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'મેરી રૂહ પહલે મર ગઈ, આજ શરીર માર રહી હું': આયેશાની જેમ પતિએ તરછોડતા સગીરાએ રિવરફ્રન્ટ પર જિંદગીનો અંત આણ્યો!

Ahmedabad Minor Case: શહેરના નારોલ વિસ્તારમાં રહેતી 17 વર્ષની સગીરાએ 2 દિવસ અગાઉ સાબરમતી નદીમાં કૂદીને આપઘાત કર્યો છે.સગીરાના 6 મહિના અગાઉ લગ્ન થયા હતા.લગ્ન બાદ બંને વચ્ચે અણબનાવ બન્યા પતિએ કાઢી મૂકી હતી.સગીરાએ પતિને સાથે રહેવા આજીજી કરી પરંતુ પતિ માન્યો જ નહતો જેથી સગીરાએ વિડિઓ બનાવી સાબરમતી નદીમાં કૂદીને આપઘાત કર્યો છે. વીડિયોના આધારે સગીરાના પતિ સામે રિવરફ્રન્ટ વેસ્ટ પોલીસે ગુનો નોંધ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:13 PM IST
'મેરી રૂહ પહલે મર ગઈ, આજ શરીર માર રહી હું': આયેશાની જેમ પતિએ તરછોડતા સગીરાએ રિવરફ્રન્ટ પર જિંદગીનો અંત આણ્યો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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