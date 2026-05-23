/જ્યોર્જિયામાં MBBSનો અભ્યાસ કરતો અમદાવાદી યુવક ગુમ; રૂમ પાર્ટનરના ત્રાસ બાદ ભારત આવવા નીકળ્યોને સંપર્ક તૂટ્યો!

Ahmedabad News: અમદાવાદનો વતની અને જ્યોર્જિયામાં MBBS કરી રહેલો વિદ્યાર્થી ધ્વનિત રાજદીપ છેલ્લા 10 દિવસથી રહસ્યમય સંજોગોમાં ગુમ થયો છે. દીકરાના કોઈ સગડ ન મળતાં અમદાવાદમાં રહેતા તેના પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
Ahmedabad News: અમદાવાદના વિરાટ નગર ખાતે રહેતા રાજકીય પરિવારનો દિકરો ધ્વનિત જ્યોર્જીયામાં ગુમ થતાં પરિવાર પર આફત આવી પડી છે . ધ્વનિત રાજદૂપ ચાર વર્ષ અગાઉ મેડીકલની અભ્યાસ માટે જ્યોર્જીયા ગયો હતો તે જ્યોર્જિયાની કોકસસ ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટી ખાતે MBBSનો અભ્યાસ કરતો હતો. તેના નવમા સેમીસ્ટરનો અભ્યાસ ચાલુ હતો. દરમિયાન ૧૪ મેના રોજ ધ્લનીતની માતા ધર્મીષ્ઠા બેન સાથે તેની વાત થઇ હતી. ત્યાર બાદ તેનો કોઇ સંપર્ક થયો નથી.
Zee 24 Kalak સાથેની વાતમાં ધ્વનિતના માતાએ જણાવ્યું રે તેનો રૂમ પાર્ટનર અનિલ તથા અનિલની ગલફ્રેન્ડ માન્યા સતત તેને માનસિક ત્રાસ આપતા હતા જેથી ધન્વીતને રૂમ બદલી લેવા કહ્યું હતું ધ્વનિતે રૂમ પણ બદલી લીધો હતો પણ કેટલોક સામાન લેવા જ્યારે તે અનિલના રૂમ પર ગયો ત્યારે તેને રૂમમાં પુરી દેવામાં આવ્યો હતો અને તેની પાસે રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હતી.
ધ્વનીતના પિતા મયુર રાજદિપ્ ઝી ચોવિસ કલાક સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે અનિલની માંગણી મુજબ રૂપિયા આપ્યા હતા અને ધ્વનિત ને અમદાવાદ પરત આવના જણાવ્યું હતું જેની ટીકીટ પણ અમદાવાદથી કરાવી હતી ધ્વનિત 14 તારીખના રોજ સવારે પાસપોર્ટ લઇ ભારત આવવા માટે એરપોર્ટ રવાના થાય છે ત્યાર બાદ તેનો ફોન સતત બંધ આવે છે આજ દિન સુધી તેની કોઇ ભાળ નથી ધ્વનિતનો કોઇ સંપર્ક ન થતાં તેનો મોટો ભાઇ જ્યોર્જીયા ગયો પણ હજુ કોઇ ભાળ મળી નથી.
છેવટે જરાજદિપ પરિવારે અમદાવાદ પશ્વિમના સાંસદ દિનેશ મકવાણા પાસે મદદ માંગી સાસંદે તાત્કાલીક વિદેશ મંત્રીને પત્ર લખી દિકરાની ભાળ મેળવવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી માધ્યમો સાથે વાત કરતાં દિનેશ મકવાણાએ કહ્યું કે શનિવાર અને રવિવાર રજા હોવાથી સોમવારે વિદેશ મંત્રાલયમાં વાત કરશે અને તેમનો દિકરો પરત મેળવવામાં સરકાર તેમની પડખે રહેશે.