચશે. એટલું જનહીં, સિગ્નલ ફ્રી રોડ હોવાના કારણે એન્જિન 'આઈડલિંગ' (ચાલુ ગાડીએ ઊભા રહેવું) ઘટશે, પરિણામે ઈંધણનો બચાવ થશે. વચગાળાના કટ બંધ થવાથી આડેધડ વાહનો વચ્ચે ઘૂસી જતા હતા, એ મહંદઅંશે બંધ થઈ જશે. જે અકસ્માતો ઘટાડવામાં મદદરૂપ થશે.

એસજી હાઈવે પર કયા 10 સ્થળોએ ટ્રાફિક મૂવમેન્ટમાં ફેરફાર થશે?
પોલીસ દ્વારા સર્કલ નાના કરવા અને યુ-ટર્ન થોડા દૂર આપવાની વ્યૂહરચના છે. નીચે મુજબના વિસ્તારોમાં ફેરફાર જોવા મળશે. 1. વૈષ્ણોદેવી સર્કલ, 2. ગોતા, 3. સોલા, 4. કારગિલ પેટ્રોલ પંપ, 5. હેબતપુર, 6. થલતેજ, 7. કર્ણાવતી ક્લબ, 8. રાજપથ ક્લબ, 9. ઇસ્કોન ચાર રસ્તા અને 10. પ્રહલાદનગરનો સમાવેશ થાય છે. આ ફેરફારને કારણે હાઈવે પર ટ્રાફિક હળવો થશે, પરંતુ સર્વિસ રોડ પર ટ્રાફિકનું ભારણ વધવાની શક્યતા છે, જેના માટે પોલીસ દ્વારા સર્વિસ રોડના મહત્તમ ઉપયોગનું આયોજન કરાયું છે.

પૂર્વ અમદાવાદમાં પણ એક્શન પ્લાન: નારોલ-નરોડા હાઈવે પર ફેરફાર
માત્ર SG હાઈવે જ નહીં, પરંતુ પૂર્વ વિસ્તારમાં પણ ટ્રાફિક મૂવમેન્ટ સુધારવા માટે કવાયત હાથ ધરાઈ છે. નારોલ-નરોડા નેશનલ હાઇવે નં-8 પર કુલ 17 કટમાંથી 3 બંધ કરી દેવાયા છે અને આગામી સમયમાં વધુ 13 કટ બંધ કરવાની વિચારણા છે. સર્કલની ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે, હાથીજણ, એરપોર્ટ, ભાટ અને કમોડ સર્કલને નાના કરીને રોડની ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે જેથી ટ્રાફિક જામ ન થાય.

આ ઉપરાંત, ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને વધુ સુદ્રઢ બનાવવા માટે પોલીસકર્મીઓ અને TRB જવાનોને ખાસ ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવી રહી છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

