Prev
Next
મેમનગરની ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં સામુહિક ફૂડ પોઈઝનિંગ, 57 વિદ્યાર્થિનીઓની તબિયત લથડતા હોસ્પિટલ ખસેડાઈ

Ahmedabad Food Poisoning: અમદાવાદ શહેરના મેમનગર વિસ્તારમાં આવેલી એક ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના સામે આવતા વાલીઓ અને તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. હોસ્ટેલમાં પીરસવામાં આવેલું ભોજન લીધા બાદ અંદાજે 57 જેટલી વિદ્યાર્થિનીઓને ઉલટી અને પેટમાં દુખાવા જેવી અસરો થવા લાગી હતી. તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 05, 2026, 08:38 PM IST
  • મેમનગરની એસ.પી. હોસ્ટેલમાં ફૂડ પોઈઝનિંગનો કહેર
  • સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કેળવણી મંડળની કન્યા છાત્રાલયમાં ફૂડ પોઈઝનિંગ
  • 57 વિદ્યાર્થિનીઓ ઝપેટમાં, 18 હજુ પણ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ

Trending Photos

Ahmedabad Food Poisoning: અમદાવાદમાં એક તરફ ગરમી દિવસેને દિવસે વધી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ સામુહિક ફૂડ પોઝિનિંગની ઘટના સામે આવી છે. અમદાવાદ શહેરના મેમનગર વિસ્તારમાં આવેલ સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કેળવણી મંડળની કન્યા છાત્રાલયમાંથી ફૂડ પોઝિનિંગ ઘટના બની છે. શનિવારના બપોરે છાત્રાઓએ ભોજન લીધા બાદ અચાનક તબિયત બગડી હતી. જેમાં કુલ 57 છાત્રાને ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. જેમાંથી 21 છાત્રાને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ આપવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે 18 છાત્રાઓની સારવાર હજી પણ ચાલી રહી છે. ત્યારે AMCના ધ્યાને ઘટના આવતા AMCની ટીમ દ્વારા પણ હોસ્ટેલમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.  

18 છાત્રાઓ સારવાર હેઠળ
મળતી માહિતી મુજબ, મેમનગરની એસ.પી. હોસ્ટેલની છાત્રાઓએ બપોરે ભોજન લીધા બાદ અચાનક ઝાડા અને ઉલટી થતાં ખાનગી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી. જેમાં 4 એપ્રિલથી 5 એપ્રિલ સુધીમાં હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર બાદ 21 જેટલી વિદ્યાર્થિનીઓને રજા આપી દેવામાં આવી હતી. જો કે, 18 છાત્રાઓને દાખલ કરાઈ છે. જેમાંથી અમુકની તબિયતમાં સુધારો આવતા હવે 18 છાત્રાઓ હોસ્પિટલમાં દાખલ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

હોસ્ટેલમાં છાત્રાઓની અચાનક તબિયત લથડતાં સમગ્ર મામલો ફૂડ પોઈઝનિંગનો હોવાનું જણાય છે. આ મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન(AMC)ના ફૂડ વિભાગમાં જાણ કરાતાં ટીમ ગર્લ્સ હોસ્ટેલ પહોંચી હતી. હવે ફૂડ વિભાગની ટીમ પાણીના સેમ્પલ લેવા સહિતની પ્રક્રિયા હાથ ધરશે.

AMC દ્વારા તપાસ હાથ ધરાઈ
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફૂડ વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક હોસ્ટેલ પર દોડી ગઈ હતી. ફૂડ વિભાગ દ્વારા હોસ્ટેલના રસોડામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને રાંધેલા ખોરાક તેમજ વપરાયેલા કાચા માલના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. આ સેમ્પલને લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ માટે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જો કોઈ બેદરકારી જણાશે તો હોસ્ટેલ સંચાલકો સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવી છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ahmedabad Food PoisoningMemnagar Girls HostelSP Hostel Ahmedabadઅમદાવાદ ફૂડ પોઈઝનિંગમેમનગર ગર્લ્સ હોસ્ટેલ

