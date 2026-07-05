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અમદાવાદમાં મેઘરાજાનું તોફાની તાંડવ: જનજીવન પ્રભાવિત, જાણો સમગ્ર રાજ્યમાં મેઘમહેર અને ક્યા કેવી તબાહી

Ahmedabad HeavyRains: શનિવારની મધરાતે અમદાવાદ શહેરમાં મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ શરૂ કરી હતી. રાત્રે ૧૨ થી ૨ વાગ્યાના ટૂંકા ગાળામાં જ આકાશી આફત વરસી પડતા શહેર પાણી-પાણી થઈ ગયું હતું. માત્ર બે કલાકમાં સરેરાશ પોણો ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં અડધાથી લઈને ૩ ઇંચ સુધીનો વરસાદ ખાબક્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 05, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:31 AM IST
અમદાવાદમાં મેઘરાજાનું તોફાની તાંડવ: જનજીવન પ્રભાવિત, જાણો સમગ્ર રાજ્યમાં મેઘમહેર અને ક્યા કેવી તબાહી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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