/રસ્તા પર લોહીના રેલા ઊતાર્યા! બહેનની ચીચીયારીઓથી ગુંજ્યો વિસ્તાર; ગુલમર્ગ સોસાયટી બહાર યુવકની કરપીણ હત્યા

Ahmedabad News: શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે સવાલો ઊભા કરતી એક અત્યંત ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અમદાવાદના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં જાહેર રોડ પર ધોળા દિવસે એક યુવકની તીક્ષ્ણ હથિયારોના ઘા ઝીંકીને ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી છે. સામાન્ય નાગરિકોની નજર સામે જ ખેલાયેલા આ લોહિયાળ ખેલને કારણે સમગ્ર પંથકમાં ભારે અરેરાટી અને ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. ઘટનાને પગલે સ્થાનિક રહીશોના ટોળેટોળાં રોડ પર ઉતરી આવ્યા હતા, જેના કારણે પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા તકેદારીના ભાગરૂપે થોડા સમય માટે વાહનવ્યવહાર પણ બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી.
જીવ બચાવવા દોડ્યો પણ રસ્તા પર જ ઢળી પડ્યો
સ્થાનિક સૂત્રો અને પોલીસ પાસેથી મળતી વિગતો મુજબ, મૃતક યુવકની ઓળખ હરેશભાઈ પટણી તરીકે થઈ છે, જે મેઘાણીનગરના લક્ષ્મીનગરનો રહેવાસી હતો. આજે (2 જૂન) સવારે આશરે 11:00 વાગ્યાની આસપાસ હરેશ પોતાના ઘરની બહાર નીકળીને રિક્ષામાં બેસી ગુલબર્ગ સોસાયટી પાસે સમય પસાર કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન અચાનક બે અજાણ્યા શખ્સો ત્યાં ધસી આવ્યા હતા અને હરેશ સાથે કોઈ બાબતે બોલાચાલી શરૂ કરી હતી. જોતજોતામાં આ બોલાચાલીએ અત્યંત ઉગ્ર અને હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું.
લોહીનો રેલો ચાલ્યો, ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત
સામે આવેલા શખ્સો અચાનક જ તીક્ષ્ણ છરીઓ કાઢીને હરેશને મારવા માટે પાછળ દોડ્યા હતા અને જાહેર રોડ ઉપર જ તેના પર આડેધડ ઘા ઝીંકી દીધા હતા. હુમલા બાદ લોહીલુહાણ હાલતમાં જીવ બચાવવા માટે હરેશ આગળ દોડ્યો હતો, પરંતુ ગંભીર ઇજાઓના કારણે શરીરમાંથી અતિશય લોહી વહી જતાં તે અસારવા ગુજરાતી સ્કૂલ નજીક, ગુલબર્ગ સોસાયટીની બહાર મુખ્ય માર્ગ પર જ ચક્કર ખાઈને ઢળી પડ્યો હતો. ગંભીર ઈજાઓના કારણે ઘટનાસ્થળે જ તેનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.
ભાઈની લાશ જોઈ બહેનનું હૈયાફાટ રુદન, પરિજનોનો આક્રોશ
જાહેર રોડ ઉપર જ ભાઈની નિર્મમ હત્યા કરી દેવામાં આવતા મૃતકની બહેન અને પરિવારજનો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. ભાઈના લોહીલુહાણ મૃતદેહને જોઈને બહેનનું હૈયાફાટ રુદન અને આક્રંદ જોઈ ત્યાં હાજર તમામ લોકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી. ભારે રોષ અને રોકકળ સાથે પરિજનોએ હત્યારાઓને વહેલામાં વહેલી તકે પકડીને ન્યાય અપાવવાની માગ કરી છે.
પોલીસનો મોટો કાફલો ઘટનાસ્થળે, હત્યારાઓની શોધખોળ શરૂ
જાહેર માર્ગ પર ધોળા દિવસે આ પ્રકારે બેખોફ બનીને હત્યાની ઘટનાને અંજામ અપાતા સ્થાનિક પોલીસના પેટ્રોલિંગ સામે પણ ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. ઘટના અંગે કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા જાણ કરાતા જ મેઘાણીનગર પોલીસ મથકનો ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિતનો મોટો કાફલો તાત્કાલિક ધોરણે ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે રોડ પર જમા થયેલા ટોળાંને વિખેરીને પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લીધી હતી અને વાહનવ્યવહાર પૂર્વવત કરાવ્યો હતો. ત્યારબાદ મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
આ કરપીણ હત્યા કયા અંગત મનદુઃખ, નાણાકીય લેણદેણ કે જૂની અદાવતના કારણે કરવામાં આવી છે તેનું ચોક્કસ કારણ હજુ સત્તાવાર રીતે જાણી શકાયું નથી. મેઘાણીનગર પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.