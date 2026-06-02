Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /રસ્તા પર લોહીના રેલા ઊતાર્યા! બહેનની ચીચીયારીઓથી ગુંજ્યો વિસ્તાર; ગુલમર્ગ સોસાયટી બહાર યુવકની કરપીણ હત્યા

રસ્તા પર લોહીના રેલા ઊતાર્યા! બહેનની ચીચીયારીઓથી ગુંજ્યો વિસ્તાર; ગુલમર્ગ સોસાયટી બહાર યુવકની કરપીણ હત્યા

Ahmedabad News: શહેરના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં આવેલી ગુલબર્ગ સોસાયટીની બહાર જાહેર રસ્તા પર એક યુવકની તીક્ષ્ણ હથિયારોના ઘા ઝીંકીને ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી. આ સનસનીખેજ હત્યાકાંડ સામાન્ય નાગરિકોની નજર સામે ખેલાતા સમગ્ર પંથકમાં ભારે અરેરાટી અને ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 02, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 03:04 PM IST
રસ્તા પર લોહીના રેલા ઊતાર્યા! બહેનની ચીચીયારીઓથી ગુંજ્યો વિસ્તાર; ગુલમર્ગ સોસાયટી બહાર યુવકની કરપીણ હત્યા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આવી ગયા સારા સમાચાર, આ દિવસે કેરળમાં પહોંચશે ચોમાસું, ભારે વરસાદની આગાહી
Monsoon Rain Alert8 min ago
2
lpg9 min ago
3
Rajkot news15 min ago
4
breaking news27 min ago
5
Vadodara47 min ago