/અમદાવાદમાં મેઘરાજાનું તોફાની તાંડવ: જનજીવન પ્રભાવિત, જાણો સમગ્ર રાજ્યમાં મેઘમહેર અને ક્યા કેવી તબાહી

Ahmedabad HeavyRains: અમદાવાદમાં ગઈકાલે મધરાતે મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ કરતા શહેરના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. રાત્રે ૧૨ થી ૨ વાગ્યાના ગાળામાં મેઘરાજાએ પોતાની હેલી જમાવતા વિવિધ વિસ્તારોમાં અડધાથી ૩ ઇંચ સુધીનો ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો હતો, જેના કારણે બે કલાકમાં જ સરેરાશ પોણો ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો.
વરસાદની આ અસરમાં નદીની પેલે પારના વિસ્તારોની સાથે સાથે પશ્ચિમ અમદાવાદના રાણીપ, ઓગણજ અને ગોતા જેવા વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. ભારે વરસાદને પગલે શહેરના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, અને વરસાદ બંધ થતા જ પાણીના નિકાલના અભાવે તંત્રની અગાઉની તૈયારીઓની પોલ ખૂલી ગઈ હતી અને તેમની બેદરકારી સ્પષ્ટપણે છતી થઈ હતી.
શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદની સ્થિતિ
વરસાદના આ રાઉન્ડમાં શહેરના બંને છેડાઓ પર ભારે અસર જોવા મળી હતી. નદીની પેલે પારના પૂર્વના વિસ્તારોમાં નોંધપાત્ર વરસાદ પડ્યો હતો, તો પશ્ચિમ અમદાવાદના રાણીપ, ઓગણજ અને ગોતા જેવા વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ વધુ જોર બતાવ્યું હતું. ભારે વરસાદને પગલે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારો અને મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાઈ ગયા હતા. વરસાદનું જોર ઘટતા જ તંત્રની કામગીરી અને ચોમાસા પહેલાની પૂર્વ તૈયારીઓની પોલ ખુલી ગઈ હતી, અને ઠેર ઠેર પાણી ભરાયેલા જોવા મળ્યા હતા.
સમગ્ર રાજ્યમાં મેઘમહેર અને તબાહી
સમગ્ર ગુજરાતની વાત કરીએ તો રાજ્યના 131 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના પગલે સ્થિતિ વણસી છે. સૌથી વધુ વરસાદ અમરેલીના ખાંભામાં સાડા 7 ઇંચ અને નવસારીના ગણદેવીમાં સવા ૬ ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
જૂનાગઢ અને રાજકોટના અનેક ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ઉભા પાકને ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદને કારણે ૧૦૮ જેટલા રસ્તાઓ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
નેશનલ હાઈવે સહિત અનેક મહત્વના માર્ગો પર વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો હોવાથી મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા હજુ પણ આગામી 7 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેને પગલે તંત્ર દ્વારા સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.